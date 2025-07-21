Индивидуальная
до 8 чел.
История и традиции Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Улан-Удэ, посетив его культурные и исторические центры. Узнайте о бурятских традициях и религиях на прогулке по городу
Начало: На площади Советов
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Улан-Удэнские вечера: история и современность в вечернем свете
Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест
Начало: На площади Советов
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец богини Янжимы: эксклюзивное путешествие в сердце Бурятии
Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
29 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Небанально по Улан-Удэ
Откройте для себя Улан-Удэ через стрит-арт и легенды. Прогулка по знаковым местам и граффити оставит незабываемые впечатления
Начало: На площади Советов
Завтра в 13:00
11 дек в 13:00
от 9000 ₽ за всё до 70 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Улан-Удэ в Иволгинский дацан
Путешествие в Иволгинский дацан подарит вам уникальную возможность узнать о буддийских традициях и увидеть нетленные мощи ламы Итигэлова
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил21 июля 2025Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно. Экскурсовод отлично владела информацией о городе и его интересных местах. Остались довольны на все 100%
