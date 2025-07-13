Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Великого Устюга

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Великом Устюге, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Великий Устюг - первая встреча
Пешая
1 час
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг - первая встреча
Погулять по центру города, погрузиться в его историю и увидеть главные достопримечательности
Начало: У церкви Вознесения
«Вы узнаете уникальные истории и местные особенности старинных купеческих особняков и каменных храмов, расположенных на набережной и Советском проспекте»
15 янв в 06:00
16 янв в 06:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг
Пешая
2 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
«Успенская улица — здесь располагались богатые купеческие особняки, торговые заведения, административные и общественные здания»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Пешая
2 часа
188 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
«Советский проспект и его купеческие особняки перенесут нас в 19 век»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 июля 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Дата посещения: 12 июля 2025
    Спасибо огромное Михаилу за интересную, познавательную экскурсию. 2часа пролетели незаметно, дети остались под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Я
    читать дальше

    очень хотела, чтобы они прониклись историей моего любимого города и посмотрели на него не только, как на родину Деда Мороза, но и как на культурно- архитектурный, ремесленный центр. Да и я для себя узнала много новых интересных исторических фактов. От всей души рекомендую.

  • О
    Ольга
    22 декабря 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Отлично прогулялись с Михаилом. Гуляли 2 часа при -17 с детьми, спасибо Михаил учёл это и заводил в магазин и
    читать дальше

    гостиницу погреться, при этом рассказ продолжался. Очень понравилось, что когда человека отвлекают, он не теряет мысль разговора. Значит знает о чем говорит, а не повторяет заученные фразы.
    Михаил очень увлечённо рассказал про город, его историю, даже дети 5-6 лет слушали с удовольствием. Спасибо огромное, нам было очень интересно

  • Г
    Голиков
    21 декабря 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Михаилу большое спасибо за экскурсию, увлеклись рассказом всецело.
    Хотим добавить к 5ти звездам: начало экскурсии перенесли на более раннее время по нашей просьбе,
    к нашему младшему экскурсанту со стороны Михаила были дополнительные внимание и забота, чему очень рады.
  • А
    Александра
    13 декабря 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Очень понравилась экскурсия, Михаил - фанат своего дела, влюблённый в край и его историю. Узнали много нового, задали все вопросы. Если хотите узнать историю Русского Севера обязательно берите эту экскурсию!
  • Н
    Надежда
    24 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Экскурсия очень понравилась. Содержательно, интересно! С Михаилом было очень комфортно. Спасибо большое!
  • И
    Ирина
    24 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Михаил очень понравился как экскурсовод! Было интересно, с юмором! Остались довольны и дети и взрослые! Ни разу не пожалела, что остановила свой выбор на Михаиле! Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    22 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Михаил, спасибо! Вы-прекрасный гид и собеседник)
    Туристы из Ростова благодарят за сожержательный рассказ☺️
    Михаил, спасибо! Вы-прекрасный гид и собеседник)
  • О
    Ольга
    12 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Огородное спасибо Михаилу за то удовольствие, которое мы получили на прогулке по городу в его компании)!
    Михаил великолепный рассказчик! Много знает про Великий Устюг, про его историю, горожан и не только!! Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    7 ноября 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Огромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любит свой город, гордится им! Были на экскурсии с детьми - остались очень довольны! Благодарим 🌺
    Огромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любитОгромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любитОгромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любитОгромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любит
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Брали экскурсию 3.11.2025 для семьи из 4 человек, чтобы узнать побольше о городе. Отличный экскурсовод, знает очень много, рассказал ключевые
    читать дальше

    вещи про город, ответил на все вопросы. На экскурсию пришел с микрофоном, даже в более крупных городах не всегда экскурсоводы так подготовлены. Экскурсия понравилось, рекомендуем!

    Брали экскурсию 3.11.2025 для семьи из 4 человек, чтобы узнать побольше о городе. Отличный экскурсовод, знаетБрали экскурсию 3.11.2025 для семьи из 4 человек, чтобы узнать побольше о городе. Отличный экскурсовод, знаетБрали экскурсию 3.11.2025 для семьи из 4 человек, чтобы узнать побольше о городе. Отличный экскурсовод, знаетБрали экскурсию 3.11.2025 для семьи из 4 человек, чтобы узнать побольше о городе. Отличный экскурсовод, знаетБрали экскурсию 3.11.2025 для семьи из 4 человек, чтобы узнать побольше о городе. Отличный экскурсовод, знаетБрали экскурсию 3.11.2025 для семьи из 4 человек, чтобы узнать побольше о городе. Отличный экскурсовод, знаетБрали экскурсию 3.11.2025 для семьи из 4 человек, чтобы узнать побольше о городе. Отличный экскурсовод, знает

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Устюге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Великий Устюг - первая встреча;
  2. Добро пожаловать в Великий Устюг;
  3. Великий Устюг: по городу с краеведом.
Какие места ещё посмотреть в Великом Устюге
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Соборное Дворище;
  2. Самое главное;
  3. Михайло-Архангельский монастырь;
  4. Прокопиевский собор;
  5. Набережная;
  6. Резиденция Деда Мороза;
  7. Площадь Ленина.
Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в январе 2026
Сейчас в Великом Устюге в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 4800. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Великого Устюга. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод