1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг. Новогоднее шоу по желанию

Встреча на станции Котлас в здании ж/д вокзала у табло с расписанием.

Переезд в г. Великий Устюг.

Размещение после 12:00.

Автобусно-пешеходная обзорная по городу “Город Устюг – город древний”, с посещением действующего храма Прокопия Праведного.

Соборное дворище, ансамбль Михаило-Архангельского монастыря (основан в нач. XII в), Церкви Спасо-Преображенская (XVII в) и Сретенско-Преображенская (XVIII в), Церковь Вознесения (XVII в), Церковь Никольская (конец XVII – начало XVIIIвв), памятники гражданской архитектуры (XVII-XIX вв), Набережная.

Обед.

Посещение сувенирных магазинов.

Свободное время.

Дополнительно оплачивается по желанию:

катание на лошадке, с горки на “ватрушках”;

банкет в кафе с развлекательной программой (с 20:00 до 03:00);

Новогоднее шоу – праздничное уличное мероприятие на Вотчине Деда мороза – развлекательная программа “С Новым годом! С новой сказкой! ” (с 23:30 до 02:00).

Вас ждет Сказка у дома Деда Мороза, где помощник сказочного волшебника огласит приказ о встрече Нового года.

Ровно в полночь под бой курантов сам Дед Мороз поздравит и пожелает Вам счастья и вокруг начнутся настоящие чудеса.

На волшебных полянах ждут Вас 12 месяцев, красавица Зима со своей свитой закружит в хороводе, а веселые лесные друзья Деда Мороза подарят неожиданные сюрпризы и чудеса из волшебного сундука.

Для желающих танцевать в эту новогоднюю ночь будет звучать музыка.