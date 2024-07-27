Ночные прогулки и экскурсии Ульяновска

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Ульяновске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ульяновск от основания до современности
Пешая
46 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
Сегодня в 23:30
Завтра в 06:30
6 990 за всё до 10 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
22 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 23:30
Завтра в 05:30
15 200 за всё до 4 чел.
Мистический Симбирск: жёлтый дьявол
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по историческим местам Ульяновска
Раскройте тайны Ульяновска на индивидуальной экскурсии «Мистический Симбирск: жёлтый дьявол». Узнайте о жёлтом дьяволе и других загадках города
Начало: В районе музея Гончарова
27 авг в 17:00
28 авг в 11:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    27 июля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Интересная экскурсия. Много возможностей для красивых фотографий. Хорошее знание истории города. Довольно много интересных историй. Чистый и хороший автомобиль -
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    Lexus RX. Во время экскурсии проехали по обоим мостам через Волгу и заехали на смотровую площадку, с которой отрывается потрясающая панорама. Рекомендую!

  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    24 июля мы побывали на экс. по г. Ульяновску. С Алексеем мы проехали и прошли весь город, о котором он подробно
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    рассказывал: практически о каждом старинном доме, усадьбе, дворце. Не обошли стороной жизнь семьи Ульяновых и их дома проживания, проехали по двум мостам через Волгу, полюбовались пейзажами. Спасибо Алексею за рассказ о своём городе. Всем рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    12 июля 2024
    Ульяновск от основания до современности
    Алексей познакомил нас с Ульяновском. Прогулка была очень познавательной, интересной. Маршрут удачно построен, удобен и доступен. Алексей хороший рассказчик —
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    всё было понятно и нескучно (компания наша разновозрастная). Город открылся с разных сторон: потрясающие виды на Волгу, очаровательный квартал заповедника, требующий реконструкции и инвестиций центр. Каждый член нашей семьи нашел для себя что-то важное и интересное. Рекомендую

    Алексей познакомил нас с Ульяновском. Прогулка была очень познавательной, интересной. Маршрут удачно построен, удобен и доступенАлексей познакомил нас с Ульяновском. Прогулка была очень познавательной, интересной. Маршрут удачно построен, удобен и доступенАлексей познакомил нас с Ульяновском. Прогулка была очень познавательной, интересной. Маршрут удачно построен, удобен и доступенАлексей познакомил нас с Ульяновском. Прогулка была очень познавательной, интересной. Маршрут удачно построен, удобен и доступенАлексей познакомил нас с Ульяновском. Прогулка была очень познавательной, интересной. Маршрут удачно построен, удобен и доступен
  • И
    Иван
    9 июля 2024
    Ульяновск от основания до современности
    От всей группы 10 человек из Питера выражаем благодарность Алексею за прекрасную и содержательную экскурсию по Ульяновску. Исторические факты и достопримечательности города удивили и запомнятся. Детям было интересно. 2,5 часа пролетели незаметно.
    От всей группы 10 человек из Питера выражаем благодарность Алексею за прекрасную и содержательную экскурсию поОт всей группы 10 человек из Питера выражаем благодарность Алексею за прекрасную и содержательную экскурсию поОт всей группы 10 человек из Питера выражаем благодарность Алексею за прекрасную и содержательную экскурсию по
  • К
    Константин
    24 июня 2024
    Ульяновск от основания до современности
    Экскурсия была интересна, продумана и хорошо подана. Спасибо
  • Р
    Резида
    20 февраля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Ночные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ульяновск от основания до современности
  2. Весь Ульяновск на автомобиле
  3. Мистический Симбирск: жёлтый дьявол
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Ленина
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Памятник букве "Ё"
  5. Памятник Богдану Хитрово
  6. Соборная площадь
  7. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в августе 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 15 200. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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