Алагирское ущелье, Цей и Мамисон

Мы отправимся в удивительное путешествие к самому большому ущелью Осетии - Алагирскому

Мы отправимся в удивительное путешествие к самому большому ущелью Осетии — Алагирскому.

Посетим настоящую страну зимней сказки — Цей, покатавшись на канатке и полюбовавшись неподражаемыми видами Сказского ледника.
Алагирское ущелье, Цей и Мамисон
Алагирское ущелье, Цей и Мамисон
Алагирское ущелье, Цей и Мамисон
Алагирское ущелье, Цей и Мамисон
Алагирское ущелье, Цей и Мамисон
Алагирское ущелье, Цей и Мамисон
Алагирское ущелье, Цей и Мамисон

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Уастыржи
  • Бирюзовое озеро
  • Арт-объект «Рог изобилия»
  • Канатная дорога в Цее
  • Арт-объект «Коста Хетагуров»
  • Селение Лисри
Удивительное путешествие в самое большое ущелье Осетии!

Памятник Уастыржи

Мы отправимся по знаменитой дороге, Транскавказской автомагистрали, важнейшем пути связывающим Россию и закавказье (некогда именно тут проходила одна из ветвей великого шелкового пути). Увидим один из символов нашей республики, грандиозный монумент покровителю мужчин Уастыржи висящий в скале.

Бирюзовое озеро

Славилось это ущелье и как здравница благодаря своим серо-водородным источникам и санаториям. По дороге у нас будет возможность продегустировать эту целебную (сероводородную) воду, и увидеть необыкновенное сероводородное бирюзовое озеро.

Алагирское ущелье

Алагирское ущелье издревле являлось важнейшим, ведь именно в нем мыл центр горно-рудного дела Кавказа, где была открыта первая штольня по добычи свинцово-серебро-цинковой руды. Тут же находится центр горного садоводства — поселок Унал, который когда-то славился качеством своих груш.

Канатная дорога в Цее

Затем, мы свернем с транскама в цейское ущелье, где сможем посетить настоящую страну зимней сказки — Цей, покатавшись на канатке и полюбовавшись неподражаемыми видами Сказского ледника.

Обед

Вернувшись обратно на транскам, нас будет ждать вкусный обед в придорожном кафе в Буроне. (Можно пропустить, если взять еду заранее и отобедать в любом полюбившемся месте в горах)

Арт-объект «Коста Хетагуров»

Еще одно чудо инженерной мысли в нашей стране — одна из самых высокогорных ГЭС — Зарамагская. Проехав через него, мы увидим красивейшее Зарамагское водохранилище, где стоит арт-объект посвященный великому осетинскому писателю и художнику — Коста Хетагурову. Приятный факт — в связи с ремонтными работами на основной дороге, мы проедем через временный понтонный мост на самом водохранилище, откуда открываются потрясающие панорамы.

Селение Лисри

И теперь нас будет ждать финальная точка нашего маршрута — настоящий средневековый город Лисри, со своей удивительной архитектурой. И как «вишенка на торте», у нас будет возможность испробовать другой минеральный источник недалеко от Лисри — на этот раз уже природный нарзан (газированный естественным образом).

Цены на экскурсию

Для группы 5-20 человекДля группы 1-4 человек
За всю группу без транспорта
15 000 ₽
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Много интересной информации
  • Возможность смотреть в бинокль гида
  • Травяной чай в термосе
Что не входит
  • Подъем на канатной дороге — 300 рубле с человека
  • Обед — 400-900 рублей с человека
  • Транспорт (в идеале, если у вас есть свой, а так, воспользуемся услугами моих проверенных партнеров-водителей — от 10000 р. со всей группы)
Место начала и завершения
Угол Доватора и З. Космодемьянской (Сеть KFC)
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по желанию гостя
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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В любой день по желанию гостя

Николай К.
Николай К.
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