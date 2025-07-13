Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг - первая встреча
Погулять по центру города, погрузиться в его историю и увидеть главные достопримечательности
Начало: У церкви Вознесения
«Вы узнаете уникальные истории и местные особенности старинных купеческих особняков и каменных храмов, расположенных на набережной и Советском проспекте»
15 янв в 06:00
16 янв в 06:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
«Успенская улица — здесь располагались богатые купеческие особняки, торговые заведения, административные и общественные здания»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
«Советский проспект и его купеческие особняки перенесут нас в 19 век»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
- ААнастасия13 июля 2025Великий Устюг: по городу с краеведомДата посещения: 12 июля 2025Спасибо огромное Михаилу за интересную, познавательную экскурсию. 2часа пролетели незаметно, дети остались под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Я
- ООльга22 декабря 2025Отлично прогулялись с Михаилом. Гуляли 2 часа при -17 с детьми, спасибо Михаил учёл это и заводил в магазин и
- ГГоликов21 декабря 2025Михаилу большое спасибо за экскурсию, увлеклись рассказом всецело.
Хотим добавить к 5ти звездам: начало экскурсии перенесли на более раннее время по нашей просьбе,
к нашему младшему экскурсанту со стороны Михаила были дополнительные внимание и забота, чему очень рады.
- ААлександра13 декабря 2025Очень понравилась экскурсия, Михаил - фанат своего дела, влюблённый в край и его историю. Узнали много нового, задали все вопросы. Если хотите узнать историю Русского Севера обязательно берите эту экскурсию!
- ННадежда24 ноября 2025Экскурсия очень понравилась. Содержательно, интересно! С Михаилом было очень комфортно. Спасибо большое!
- ИИрина24 ноября 2025Михаил очень понравился как экскурсовод! Было интересно, с юмором! Остались довольны и дети и взрослые! Ни разу не пожалела, что остановила свой выбор на Михаиле! Рекомендую!
- ННаталья22 ноября 2025Михаил, спасибо! Вы-прекрасный гид и собеседник)
Туристы из Ростова благодарят за сожержательный рассказ☺️
- ООльга12 ноября 2025Огородное спасибо Михаилу за то удовольствие, которое мы получили на прогулке по городу в его компании)!
Михаил великолепный рассказчик! Много знает про Великий Устюг, про его историю, горожан и не только!! Всем рекомендую!
- ААнастасия7 ноября 2025Огромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любит свой город, гордится им! Были на экскурсии с детьми - остались очень довольны! Благодарим 🌺
- ООльга4 ноября 2025Брали экскурсию 3.11.2025 для семьи из 4 человек, чтобы узнать побольше о городе. Отличный экскурсовод, знает очень много, рассказал ключевые
