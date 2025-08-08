Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Улан-Удэ, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Живописные уголки зимнего Байкала - из Улан-Удэ
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные уголки зимнего Байкала - из Улан-Удэ
Познакомиться с великим озером, побывать в известных локациях на его берегу и зарядиться энергией
7 янв в 09:00
8 янв в 09:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Великий чайный путь: путешествие в Кяхту
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великий чайный путь: путешествие в Кяхту
Увидеть «город миллионеров», хрустальный иконостас и старейший музей Забайкалья (из Улан-Удэ)
Начало: У гостиницы «Бурятия»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
33 500 ₽ за всё до 6 чел.
По Селенге-реке, да к Байкалу - из Улан-Удэ
На машине
12 часов
Водная прогулка
По Селенге-реке, да к Байкалу - из Улан-Удэ
Дышать воздухом истории и тайги, узнавать о гидрологии и шаманизме и гулять по пляжам моря-озера
3 янв в 09:00
4 янв в 09:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    8 августа 2025
    Живописные уголки зимнего Байкала - из Улан-Удэ
    Очень ждала этой поездки, наконец, мечта сбылась. День пролетел незаметно, потому что был очень качественно спланирован. С нашим гидом Анастасией
    мы посетили все места, которые были запланированы. Самое главное, без спешки, спокойно и размеренно. Узнали много нового и интересного, увидели красивые места Байкала, покатались на катере, посетили маяк, искупались в термальных источниках и даже устроили пикник на берегу озера. День прошел чудесно. Хочется повторить поездку. Спасибо Насте за прекрасную атмосферу проведенного с нами дня.

  • Т
    Татьяна
    6 августа 2025
    Живописные уголки зимнего Байкала - из Улан-Удэ
    Всем здравствуйте! Сегодня пишу небольшой отзыв от меня и моей подруги о данном маршруте вместе с Анастасией. Хочется сказать,что у
    нас полный восторг и море эмоций после поездки. В нас вдохнули столько вдохновения,счастья и радости,что не передать словами! Анастасия-шикарный гид,который профессионально владеет своими навыками,знаниями и охотно делится ими с туристами. Это большой показатель квалифицированного человека. Мы безумно рады,что нас сопровождала именно она. Спасибо огромное Анастасии за чудесный и незабываемый день. Уже мечтаем вернуться в эти прекрасные края. 🫶🏻

    Всем здравствуйте! Сегодня пишу небольшой отзыв от меня и моей подруги о данном маршруте вместе с Анастасией. Хочется сказать,что у
  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Живописные уголки зимнего Байкала - из Улан-Удэ
    Экскурсия с Анастасией мне очень понравилась. Было все продуманно и комфортно. Действительно посмотрели живописные уголки Байкала: Турку и Горячинск, искупались в термальных источниках, побывали на местном рынке. Анастасия замечательный гид и хорошо водит машину, профессионал своей работы. Спасибо за экскурсию!
  • С
    Светлана
    17 июля 2025
    Живописные уголки зимнего Байкала - из Улан-Удэ
    Спасибо огромное Анастасии за экскурсию и знакомство с Байкалом. Было интересно и познавательно.
    Спасибо огромное Анастасии за экскурсию и знакомство с Байкалом. Было интересно и познавательно
  • А
    Анастасия
    11 июля 2025
    Живописные уголки зимнего Байкала - из Улан-Удэ
    Была на экскурсии с Анастасией. Мы посетили красивые и необычные места. Смогли покататься на кораблике. Анастасия рассказала об истории края, историю всех мест, которые посещали.
    Клиентоориентированный подход. Рекомендую.

