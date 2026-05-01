Увидеть «город миллионеров», хрустальный иконостас и старейший музей Забайкалья (из Улан-Удэ)
Кяхта — это «песчаная Венеция» на границе с Монголией, которая в 19 веке была одним из богатейших городов мира. Здесь решались судьбы торговых сделок с Китаем и начинались экспедиции в Центральную Азию.
Вы пройдёте по купеческим кварталам, увидите уникальные храмы и узнаете, как чайная торговля превратила маленькую слободу в центр международного масштаба.
Описание экскурсии
Купеческое наследие и хрустальное чудо
Величественные соборы: вы посетите Троицкий собор, с которого начинался город, и увидите храм Воскресения Господня. Его главная гордость — восстановленный фрагмент легендарного хрустального иконостаса
Гостиный двор: мы осмотрим комплекс 1842 года, два корпуса которого символизируют масштаб и богатство кяхтинского купечества
Дома с историей: увидим Посольский дом, где останавливались востоковед Бичурин и изобретатель Шиллинг, а также дом купца Старцева, где сегодня базируется Русское географическое общество
Сокровища старейшего музея
Мы посетим Краеведческий музей имени В. А. Обручева — сокровищницу Забайкалья, где хранится более 30 000 экспонатов
От палеолита до чая: вы увидите уникальные археологические находки и предметы быта, свидетельствующие о бурном российско-китайском прошлом
Научный хаб: узнаете, почему Кяхту называли воротами в Азию для великих путешественников и учёных
Панорамы Селенги и дух декабристов
На обратном пути вас ждёт остановка в Новоселенгинске — месте с особой энергетикой и глубокой историей.
Гора Англичанка: со смотровой площадки откроется вид на реку Селенгу и старинный заброшенный храм в тишине степей
Культура Селенгинска: мы поговорим о декабристах и исследователях Монголии, оставивших свой след на этой земле
Тайминг путешествия
8:00 — отправление из Улан-Удэ (путевая экскурсия) 11:00 — прибытие в Кяхту, обзорная экскурсия на авто 11:30 — визит в Краеведческий музей им. В. А. Обручева 13:30 — обед в кафе (оплачивается отдельно) 15:00 — прогулка по историческому центру и центральной площади 17:30 — Новоселенгинск: гора Англичанка и мемориал декабристов 21:30 — возвращение в Улан-Удэ
Организационные детали
Поездка из Улан-Удэ и обратно проходит на Honda Step Wagon или аналоге в зависимости от количества человек. Есть детский бустер.
Важно
Кяхта — закрытый город, для въезда в него я заранее оформлю для вас пропуск. Поэтому после бронирования экскурсии я попрошу вас прислать мне свои паспортные данные. Обязательно возьмите паспорт на экскурсию. Чтобы успеть получить пропуск, экскурсию важно бронировать за месяц.
Дополнительные расходы
Питание в кафе (от 500 ₽ с чел.)
Билеты в музей — около 400 ₽ с чел.
Экскурсия будет интересна путешественникам старше 5 лет. Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Бурятия»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марианна — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 2161 туриста
Предлагаю вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!
