Еще несколько необычных экскурсий в Ульяновске

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Мистический Симбирск

Дмитрий Р.
Дмитрий Р. – Гид из Ульяновска
Экскурсия ⛳ в темное время суток для всех желающих познакомиться с темной стороной города.

Желающие могут поучаствовать в старорусском гадании рафли.
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Мистический Симбирск
Мистический Симбирск
Экскурсия для желающих познакомиться с темной стороной города. Проводится вечером или ночью.

Что вас ждет на экскурсии 🧭 "Мистический Симбирск":

  • Колдуны
  • Дом смерти
  • Пытки и издевательства
  • Убийства и поджоги
  • Призраки и бесы.
  • В конце экскурсии тем, кто захочет, предлагается старорусское гадание рафли.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (перекус, вода и др. )
Начало
🚩 ул. Железной Дивизии, д. 6
Место завершения
🏁 ул. Набережная реки Свияги, д. 158
Мистический Симбирск
Мистический Симбирск
Мистический Симбирск
Мистический Симбирск

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий Р.
Дмитрий Р.
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