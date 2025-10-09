Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Великим Устюгом: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Великого Устюга: от Успенского собора до Михаило-Архангельского монастыря. Исследуйте сокровища древнего города
Начало: Советский проспект 88
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны: экскурсия по историческим местам и святыням
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Сегодня в 16:00
23 окт в 16:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: историческое путешествие с краеведом по городу
Присоединяйтесь к уникальной пешеходной экскурсии и познакомьтесь с богатой историей Великого Устюга через его знаковые места
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Устюге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Великом Устюге
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в октябре 2025
Сейчас в Великом Устюге в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 3400 до 4600. Туристы уже оставили гидам 268 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Великом Устюге на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 268 ⭐ отзывов, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь