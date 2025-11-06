Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Погрузитесь в атмосферу сибирской тайги и реки Баргузин. Узнайте секреты байкальской кухни и легенды священных мест. Насладитесь закатом на берегу
Начало: Улан-Удэ, точное место и время - по договорённости
6 ноя в 08:30
8 ноя в 08:30
68 000 ₽ за всё до 4 чел.
Новогодний тур на Байкал из Улан-Удэ (на 2 дня)
Начало: Улан-Удэ
Расписание: С 15 декабря по 20 января в 10:00.
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
45 500 ₽ за человека
Полный релакс на Байкале для всей семьи: персональное путешествие «всё включено» (из Улан-Удэ)
Попариться в баньке, прогуляться по экотропе к реке Кика и посетить мастер-классы
Начало: Улан-Удэ, ТЦ «Гринвич», 12:00
6 ноя в 12:00
7 ноя в 12:00
11 350 ₽ за человека
