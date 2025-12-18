Мои заказы

Мир прозрачных сосулек и огромных торосов: Байкал с катанием на снегоходах и Улан-Удэ (всё включено)

Полюбоваться разными видами льда, познакомиться с бурятской культурой, принять ванну прямо на берегу
Представьте, как вы стоите посреди безграничного ледяного моря — под ногами прозрачный Байкал, а под вами — полтора километра чистейшей воды.

Мы пересечём самое глубокое озеро планеты по сверкающей глади, заглянем
читать дальше

в кристальные гроты Чивыркуйского залива, увидим торосы высотой с дом и окунёмся в горячие источники прямо на берегу. Вас ждут драйвовые покатушки на снегоходах, заповедные тропы, обеды прямо на льду.

Мы также познакомим вас с Бурятией: заглянем в Иволгинский дацан — духовное сердце буддизма России, — отведаем традиционных блюд, и вы сможете примерить национальные костюмы. Почувствуйте мощь и энергию Байкала и увезите с собой воспоминания о волшебстве Сибири!

Описание тура

Организационные детали

Отправим памятки всем участникам перед поездкой.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Бурятией и дорога к Байкалу

По прибытии в Улан-Удэ вас встретят представители компании и отвезут в Иволгинский дацан, духовный центр буддизма России. Здесь вы узнаете историю монастыря и религии, увидите яркие дуганы, молитвенные барабаны хурдэ и прикоснётесь к особой энергетике этого места, где хранится нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.

Позавтракав на территории дацана, мы отправимся к Байкалу, делая остановки в знаковых местах: перевале Пыхта, у реки Хаим и валуна «Черепашка». В Турке пообедаем национальной кухней, а после направимся в Усть-Баргузин, где разместимся в гостевом доме и поужинаем.

2 день

Байкальский лёд, приключения и ванна прямо на берегу

После сытного завтрака отправимся в настоящую экспедицию! Мы пересечём Байкал в его самом широком месте и окажемся над самой глубокой точкой озера. Справа от нас будут заснеженные склоны мыса Святой Нос, слева — очертания острова Ольхон. В этом ледяном царстве мы сделаем незабываемые фотографии на фоне торосов и прозрачных кристаллов.

Горячий полевой обед устроим прямо на льду. Вас также ждут сюрпризы, которые надолго запомнятся. Вечером доедем до залива: проводим закат, погреемся в бане, взбодримся в ледяной купели и примем тёплую ванну на берегу. Завершим день ужином, в меню которого — блюда байкальской кухни.

3 день

По Чивыркуйскому заливу - снегоходы, гроты и горячие источники

Сегодня будет день, полный впечатлений. Мы исследуем побережье Байкала на снегоходах, а путь наш пройдёт через Забайкальский национальный парк. В туристическом центре гид расскажет о маршруте и особенностях заповедных мест. Первая остановка — песчаный пляж Мягкая Карга с панорамными видами на Баргузинский залив и Святой Нос. Затем посетим священное место у речки Буртуй, где по традиции нужно сделать подношение духам.

Далее начнём путешествие по льду к пещерам и гротам Чивыркуйского залива — увидим Птичий базар, Голый и Лохматый острова. Это мир прозрачных сосулек, гигантских торосов и снежных скульптур, созданных природой. После катания вас ждёт купание в горячих источниках с температурой до +45 °C — прямо на берегу замёрзшего Байкала.

Обед из свежей байкальской рыбы приготовят для вас на костре, а затем мы поднимемся на смотровую площадку Монахово — 336 ступеней вверх ради захватывающего вида на залив и хребет. Вечером прибудем в Максимиху, где разместимся в глэмпинге и поужинаем.

4 день

Возвращение в Улан-Удэ

После завтрака мы попрощаемся с Байкалом и отправимся в Улан-Удэ. По приезде вас ждёт праздничный обед в кафе. Здесь вы сможете отведать блюд бурятской кухни и примерить национальные костюмы для фотосессии.

Затем посетим сувенирные и продуктовые магазины, чтобы приобрести подарки и вкусности. Во второй половине дня разместимся в отеле в центре города, и у вас останется свободное время для прогулок.

5 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт или на вокзал Улан-Удэ. С собой вы увезёте море впечатлений, новые знакомства, знания о культуре и традициях Бурятии, сотни ярких фотографий и любовь к Байкалу, к которому непременно захочется вернуться снова.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет90 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в благоустроенных номерах
  • Питание по программе
  • Трансферы по всему маршруту, включая встречу и проводы в аэропорту / на вокзале г. Улан-Удэ
  • Все экскурсии, активности и развлечения (включая баню, катание на коньках, поездки на снегоходах и купание в горячих источниках)
  • Входные билеты в национальный парк
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Посещение горячих источников на берегу Байкала
Что не входит в цену
  • Перелёт или проезд до г. Улан-Удэ
  • Сувениры, алкоголь, личные расходы
  • Проживание до или после тура (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Байкал, 9:00
Завершение: Аэропорт Байкал, 7:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — Организатор в Улан-Удэ
Добрый день! Наш большой опыт управленческой деятельности позволяет не упустить ни одной мелочи в подготовке, организации и приёме путешественников. Порадуем гостей отличными знаниями Байкала и Бурятии и желанием не только показать эти священные места, но и сделать так, чтобы они навсегда завоевали место в ваших сердцах.

