Встреча на станции Котлас в здании ж/д вокзала у табло с расписанием.
Переезд в г. Великий Устюг.
Размещение после 12:00.
Автобусно-пешеходная обзорная по городу “Город Устюг – город древний”, с посещением действующего храма Прокопия Праведного.
Соборное дворище, ансамбль Михаило-Архангельского монастыря (основан в нач. XII в), Церкви Спасо-Преображенская (XVII в) и Сретенско-Преображенская (XVIII в), Церковь Вознесения (XVII в), Церковь Никольская (конец XVII – начало XVIIIвв), памятники гражданской архитектуры (XVII-XIX вв), Набережная.
Обед.
Посещение сувенирных магазинов.
Свободное время.
Дополнительно оплачивается по желанию:
Вас ждет Сказка у дома Деда Мороза, где помощник сказочного волшебника огласит приказ о встрече Нового года.
Ровно в полночь под бой курантов сам Дед Мороз поздравит и пожелает Вам счастья и вокруг начнутся настоящие чудеса.
На волшебных полянах ждут Вас 12 месяцев, красавица Зима со своей свитой закружит в хороводе, а веселые лесные друзья Деда Мороза подарят неожиданные сюрпризы и чудеса из волшебного сундука.
Для желающих танцевать в эту новогоднюю ночь будет звучать музыка.
Поздний завтрак.
Трансфер на Вотчину Деда Мороза (12 км).
Туристы смогут получить настоящее удовольствие от прогулки по бору и тропе сказок.
В высоком тереме с резным крыльцом ждет встречи с вами сам белобородый кудесник – Дед Мороз и его сказочные помощники.
В Доме Деда Мороза гости смогут набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.
Вам также предлагается посещение “зимнего сада” и сувенирных лавочек, 1 аттракцион (паровозик, печка, бураны, лошадки,1 спуск с горки на надувных санях – на выбор), а еще вы сможете поучаствовать в одной из игровых программ: “Территория добра”, “Забавы Бабы Жары”, “Кузница”,"Столярная мастерская", “В доме у травницы” и др.
Каждый гость, побывавший в сказке Зимнего Волшебника может получить сладкий подарок (оплачивается отдельно) от Дедушки Мороза, которые вручают его сказочные помощники.
Трансфер Вотчина – В. Устюг (12 км).
Свободное время.
Завтрак.
Экскурсия в музее “Новогодняя и рождественская игрушка” или “Лен, мой лен” или другое интерактивное мероприятие.
Мастер-класс по народным промыслам.
Обед.
Посещение фирменных магазинов “Северная чернь” и “Великоустюгского ликеро-водочного завода”.
Фольклорно-развлекательная программа “Посиделки”.
Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров в 11:00.
Трансфер на ст. Котлас/Ядриха.
По желанию (дополнительно оплачивается) – программа “День в деревне”.
Знакомство с бытом и укладом северной деревни.
Мастер-класс “Сельские забавы” (игрушки из глины и соломы, тряпичные куклы, прядение шерсти и многое др.).
Дружеские посиделки с угощением из блюд русской кухни.
Чаепитие у самовара с пирогами.
Дегустация изделий Великоустюгского ликеро-водочного завода.
Отдых на природе и игры на свежем воздухе, катание на лыжах и с горки с купанием в снегу.
Переезд в Великий Устюг.
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Взрослые
|Школьники
|Дошкольники
|Дошкольники без места
|“Двина”,"В. Устюг", “Сухона”
|24 300
|23 950
|23 640
|12 400
|“Айсберг”, “Постоялец”, “Татьяна”
|22 390
|22 075
|21 765
|12 400
|ГД “Борок”
|19 015
|18 700
|18 390
|12 400
Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в центре города Великий Устюг, в районе Старого города. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера в классическом стиле с бесплатным Wi-Fi.
Каждый номер отеля "Двина" с мягким освещением оформлен в индивидуальном стиле и обставлен домашней мебелью. В каждом номере есть холодильник, чайник и телевизор.
В уютном ресторане отеля "Двина" с уникальным расписанными вручную стенами подают блюда русской и европейской кухни. Каждое утро для гостей сервируется легкий завтрак.
В 3 минутах ходьбы от отеля находится почта Деда Мороза. Исторические здания Великого Устюга и Спасо-Преображенский монастырь 17 века находятся менее чем в 400 м от отеля "Двина".
Аэропорт и железнодорожный вокзал Великого Устюга находятся в 5 км от отеля "Двина".
Мини-гостиница «Айсберг» расположена в городе Великий Устюг. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В некоторых номерах в числе удобств кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. В каждом номере мини-гостиницы «Айсберг» предоставляются полотенца и постельное белье.
Сотрудники стойки регистрации предоставят гостям полезную туристическую информацию.
Расстояние до аэропорта Великий Устюг составляет 6 км.
Небольшой уютный гостевой дом, расположен в тихом живописном месте, в 1 км. от центра города. Рядом находятся автобусная остановка, супермаркет, магазинчики с местной продукцией, бесплатная парковка для машин. За отдельную плату можно попариться в русской баньке.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована платная парковка. А ещё в распоряжении гостей индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на русском.
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Гостевой дом у Татьяны на Сахарова 55 расположен в Великом Устюге. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Все номера гостевого дома оснащены телевизором с плоским экраном.
Комфортабельная, современная гостиница "Великий Устюг" расположена в центре живописного старинного города, в шаговой доступности от исторически значимых объектов архитектуры Великого Устюга – Собора Прокопия Праведного, церкви Вознесения, Михайло-Архангельского монастыря и других достопримечательностей. От гостиницы рукой подать до Набережной – красивейшей улицы города, вдоль которой вытянута цепочка древних храмов и церквей и открывается прекрасная панорама на храмы Дымковской Слободы на противоположном берегу реки Сухоны.
Гостиница "Великий Устюг" – это целый гостиничный комплекс, располагающий рестораном, конференц-залом, парикмахерской.
90 номеров гостиницы оборудованы удобной мебелью, спутниковым телевидением, душевой комнатой. Возможно размещение до 190 человек.
Созданы все условия для уютного проживания и полноценного отдыха. Отличное обслуживание и широкие возможности для проведения различных мероприятий.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».