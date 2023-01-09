В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур

В гости к Деду Морозу

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Двухдневное путешествие в Великий Устюг с пешеходными экскурсиями.

Отправимся в самое необычное и волшебное место в городе —Вотчину Деда Мороза и встретимся с самим белобородым кудесником.

Поучаствуем в игровых программах и посетим новогодние выставки — интересно будем всем! С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг.
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
Ближайшие даты:
13
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20
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Что вас ожидает:

Знакомство с Великим Устюгом
Знакомство с Великим Устюгом
Отправимся на обзорную экскурсию по городу и увидим древние храмы или посетим Музей истории
Встреча с чудесами
Встреча с чудесами
В высоком тереме с резным крыльцом встретимся с Дедом Морозом и его сказочными помощниками
Новогоднее настроение
Новогоднее настроение
Посетим выставку «Новогодняя и рождественская игрушка» и полюбуемся самыми необычными украшениями

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Великому Устюгу или Музей истории. Выставка «Новогодняя и рождественская игрушка»

Встреча на станции Котлас Южный (утренние поезда, машина подается к 10:00).

Переезд в г. Великий Устюг.

Вы также можете приехать в Великий Устюг поездами, прибывающими в 07:50, 09:54.

Размещение после 13:00.

Встреча с гидом в фойе гостиницы.

Обед.

Обзорная по городу «Город Устюг — город древний» (пешеходная экскурсия-прогулка) с посещением храма Прокопия Праведного, Соборное дворище, ансамбль Михаило-Архангельского монастыря (основан в нач. XII в.), Церкви Спасо-Преображенская (XVII в) и Сретенско-Преображенская (XVIII в.), Церковь Вознесения (XVII в.), Церковь Никольская (конец XVII — начало XVIII вв.), памятники гражданской архитектуры (XVII-XIX вв.), Набережная.

ИЛИ

Музей истории. Экспозиция музея посвящена истории и культуре Великого Устюга XII–ХХ веков, о чем свидетельствуют материалы об участии устюжан в создании единого русского государства.

Представленные подлинные предметы из коллекций музея, отражающие вклад устюжан в освоение Сибири и территорий Русской Америки, в развитие торговли со странами Западной Европы и Китаем, представляют Великий Устюг как крупный торгово-ремесленный центр (для лиц старше 10 лет).

Посещение выставки «Новогодняя и рождественская игрушка».

Экскурсия в выставочный зал «Северной черни» — уникальное искусство чернения по серебру принесло небольшому северному городу мировую известность.

Расцвет устюжской черни приходится на вторую половину ХVIII – начало ХIХ в.

Северная чернь завоевывает славу лучшей в России.

О высоком уровне черневого дела в ХVIII веке свидетельствует выполненная мастером Иваном Островским в 1770 году трехчастная дарохранительница с черневой гравюрой на золоченом канфаренном фоне.

Искусство черни ХIХ – начала ХХ века представлено работами И. Жилина, М. Кошкова, М. Чиркова.

На браслетах и запонках, линейках и ложках предстают тонко награвированные на серебре архитектурные ансамбли Великого Устюга и изящные цветочные орнаменты (за доп. плату мастер-класс на медной монете — 400 руб. /чел.)

Посещение фирменного магазина.

Посещение сувенирных магазинов.

Свободное время.

Экскурсия по Великому Устюгу или Музей истории. Выставка «Новогодняя и рождественская игрушка»Экскурсия по Великому Устюгу или Музей истории. Выставка «Новогодняя и рождественская игрушка»Экскурсия по Великому Устюгу или Музей истории. Выставка «Новогодняя и рождественская игрушка»Экскурсия по Великому Устюгу или Музей истории. Выставка «Новогодняя и рождественская игрушка»
2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Завтрак.

Сбор вещей. Освобождение номеров.

Переезд на Вотчину (12 км).

Туристы смогут получить настоящее удовольствие от прогулки по волшебному бору и Тропе сказок: побывать на Полянах братьев-месяцев и молодецких забав, в Лабиринте паука, у Волшебных сундуков и сказочного Дуба, загадать желание у лесного Колодца и заглянуть в печь в домике бабушки Аушки.

