И конечно же удивительные закаты в этом туре по Байкалу, которые можно наблюдать только с восточной стороны озера Байкал!
Программа тура по дням
Встреча. Переезд к месту начала сплава. Подготовка к походу
Встречаемся в городе Улан-Удэ в 10 часов утра на площади Советов около самой большой головы Ленина, она занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Переезд до р. Селенга.
Селенга — самая большая река, которая впадает в озеро Байкал.
Ее длина 1024 км.
Берет она свое начало в Монголии.
Остановка.
Обедаем в пути (оплачивается самостоятельно).
Приезд, выгружаем вещи на берег.
Сбор судов.
Каждый экипаж собирает байдарку сам, под руководством гида. Обычно на каждую байдарку уходит не менее часа.
Инструктаж, обучение отчаливанию, причаливанию.
Подготовка к походу.
Установка палаток.
Во время ужина знакомимся и отдыхаем.
Ночь в палатках на берегу.
Внимание! В случае опоздания участники догоняют группу самостоятельно.
Питание: ужин.
Сплав до села Фофоново
Завтракаем и начинаем сплав до села Фофоново.
Маршрут проходит по извилистым и живописным местам реки Селенги по течению.
Останавливаемся обедать и отдыхать.
Остановка на ужин и ночевку в палатках.
Фофоново — название его происходит от имени Пятка Фофонова, служилого человека, который сопровождал и охранял делегации мунгальских послов.
У села Фофонова имеется ряд достопримечательностей: Фофоновская березовая колка — одна из них.
Это небольшая рощица у поворота на село — священное культовое место поклонения шаманистов.
Фофоновская гора — ведь именно здесь находится знаменитый на весь мир «Фофоновский акрополь» — древний могильник.
Экспонаты из раскопок на Фофановской горе хранятся в музеях г. Санкт- Петербурга, г. Москва, Улан- Удэ, Иркутска, Новосибирска.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сплав до села Красный Яр с выходом в дельту реки
После завтрака сплавляемся до села Красный Яр с выходом в дельту реки Селенги.
Село расположено в Кабанском районе и его население составляет не более 500 человек.
Основное занятие местного население это рыбалка, животноводство.
Чем мы ближе приближаемся к Байкалу, тем постепенно высота берега становится все меньше и меньше.
Чувствуется простор, видны пойменные луга и уже чувствуется озеро Байкал.
Остановка на обед.
Продолжение сплава по Дельте реки.
Сплав в Дельте по извилистым протокам, в зарослях очень необычен и достаточно интересен.
Останавливаемся на ночевку (в палатках).
Ужин.
Отдых.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сплав по дельте реки до оз. Байкал
После завтрака — сплав по дельте реки до оз. Байкал.
Дельта уникальное место, где при желании можно и заблудится.
Высокая трава, множество проток…
Встречаются различные птицы.
Обед на одном из островов.
Выход в «море».
Сплав по Байкалу.
Из зарослей выходим на байдарке в озеро, простор и мощь чувствуется сразу.
Ужин.
Дельта Селенги протянулась от бассейна реки Большой Сухой до бассейна реки Боярской (включительно), углубляясь в сушу до склонов хребтов Морского и Хамар-Дабана.
Дельта интересна как место обитания множества околоводных птиц, на территории насчитывается 251 вид.
В период осенней миграции через дельту пролетают 5-7 млн. птиц, включая гусей и лебедей.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сплав до р. Большая речка и с. Заречье
После завтрака — продолжение сплава до р. Большая речка и с. Заречье.
Сплав идет вдоль берега Байкала.
Песчаный пляж, где вовремя обеда можно позагорать и искупаться.
Обед.
Продолжение сплава по озеру Байкал.
Сплав проходит только при отсутствии волн и сильного ветра.
Периодически выходим на песчаный берег.
Природа прибрежной полосы Байкала, очень красива.
Песчаный берег, деревья, озеро, которое играет красками в зависимости от освещенности солнцем.
Остановка на берегу, недалеко от баз отдыха (пешая доступность).
Ужин, отдых.
Закат Байкала, просто супер!
Вечером, для желающих, можно договорится с баней на турбазе (оплачивается отдельно).
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сплав до Бакланьего утеса
Завтрак.
Сплав до Бакланьего утеса.
Миновав Заречье, уходим на север и с каждым километром видим, как меняется вода в озере Байкал.
От мутноватой в дельте, вода приобретает удивительную чистоту и прозрачность и становится более холодной.
