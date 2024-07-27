2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
Сегодня в 23:30
Завтра в 06:30
6 990₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 23:30
Завтра в 05:30
15 200₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по историческим местам Ульяновска
Раскройте тайны Ульяновска на индивидуальной экскурсии «Мистический Симбирск: жёлтый дьявол». Узнайте о жёлтом дьяволе и других загадках города
Начало: В районе музея Гончарова
27 авг в 17:00
28 авг в 11:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 июля 2024Интересная экскурсия. Много возможностей для красивых фотографий. Хорошее знание истории города. Довольно много интересных историй. Чистый и хороший автомобиль -
- ООльга25 июля 202424 июля мы побывали на экс. по г. Ульяновску. С Алексеем мы проехали и прошли весь город, о котором он подробно
- ТТатьяна12 июля 2024Алексей познакомил нас с Ульяновском. Прогулка была очень познавательной, интересной. Маршрут удачно построен, удобен и доступен. Алексей хороший рассказчик —
- ИИван9 июля 2024От всей группы 10 человек из Питера выражаем благодарность Алексею за прекрасную и содержательную экскурсию по Ульяновску. Исторические факты и достопримечательности города удивили и запомнятся. Детям было интересно. 2,5 часа пролетели незаметно.
- ККонстантин24 июня 2024Экскурсия была интересна, продумана и хорошо подана. Спасибо
- РРезида20 февраля 2024Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Ночные»
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