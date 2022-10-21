Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг

За три дня окунемся в сказочную атмосферу Великого Устюга

За три дня окунемся в сказочную атмосферу Великого Устюга.

Нас ждет знакомство с древним городом, возможность увидеть работу мастериц и поучаствовать в новогоднем шоу.

Отправимся в самое необычное и волшебное место в городе – Вотчину Деда Мороза и встретимся с самим белобородым кудесником.
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

В гости к Деду Морозу
В гости к Деду Морозу
Загадаем самое заветное желание и посетим волшебную обсерваторию Деда Мороза
Очарование древнего города
Очарование древнего города
Посетим самые красивые и старые храмы Великого Устюга
Забавы у Бабы Жары
Забавы у Бабы Жары
Поучаствуем в веселых народных играх, поиграем и похохочем от души

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг. Новогоднее шоу по желанию

Встреча на станции Котлас в здании ж/д вокзала у табло с расписанием.

Переезд в г. Великий Устюг.

Размещение после 12:00.

Автобусно-пешеходная обзорная по городу “Город Устюг – город древний”, с посещением действующего храма Прокопия Праведного.

Соборное дворище, ансамбль Михаило-Архангельского монастыря (основан в нач. XII в), Церкви Спасо-Преображенская (XVII в) и Сретенско-Преображенская (XVIII в), Церковь Вознесения (XVII в), Церковь Никольская (конец XVII – начало XVIIIвв), памятники гражданской архитектуры (XVII-XIX вв), Набережная.

Обед.

Посещение сувенирных магазинов.

Свободное время.

Дополнительно оплачивается по желанию:

  • катание на лошадке, с горки на “ватрушках”;
  • банкет в кафе с развлекательной программой (с 20:00 до 03:00);
  • Новогоднее шоу – праздничное уличное мероприятие на Вотчине Деда мороза – развлекательная программа “С Новым годом! С новой сказкой! ” (с 23:30 до 02:00).

Вас ждет Сказка у дома Деда Мороза, где помощник сказочного волшебника огласит приказ о встрече Нового года.

Ровно в полночь под бой курантов сам Дед Мороз поздравит и пожелает Вам счастья и вокруг начнутся настоящие чудеса.

На волшебных полянах ждут Вас 12 месяцев, красавица Зима со своей свитой закружит в хороводе, а веселые лесные друзья Деда Мороза подарят неожиданные сюрпризы и чудеса из волшебного сундука.

Для желающих танцевать в эту новогоднюю ночь будет звучать музыка.

Экскурсия по г. Великий Устюг. Новогоднее шоу по желаниюЭкскурсия по г. Великий Устюг. Новогоднее шоу по желаниюЭкскурсия по г. Великий Устюг. Новогоднее шоу по желаниюЭкскурсия по г. Великий Устюг. Новогоднее шоу по желанию
2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Поздний завтрак.

Трансфер на Вотчину Деда Мороза (12 км).

Туристы смогут получить настоящее удовольствие от прогулки по бору и тропе сказок.

В высоком тереме с резным крыльцом ждет встречи с вами сам белобородый кудесник – Дед Мороз и его сказочные помощники.

В Доме Деда Мороза гости смогут набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.

Вам также предлагается посещение “зимнего сада” и сувенирных лавочек, 1 аттракцион (паровозик, печка, бураны, лошадки,1 спуск с горки на надувных санях – на выбор), а еще вы сможете поучаствовать в одной из игровых программ: “Территория добра”, “Забавы Бабы Жары”, “Кузница”,"Столярная мастерская", “В доме у травницы” и др.

Каждый гость, побывавший в сказке Зимнего Волшебника может получить сладкий подарок (оплачивается отдельно) от Дедушки Мороза, которые вручают его сказочные помощники.

Трансфер Вотчина – В. Устюг (12 км).

Свободное время.

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программы
3 день

Интерактивные и фольклорные мероприятия

Завтрак.

Экскурсия в музее “Новогодняя и рождественская игрушка” или “Лен, мой лен” или другое интерактивное мероприятие.

Мастер-класс по народным промыслам.

Обед.

Посещение фирменных магазинов “Северная чернь” и “Великоустюгского ликеро-водочного завода”.

Фольклорно-развлекательная программа “Посиделки”.

Свободное время.

Интерактивные и фольклорные мероприятияИнтерактивные и фольклорные мероприятияИнтерактивные и фольклорные мероприятияИнтерактивные и фольклорные мероприятия
4 день

Отъезд. «День в деревне» по желанию

Завтрак.

Освобождение номеров в 11:00.

Трансфер на ст. Котлас/Ядриха.

По желанию (дополнительно оплачивается) – программа “День в деревне”.

Знакомство с бытом и укладом северной деревни.

Мастер-класс “Сельские забавы” (игрушки из глины и соломы, тряпичные куклы, прядение шерсти и многое др.).

Дружеские посиделки с угощением из блюд русской кухни.

Чаепитие у самовара с пирогами.

Дегустация изделий Великоустюгского ликеро-водочного завода.

Отдых на природе и игры на свежем воздухе, катание на лыжах и с горки с купанием в снегу.

Переезд в Великий Устюг.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаВзрослыеШкольникиДошкольникиДошкольники без места
“Двина”,"В. Устюг", “Сухона”24 30023 95023 64012 400
“Айсберг”, “Постоялец”, “Татьяна”22 39022 07521 76512 400
ГД “Борок”19 01518 70018 39012 400

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

3 ночи

Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в центре города Великий Устюг, в районе Старого города. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера в классическом стиле с бесплатным Wi-Fi.

Каждый номер отеля "Двина" с мягким освещением оформлен в индивидуальном стиле и обставлен домашней мебелью. В каждом номере есть холодильник, чайник и телевизор.

В уютном ресторане отеля "Двина" с уникальным расписанными вручную стенами подают блюда русской и европейской кухни. Каждое утро для гостей сервируется легкий завтрак.

В 3 минутах ходьбы от отеля находится почта Деда Мороза. Исторические здания Великого Устюга и Спасо-Преображенский монастырь 17 века находятся менее чем в 400 м от отеля "Двина".

Аэропорт и железнодорожный вокзал Великого Устюга находятся в 5 км от отеля "Двина".

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»

Гостиница «Айсберг»

3 ночи

Мини-гостиница «Айсберг» расположена в городе Великий Устюг. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В некоторых номерах в числе удобств кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. В каждом номере мини-гостиницы «Айсберг» предоставляются полотенца и постельное белье.

Сотрудники стойки регистрации предоставят гостям полезную туристическую информацию.

Расстояние до аэропорта Великий Устюг составляет 6 км.

Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»

Гостевой дом «Борок»

3 ночи

Небольшой уютный гостевой дом, расположен в тихом живописном месте, в 1 км. от центра города. Рядом находятся автобусная остановка, супермаркет, магазинчики с местной продукцией, бесплатная парковка для машин. За отдельную плату можно попариться в русской баньке.

Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»

Гостиница «Постоялец»

3 ночи

На территории работает бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована платная парковка. А ещё в распоряжении гостей индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на русском.

Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»

Гостевой дом «Татьяна»

3 ночи

Гостевой дом у Татьяны на Сахарова 55 расположен в Великом Устюге. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Все номера гостевого дома оснащены телевизором с плоским экраном.

Гостевой дом «Татьяна»Гостевой дом «Татьяна»Гостевой дом «Татьяна»Гостевой дом «Татьяна»Гостевой дом «Татьяна»Гостевой дом «Татьяна»Гостевой дом «Татьяна»

Гостиница «Великий Устюг»

3 ночи

Комфортабельная, современная гостиница "Великий Устюг" расположена в центре живописного старинного города, в шаговой доступности от исторически значимых объектов архитектуры Великого Устюга – Собора Прокопия Праведного, церкви Вознесения, Михайло-Архангельского монастыря и других достопримечательностей. От гостиницы рукой подать до Набережной – красивейшей улицы города, вдоль которой вытянута цепочка древних храмов и церквей и открывается прекрасная панорама на храмы Дымковской Слободы на противоположном берегу реки Сухоны.

