В ледяные объятия Байкала: места силы, источники, кухня, бурятская культура (всё включено)
Посетить Ольхон и этношоу, согреться в термах на морозном воздухе, попробовать буузы, уху, сугудай
Представьте: вы стоите посреди застывшего Байкала, где небо слилось с ледяной гладью, время словно замедлилось, а воздух настолько пропитан энергией, что её можно почувствовать.
Вы узнаете великое озеро со стороны Бурятии: читать дальше
вместе с монахом пройдёте по главному российскому центру буддизма — Иволгинскому дацану, в панорамной юрте увидите национальные костюмы, обряды, танец ёхор.
Вдоволь насладитесь природой: покатаетесь на коньках, снегоходе, хивусе, согреетесь в открытых источниках Чивыркуйского залива и объедете топовые места силы Ольхона — мыс Хобой, скалы Шаманка и Саган-Хушун.
Беспокоиться ни о чём не придётся: мы позаботимся обо всех деталях и угостим вас домашними бурятскими, байкальскими блюдами — буузами, рыбацкой ухой, сугудаем, омулем, пирогом и другими изысками.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: тёплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, удобную тёплую обувь, крема с SPF-защитой, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальные принадлежности.
Программа тура по дням
1 день
Иволгинский дацан, знакомство с бурятской культурой и кухней
Встретим вас по прибытии в Улан-Удэ, позавтракаем, немного отдохнём и поедем знакомиться с одним из важнейших мест силы. Иволгинский дацан — это главный центр буддизма России, где хранятся нетленные мощи хамбо-ламы Итигэлова. Экскурсию проведёт монах, который расскажет об обычаях, ритуалах и обрядах. Желающие смогут сходить к астрологу, лекарю, приобрести обереги. Неподалёку мы попробуем буузы, которые тут готовят невероятно вкусно.
Следующая остановка — байкальский берег в Горячинске. Заселяемся в отель, отдыхаем, а вечером идём на этнопрограмму, которая состоится на льду у Каменной черепахи. Нас встретят в национальных костюмах по всем обычаям, пригласят в юрту с панорамными окнами и познакомят с культурой бурят. Вы поучаствуете в зимних забавах, покатаетесь на коньках, снегоходе, хивусе. Услышите легенды, загадки, предсказания, песни и увидите танец ёхор. В завершение — традиционный ужин: рыбацкая уха из омуля, омуль жареный и в кляре, сугудай из омуля, овощная нарезка, деревенская картошечка, бурятские буузы, домашний пирог на десерт.
2 день
Чивыркуйский залив, лёд Байкала, термальные источники
Следующий пункт маршрута — Чивыркуйский залив. Вы сможете окунуться в минеральные ванны под открытым небом, наслаждаясь красотой застывшего Байкала. Мы осмотрим Баргузинский залив и Чивыркуйский перешеек, посетим смотровую в Монахово. Отведаем домашних блюд — вкусно, да ещё с такими пейзажами! Побываем на островах Малый Кылтыгей и Белый камень, увидим лёд в самых удивительных формах и состояниях. Конечно, устроим фотосессию!
Завершим день в бухте Змеевой, известной термальными источниками. Тут 3 ванны разной температуры — от 20 до 45°C — и вода, обладающая целебными свойствами. То, что нужно для расслабления!
Сегодня нам предстоит поездка на остров Ольхон, куда нас доставит хивус. Хрустальные горы, нагромождения холодных глыб, пузырьковый лёд — Байкал предстанет во всей красе. Можно прорубить глубокую прорубь, чтобы попробовать чистейшую воду, и покататься на коньках.
Мы посетим топовые места силы, окутанные мифами: мыс Хобой, скалы Шаманка и Саган-Хушун. Заедем в ледовый городок фестиваля Olkhon Ice Fest — это яркий праздник культуры и спорта, где можно окунуться в легенды батюшки Байкала. Вкусный обед на свежем воздухе и фотосессия — обязательно!
Вечером вернёмся в Улан-Удэ.
4 день
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту или ж/д вокзалу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
81 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Улан-Удэ и обратно в ваш город
1-местное проживание
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Удэ, 7:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Удэ, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 288 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края. Покажем вам читать дальше
Байкал, о котором не пишут в путеводителях — с его древними преданиями, святыми местами и неповторимой сибирской душой. Ваше путешествие будет полностью организовано: от встречи из аэропорта или ж/д вокзала и комфортного проживания до насыщенной экскурсионной программы и вкусного питания. Мы продумали всё до мельчайших деталей, чтобы вы могли просто наслаждаться отдыхом и мощной энергетикой озера. Байкал — наш дом, и мы с радостью откроем его для вас во всей красе: загадочного и бесконечно прекрасного. Приезжайте увидеть живой Байкал глазами тех, кто знает и любит его всей душой!