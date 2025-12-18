По прибытии в Улан-Удэ вас встретят представители компании и отвезут в Иволгинский дацан, духовный центр буддизма России. Здесь вы узнаете историю монастыря и религии, увидите яркие дуганы, молитвенные барабаны хурдэ и прикоснётесь к особой энергетике этого места, где хранится нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.

Позавтракав на территории дацана, мы отправимся к Байкалу, делая остановки в знаковых местах: перевале Пыхта, у реки Хаим и валуна «Черепашка». В Турке пообедаем национальной кухней, а после направимся в Усть-Баргузин, где разместимся в гостевом доме и поужинаем.