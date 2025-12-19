Встретим вас по прибытии в Улан-Удэ, позавтракаем, немного отдохнём и поедем знакомиться с одним из важнейших мест силы. Иволгинский дацан — это главный центр буддизма России, где хранятся нетленные мощи хамбо-ламы Итигэлова. Экскурсию проведёт монах, который расскажет об обычаях, ритуалах и обрядах. Желающие смогут сходить к астрологу, лекарю, приобрести обереги. Неподалёку мы попробуем буузы, которые тут готовят невероятно вкусно.

Следующая остановка — байкальский берег в Горячинске. Заселяемся в отель, отдыхаем, а вечером идём на этнопрограмму, которая состоится на льду у Каменной черепахи. Нас встретят в национальных костюмах по всем обычаям, пригласят в юрту с панорамными окнами и познакомят с культурой бурят. Вы поучаствуете в зимних забавах, покатаетесь на коньках, снегоходе, хивусе. Услышите легенды, загадки, предсказания, песни и увидите танец ёхор. В завершение — традиционный ужин: рыбацкая уха из омуля, омуль жареный и в кляре, сугудай из омуля, овощная нарезка, деревенская картошечка, бурятские буузы, домашний пирог на десерт.