Гостиница "Великий Устюг" – это целый гостиничный комплекс, располагающий рестораном, конференц-залом, парикмахерской.

90 номеров гостиницы оборудованы удобной мебелью, спутниковым телевидением, душевой комнатой. Возможно размещение до 190 человек.

Созданы все условия для уютного проживания и полноценного отдыха. Отличное обслуживание и широкие возможности для проведения различных мероприятий.

Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе (встреча/проводы на ж/д, Вотчина, обзорная)
  • Сопровождающий группы
  • Вручение памятного подарка и верительной грамоты от Деда Мороза
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в г. Великий Устюг/ст. Котлас и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Новогодний банкет на Вотчине (цены уточняются)
  • Новогодний банкет в городе (цены уточняются)
  • Новогодние шоу:взрослый с 18 лет – 2 000 руб. дети с 6 до 17 лет – 1800 руб. дети до 5 лет – 300 руб.
  • Взрослый с 18 лет – 2 000 руб.
  • Дети с 6 до 17 лет – 1800 руб.
  • Дети до 5 лет – 300 руб.
  • Катание на лошадке, с горки на “ватрушках” – от 200 руб.
  • Программа “День в деревне”:взрослый – 4 000 руб. детский с 3-16 лет – 3 500 руб.
  • Взрослый – 4 000 руб.
  • Детский с 3-16 лет – 3 500 руб.
  • Посещение Дома Моды Деда Мороза – 450 руб
Место начала и завершения?
Северная железная дорога, станция Котлас
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Устюга

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные турыТуры на 4 дня🎄Новогодние 2023Дед Мороз

Похожие туры в Великом Устюге

Великий Устюг - город русских святых
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
2 отзыва
Великий Устюг - город русских святых
Сегодня все знают, что Великий Устюг - родина Дедушки Мороза
по согласованию с краеведом
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
3 000 за всё до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
4.5
2 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу
Самый древний город на русском севере, родина Деда Мороза и центр семейного туризма
по согласованию с гидом
от 4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Великому Устюгу и храмы Дымковской слободы
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Великому Устюгу и храмы Дымковской слободы
Самый древний город на русском севере, родина Деда Мороза и центр семейного туризма
по согласованию с гидом
от 5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по городу и заводу «Северная чернь» с мастер-классом
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Экскурсия по городу и заводу «Северная чернь» с мастер-классом
Великий Устюг - родина Деда Мороза и хранитель самых старых исторических построек севера
по согласованию с гидом
4 000 за всё до 10 чел.
Знакомство с Великим Устюгом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
Нет отзывов
Знакомство с Великим Устюгом
Впечатлиться памятниками архитектуры и раскрыть историю древнейшего города Русского Севера
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
4 500 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Добро пожаловать в Великий Устюг
Погулять по историческому центру, посетить старинные храмы и узнать о городе самое интересное
у памятника Семену Дежневу
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
2 600 за всё до 10 чел.
Прогулки с краеведом по Великому Устюгу - история города в деталях
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
4 отзыва
Прогулки с краеведом по Великому Устюгу - история города в деталях
Чтобы почувствовать магию места, необходимо пройтись по нему пешком, посмотреть глазами, а может и прикоснуться руками
по согласованию с краеведом
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
3 000 за всё до 20 чел.
Экскурсия по городу с посещением Музея и мастер-классом по росписи шара
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Экскурсия по городу с посещением Музея и мастер-классом по росписи шара
Великий Устюг - старинный волжский город
по согласованию с гидом
4 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Устюге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Великом Устюге
ХОРОШО
🧭
ТАМ