Развлечения в Улан-Удэ

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Улан-Удэ, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Полный релакс на Байкале для всей семьи: персональное путешествие «всё включено» (из Улан-Удэ)
2 дня
Полный релакс на Байкале для всей семьи: персональное путешествие «всё включено» (из Улан-Удэ)
Попариться в баньке, прогуляться по экотропе к реке Кика и посетить мастер-классы
Начало: Улан-Удэ, ТЦ «Гринвич», 12:00
20 янв в 12:00
21 янв в 12:00
10 000 ₽ за человека
Микс всего на Байкале: активный тур с дегустациями
6 дней
Микс всего на Байкале: активный тур с дегустациями
Пересечь озеро и побывать в его центре, порыбачить, отведать деликатесов и обновиться в источниках
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, утром (точное время зависит от...
15 фев в 08:00
22 фев в 08:00
95 000 ₽ за человека
Жемчужина Сибири: путешествие по льдам Байкала (всё включено)
На машине
5 дней
Жемчужина Сибири: путешествие по льдам Байкала (всё включено)
Испечь оладьи в русской печи, покататься в собачьей упряжке и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего...
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
95 000 ₽ за человека

