Экскурсия для желающих познакомиться с темной стороной города. Проводится вечером или ночью.
Что вас ждет на экскурсии 🧭 "Мистический Симбирск":
- Колдуны
- Дом смерти
- Пытки и издевательства
- Убийства и поджоги
- Призраки и бесы.
- В конце экскурсии тем, кто захочет, предлагается старорусское гадание рафли.
Что не входит
- Личные расходы (перекус, вода и др. )
Начало
🚩 ул. Железной Дивизии, д. 6
Место завершения
🏁 ул. Набережная реки Свияги, д. 158
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий Р.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Еще несколько необычных экскурсий в Ульяновске