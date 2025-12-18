Мы пересечём самое глубокое озеро планеты по сверкающей глади, заглянем
Описание тура
Организационные детали
Отправим памятки всем участникам перед поездкой.
Программа тура по дням
Знакомство с Бурятией и дорога к Байкалу
По прибытии в Улан-Удэ вас встретят представители компании и отвезут в Иволгинский дацан, духовный центр буддизма России. Здесь вы узнаете историю монастыря и религии, увидите яркие дуганы, молитвенные барабаны хурдэ и прикоснётесь к особой энергетике этого места, где хранится нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.
Позавтракав на территории дацана, мы отправимся к Байкалу, делая остановки в знаковых местах: перевале Пыхта, у реки Хаим и валуна «Черепашка». В Турке пообедаем национальной кухней, а после направимся в Усть-Баргузин, где разместимся в гостевом доме и поужинаем.
Байкальский лёд, приключения и ванна прямо на берегу
После сытного завтрака отправимся в настоящую экспедицию! Мы пересечём Байкал в его самом широком месте и окажемся над самой глубокой точкой озера. Справа от нас будут заснеженные склоны мыса Святой Нос, слева — очертания острова Ольхон. В этом ледяном царстве мы сделаем незабываемые фотографии на фоне торосов и прозрачных кристаллов.
Горячий полевой обед устроим прямо на льду. Вас также ждут сюрпризы, которые надолго запомнятся. Вечером доедем до залива: проводим закат, погреемся в бане, взбодримся в ледяной купели и примем тёплую ванну на берегу. Завершим день ужином, в меню которого — блюда байкальской кухни.
По Чивыркуйскому заливу - снегоходы, гроты и горячие источники
Сегодня будет день, полный впечатлений. Мы исследуем побережье Байкала на снегоходах, а путь наш пройдёт через Забайкальский национальный парк. В туристическом центре гид расскажет о маршруте и особенностях заповедных мест. Первая остановка — песчаный пляж Мягкая Карга с панорамными видами на Баргузинский залив и Святой Нос. Затем посетим священное место у речки Буртуй, где по традиции нужно сделать подношение духам.
Далее начнём путешествие по льду к пещерам и гротам Чивыркуйского залива — увидим Птичий базар, Голый и Лохматый острова. Это мир прозрачных сосулек, гигантских торосов и снежных скульптур, созданных природой. После катания вас ждёт купание в горячих источниках с температурой до +45 °C — прямо на берегу замёрзшего Байкала.
Обед из свежей байкальской рыбы приготовят для вас на костре, а затем мы поднимемся на смотровую площадку Монахово — 336 ступеней вверх ради захватывающего вида на залив и хребет. Вечером прибудем в Максимиху, где разместимся в глэмпинге и поужинаем.
Возвращение в Улан-Удэ
После завтрака мы попрощаемся с Байкалом и отправимся в Улан-Удэ. По приезде вас ждёт праздничный обед в кафе. Здесь вы сможете отведать блюд бурятской кухни и примерить национальные костюмы для фотосессии.
Затем посетим сувенирные и продуктовые магазины, чтобы приобрести подарки и вкусности. Во второй половине дня разместимся в отеле в центре города, и у вас останется свободное время для прогулок.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт или на вокзал Улан-Удэ. С собой вы увезёте море впечатлений, новые знакомства, знания о культуре и традициях Бурятии, сотни ярких фотографий и любовь к Байкалу, к которому непременно захочется вернуться снова.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|90 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в благоустроенных номерах
- Питание по программе
- Трансферы по всему маршруту, включая встречу и проводы в аэропорту / на вокзале г. Улан-Удэ
- Все экскурсии, активности и развлечения (включая баню, катание на коньках, поездки на снегоходах и купание в горячих источниках)
- Входные билеты в национальный парк
- Услуги гида-экскурсовода
- Посещение горячих источников на берегу Байкала
Что не входит в цену
- Перелёт или проезд до г. Улан-Удэ
- Сувениры, алкоголь, личные расходы
- Проживание до или после тура (по желанию)