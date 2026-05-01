Кяхта — это «песчаная Венеция» на границе с Монголией, которая в 19 веке была одним из богатейших городов мира. Здесь решались судьбы торговых сделок с Китаем и начинались экспедиции в Центральную Азию. Вы пройдёте по купеческим кварталам, увидите уникальные храмы и узнаете, как чайная торговля превратила маленькую слободу в центр международного масштаба.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Купеческое наследие и хрустальное чудо

Величественные соборы: вы посетите Троицкий собор, с которого начинался город, и увидите храм Воскресения Господня. Его главная гордость — восстановленный фрагмент легендарного хрустального иконостаса

вы посетите Троицкий собор, с которого начинался город, и увидите храм Воскресения Господня. Его главная гордость — восстановленный фрагмент легендарного хрустального иконостаса Гостиный двор: мы осмотрим комплекс 1842 года, два корпуса которого символизируют масштаб и богатство кяхтинского купечества

мы осмотрим комплекс 1842 года, два корпуса которого символизируют масштаб и богатство кяхтинского купечества Дома с историей: увидим Посольский дом, где останавливались востоковед Бичурин и изобретатель Шиллинг, а также дом купца Старцева, где сегодня базируется Русское географическое общество

Сокровища старейшего музея

Мы посетим Краеведческий музей имени В. А. Обручева — сокровищницу Забайкалья, где хранится более 30 000 экспонатов

— сокровищницу Забайкалья, где хранится более 30 000 экспонатов От палеолита до чая: вы увидите уникальные археологические находки и предметы быта, свидетельствующие о бурном российско-китайском прошлом

вы увидите уникальные археологические находки и предметы быта, свидетельствующие о бурном российско-китайском прошлом Научный хаб: узнаете, почему Кяхту называли воротами в Азию для великих путешественников и учёных

Панорамы Селенги и дух декабристов

На обратном пути вас ждёт остановка в Новоселенгинске — месте с особой энергетикой и глубокой историей.

— месте с особой энергетикой и глубокой историей. Гора Англичанка: со смотровой площадки откроется вид на реку Селенгу и старинный заброшенный храм в тишине степей

со смотровой площадки откроется вид на реку Селенгу и старинный заброшенный храм в тишине степей Культура Селенгинска: мы поговорим о декабристах и исследователях Монголии, оставивших свой след на этой земле

Тайминг путешествия

8:00 — отправление из Улан-Удэ (путевая экскурсия)

11:00 — прибытие в Кяхту, обзорная экскурсия на авто

11:30 — визит в Краеведческий музей им. В. А. Обручева

13:30 — обед в кафе (оплачивается отдельно)

15:00 — прогулка по историческому центру и центральной площади

17:30 — Новоселенгинск: гора Англичанка и мемориал декабристов

21:30 — возвращение в Улан-Удэ

Организационные детали

Поездка из Улан-Удэ и обратно проходит на Honda Step Wagon или аналоге в зависимости от количества человек. Есть детский бустер.

Важно

Кяхта — закрытый город, для въезда в него я заранее оформлю для вас пропуск. Поэтому после бронирования экскурсии я попрошу вас прислать мне свои паспортные данные. Обязательно возьмите паспорт на экскурсию. Чтобы успеть получить пропуск, экскурсию важно бронировать за месяц.

Дополнительные расходы

Питание в кафе (от 500 ₽ с чел.)

Билеты в музей — около 400 ₽ с чел.

Экскурсия будет интересна путешественникам старше 5 лет. Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды.