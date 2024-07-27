читать дальше рассказывал: практически о каждом старинном доме, усадьбе, дворце. Не обошли стороной жизнь семьи Ульяновых и их дома проживания, проехали по двум мостам через Волгу, полюбовались пейзажами. Спасибо Алексею за рассказ о своём городе. Всем рекомендую.

24 июля мы побывали на экс. по г. Ульяновску. С Алексеем мы проехали и прошли весь город, о котором он подробно