В высоком тереме с резным крыльцом ждут встречи с гостями сказочные помощники зимнего волшебника.

В Доме Деда Мороза гости смогут набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.

Предлагается поучаствовать в одной из игровых программ: «Жар Баба» или «Кованое чудо», или квест-избушка «Разморозка» и др.

Свободное время для посещения «Зимнего сада» — 250 руб., Ледника — 250 руб., аттракционов — 250 руб., зоопарка — от 250 руб., сувенирных лавочек.

Обед.

Программы за доп. плату (заказ заранее обязателен):

  • Эксклюзивная программа-встреча «Сказочки на лавочках» — чудесная встреча с самим белобородым кудесником — Дедом Морозом. Вы услышите его любимую сказку, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, разыграете сказочный спектакль, где ролей хватит всем! А главное, вы сами сможете сочинить новую сказку, свою собственную. Дети для Дедушки Мороза, смогут рассказать/спеть/станцевать/подарить свой подарок. А в заключение встречи сделать семейное фото с хозяином Вотчины — 1 000 руб.
  • Спа-курорт для Снеговиков — 500 руб.
  • Шоколадный мастер-класс — сделаете конфеты из настоящего шоколада, получите коробку с мультфильмом-инструкцией, сертификат кондитера, в подарок — открытка с приветствием самого Деда Мороза и его личным автографом — 500 руб.
  • Рукодельный мастер-класс (куколка изо льна) — 350 руб.
  • Стряпня-шоу (игровая программа) — 300 руб.
  • Иммерсионное шоу-променад «Волшебные сказки Деда Мороза» (программа зимнего сезона) — вечером, когда зажигаются огни, вместе с веселым Клубочком, гости отправляются в путешествие в страну сказок и волшебства — 850 руб.

Трансфер Вотчина — Великий Устюг.

Свободное время.

17:00 Отъезд на ж/д вокзал Котлас Южный к вечернему поезду.

Вы также можете уехать из Великого Устюга поездами, отправляющимися в 18:00, 19:40.

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

август – октябрьноябрь – декабрь11.01.24 – март
«Двина», «Великий Устюг», «Сухона»
Взрослый

16 200

17 100

17 100

Школьник

15 425

16 300

16 300

Дошкольник

14 850

15 500

15 500

«Постоялец», «Айсберг», «Борок»
Взрослый

15 600

15 860

15 860

Школьник

14 850

15 925

15 925

Дошкольник

14 245

14 515

14 515

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

1 ночь

Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в центре города Великий Устюг, в районе Старого города. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера в классическом стиле с бесплатным Wi-Fi.

Каждый номер отеля «Двина» с мягким освещением оформлен в индивидуальном стиле и обставлен домашней мебелью. В каждом номере есть холодильник, чайник и телевизор.

В уютном ресторане отеля «Двина» с уникальным расписанными вручную стенами подают блюда русской и европейской кухни. Каждое утро для гостей сервируется легкий завтрак.

В 3 минутах ходьбы от отеля находится почта Деда Мороза. Исторические здания Великого Устюга и Спасо-Преображенский монастырь 17 века находятся менее чем в 400 м от отеля «Двина».

Аэропорт и железнодорожный вокзал Великого Устюга находятся в 5 км от отеля «Двина».

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»

Гостиница «Айсберг»

1 ночь

Мини-гостиница «Айсберг» расположена в городе Великий Устюг. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В некоторых номерах в числе удобств кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. В каждом номере мини-гостиницы «Айсберг» предоставляются полотенца и постельное белье.

Сотрудники стойки регистрации предоставят гостям полезную туристическую информацию.

Расстояние до аэропорта Великий Устюг составляет 6 км.

Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»

Гостиница «Борок»

1 ночь

Небольшой уютный гостевой дом, расположен в тихом живописном месте, в 1 км. от центра города. Рядом находятся автобусная остановка, супермаркет, магазинчики с местной продукцией, бесплатная парковка для машин. За отдельную плату можно попариться в русской баньке.

Гостиница «Борок»Гостиница «Борок»Гостиница «Борок»Гостиница «Борок»Гостиница «Борок»Гостиница «Борок»

Гостиница «Постоялец»

1 ночь

На территории работает бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована платная парковка. А ещё в распоряжении гостей индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на русском.

Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»

Гостиница «Великий Устюг»

1 ночь

Комфортабельная, современная гостиница «Великий Устюг» расположена в центре живописного старинного города, в шаговой доступности от исторически значимых объектов архитектуры Великого Устюга — Собора Прокопия Праведного, церкви Вознесения, Михайло-Архангельского монастыря и других достопримечательностей. От гостиницы рукой подать до Набережной — красивейшей улицы города, вдоль которой вытянута цепочка древних храмов и церквей и открывается прекрасная панорама на храмы Дымковской Слободы на противоположном берегу реки Сухоны.

Гостиница «Великий Устюг» — это целый гостиничный комплекс, располагающий рестораном, конференц-залом, парикмахерской.

90 номеров гостиницы оборудованы удобной мебелью, спутниковым телевидением, душевой комнатой. Возможно размещение до 190 человек.

Созданы все условия для уютного проживания и полноценного отдыха. Отличное обслуживание и широкие возможности для проведения различных мероприятий.

Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»

Гостиница «Сухона»

1 ночь

Гостиница «Сухона» находится в Великом Устюге. Для удобства гостей предоставляется услуга вызова трансфера и бесплатная парковка на территории комплекса.

Разместиться предлагается в номерах разной категории, каждый из которых оснащен современной мебелью и техникой, удобными спальными местами и интернетом, а также индивидуальной ванной комнатой.

На территории гостиницы работает ресторан, готовый предложить разнообразие блюд русской и европейской кухни. Каждое утро сервируется сытный завтрак по меню.

Гостиница находится в самом центре города. В шаговой доступности музей, городская резиденция Деда Мороза, продовольственные магазины и магазины сувенирной продукции.

Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание по программе (1 завтрак, 2 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе (встреча/проводы, переезд до Вотчины и от Вотчины до Великого Устюга)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Сувенир на память
  • Грамота
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Индивидуальный трансфер:машина в одну сторону — 3 000 руб. минивен в одну сторону — 5 000 руб.
  • Машина в одну сторону — 3 000 руб.
  • Минивен в одну сторону — 5 000 руб.
  • Мастер-класс на медной монете — 400 руб. /чел.
  • «мешок со сладостями от Деда Мороза» — 900 руб. /чел.
  • Мастер-классы и интерактивы — от 200 руб. /чел.
  • Программа «День в деревне» (включая трансфер):взрослый — 5 500 руб. /чел. ребенок — 4 200 руб. /чел.
  • Взрослый — 5 500 руб. /чел.
  • Ребенок — 4 200 руб. /чел.
  • Программа «Лошадкин двор» (включая трансфер) — 1 000 руб. /чел.
  • Поездка в зоопарк Деда Мороза (включая трансфер):взрослый — 900 руб. /чел. ребенок — 500 руб. /чел.
  • Взрослый — 900 руб. /чел.
  • Ребенок — 500 руб. /чел.
  • Чайные посиделки «Пошвыркаем с Дедом Морозом»:взрослый — 1 800 руб. /чел. ребенок — 1 650 руб. /чел.
  • Взрослый — 1 800 руб. /чел.
  • Ребенок — 1 650 руб. /чел.
  • «На примерку с Дедом Морозом»:взрослый — 1 800 руб. /чел. ребенок — 1 650 руб. /чел.
  • Ребенок — 1 650 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
9 янв 2023
Организатор Ольга хорошо вела группу. Обязательная, пунктуальная и хороший организатор.
Н
9 янв 2023
Созванивались, списывались, все в контакте, план мероприятий дали на весь период сразу-удобно. Все было по запланированному графику, спасибо организаторам за отдых!!
К
9 янв 2023
Сняла 1 звезду,т. к. программа была скорректирована по времени и дням без предварительного уведомления нас.
А так всё супер.
А прощальная песня "Великий Устюг" в машине во время трансфера на вокзал - добавила незабываемого колорита. 👍🏻👍🏻👍🏻

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Можно с детьми
Многодневные туры
Новогодние 2024
Дед Мороз

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