3 день

Сплав до села Красный Яр с выходом в дельту реки

После завтрака сплавляемся до села Красный Яр с выходом в дельту реки Селенги.

Село расположено в Кабанском районе и его население составляет не более 500 человек.

Основное занятие местного население это рыбалка, животноводство.

Чем мы ближе приближаемся к Байкалу, тем постепенно высота берега становится все меньше и меньше.

Чувствуется простор, видны пойменные луга и уже чувствуется озеро Байкал.

Остановка на обед.

Продолжение сплава по Дельте реки.

Сплав в Дельте по извилистым протокам, в зарослях очень необычен и достаточно интересен.

Останавливаемся на ночевку (в палатках).

Ужин.

Отдых.

Питание: завтрак, обед, ужин.