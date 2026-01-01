Полный релакс на Байкале для всей семьи: персональное путешествие «всё включено» (из Улан-Удэ)
Попариться в баньке, прогуляться по экотропе к реке Кика и посетить мастер-классы
Начало: Улан-Удэ, ТЦ «Гринвич», 12:00
20 янв в 12:00
21 янв в 12:00
10 000 ₽ за человека
Микс всего на Байкале: активный тур с дегустациями
Пересечь озеро и побывать в его центре, порыбачить, отведать деликатесов и обновиться в источниках
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, утром (точное время зависит от...
15 фев в 08:00
22 фев в 08:00
95 000 ₽ за человека
Жемчужина Сибири: путешествие по льдам Байкала (всё включено)
Испечь оладьи в русской печи, покататься в собачьей упряжке и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего...
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
95 000 ₽ за человека