Обед.
Продолжение сплава до местности Таланки.
Здесь уже красивые песчаные пляжи, отсутствие население, дорог.
Тишина и полное погружение в природу озера Байкал.
Ужин и отдых.
Село Заречье основано в 1897 году.
Расположено на правом берегу реки Большая Сухая.
Население не более 500 человек.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отдых в местности Таланки
Завтрак, отдых в местности Таланки, рыбалка для желающих.
Конечно же, нужно прихватить с собой удочки.
На берегу отличная поляна, кругом соцветия растений.
Таланки — удивительное место на Байкале с песчаным пляжем около реки.
Вода в реке прогревается теплей, чем в озере, и это делает ее отличным местом для купания.
Обед, пешеходная прогулка на солонцы, сбор ягод (август).
Ужин с видом на удивительный Байкал, отдых.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Возвращение в Улан-Удэ
Завтрак.
Продолжение сплава по Байкалу до рыбацкого поселка Гремячинск.
Разборка судов.
Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
Отьезд в Улан-Удэ.
Размещение в гостинице.
Завершение программы, прощание с гидом.
Питание: завтрак.
Отъезд
Самостоятельное выселение и отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках и 1 ночь в гостинице по окончаним тура (эконом-класса).
Стоимость доплаты за альтернативное размещение в палатках за весь тур:
- Доплата за 2-хместное размещение – 1 000 руб. /чел.
- Доплата за 1-местное размещение – 2 000 руб. /чел.
Стоимость доплаты за одноместное размещение в гостинице от 1 500 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в 4-5-местных палатках на маршруте. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением пищи на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки).
Гостиница в г. Улан-Удэ
Размещение в гостинице эконом категории. Удобства в номере, 2-4-хместное размещение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- Услуги гида на маршруте
- Проживание в палатках и в гостинице по программе
- Транспорт и трансфер
- Аренда байдарок и их транспортировка
- Организационные затраты
- Сбор на аптечку
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
- Проживание до начала маршрута и после
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Предоставляемое общее снаряжение:
- общая аптечка (с общим набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
- костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
- палатки (о предоставлении палатки нужно сообщить заранее — при этом предоставляется только! место в палатке. Индивидуальные палатки предоставляются за отдельную плату, об этом нужно сообщить Вашему менеджеру в офис турфирмы за 7 дней до начала маршрута.
Необходимое личное снаряжение:
Снаряжение и аксессуары:
- Рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
Коврик полиуретановый;
- Полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
Фонарь налобный;
Очки солнцезащитные;
Спальник — температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия;
Ложка, кружка, ножик;
- Накидка от дождя — только для маршрутов, где температура держится выше нуля;
- Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку.
- Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
- Фотоаппарат;
- Термос или пластиковая бутылка;
Иметь защитные средства от укусов кровососущих насекомых на маршрутах (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля);
Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)
Одежда, обувь и т. п
- Нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
- Термобелье (комплект, в зависимости от времени года. Кофта + трико) — 1-2 шт;
- Брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
- Кофта, флиска или т. п 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
- Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом — защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года. Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра, влаги. В холодное время года — можно использовать горнолыжный костюм или т. п. в зависимости от климатических условий;
- Носки простые (или трекинговые) — 2–4 пары;
- Носки шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
- Обувь 2 пары (для лета — треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой (рекомендуем для водных маршрутов по Байкалу). Для сплавов по горным рекам, желательно одежда из неопрена (можно взять в прокат)); Для зимы – обязательно две пары утепленных ботинок или рассчитанных на те температурные условия, куда Вы выбрали маршрут; для восхождений – горные ботинки для восхождений + треккинговые ботинки. Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п)
- Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.
- Примечание: Днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства. (Резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам) – на усмотрение участников)
- Шапочка теплая спортивная — 2 шт (летом кепка с козырьком + шапочка);
- Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- Перчатки летом – простые 2 пары. Зимой и на восхождения – утепленные перчатки – 1 пара и очень теплые рукавицы – 1 пара;
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600-800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п..
Личная экипировка для водного маршрута должна включать в себя наличие водонепроницаемого костюма и обязательно наличие резиновых сапог (просим позаботиться о своем здоровье и по долгу не находится в холодной воде без специальной обуви).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки детям в туре?
Дети от 5 до 12 лет предоставляется скидка 10%.
Дети берутся в тур под ответственность родителей. Если ребенок активный или уже есть опыт походов.