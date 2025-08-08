Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные уголки зимнего Байкала - из Улан-Удэ
Познакомиться с великим озером, побывать в известных локациях на его берегу и зарядиться энергией
7 янв в 09:00
8 янв в 09:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великий чайный путь: путешествие в Кяхту
Увидеть «город миллионеров», хрустальный иконостас и старейший музей Забайкалья (из Улан-Удэ)
Начало: У гостиницы «Бурятия»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
33 500 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
По Селенге-реке, да к Байкалу - из Улан-Удэ
Дышать воздухом истории и тайги, узнавать о гидрологии и шаманизме и гулять по пляжам моря-озера
3 янв в 09:00
4 янв в 09:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
- ЖЖанна8 августа 2025Очень ждала этой поездки, наконец, мечта сбылась. День пролетел незаметно, потому что был очень качественно спланирован. С нашим гидом Анастасией
- ТТатьяна6 августа 2025Всем здравствуйте! Сегодня пишу небольшой отзыв от меня и моей подруги о данном маршруте вместе с Анастасией. Хочется сказать,что у
- ЕЕлена23 июля 2025Экскурсия с Анастасией мне очень понравилась. Было все продуманно и комфортно. Действительно посмотрели живописные уголки Байкала: Турку и Горячинск, искупались в термальных источниках, побывали на местном рынке. Анастасия замечательный гид и хорошо водит машину, профессионал своей работы. Спасибо за экскурсию!
- ССветлана17 июля 2025Спасибо огромное Анастасии за экскурсию и знакомство с Байкалом. Было интересно и познавательно.
- ААнастасия11 июля 2025Была на экскурсии с Анастасией. Мы посетили красивые и необычные места. Смогли покататься на кораблике. Анастасия рассказала об истории края, историю всех мест, которые посещали.
Клиентоориентированный подход. Рекомендую.
