Удивительное путешествие в самое большое ущелье Осетии!

Памятник Уастыржи

Мы отправимся по знаменитой дороге, Транскавказской автомагистрали, важнейшем пути связывающим Россию и закавказье (некогда именно тут проходила одна из ветвей великого шелкового пути). Увидим один из символов нашей республики, грандиозный монумент покровителю мужчин Уастыржи висящий в скале.

Бирюзовое озеро

Славилось это ущелье и как здравница благодаря своим серо-водородным источникам и санаториям. По дороге у нас будет возможность продегустировать эту целебную (сероводородную) воду, и увидеть необыкновенное сероводородное бирюзовое озеро.

Алагирское ущелье

Алагирское ущелье издревле являлось важнейшим, ведь именно в нем мыл центр горно-рудного дела Кавказа, где была открыта первая штольня по добычи свинцово-серебро-цинковой руды. Тут же находится центр горного садоводства — поселок Унал, который когда-то славился качеством своих груш.

Канатная дорога в Цее

Затем, мы свернем с транскама в цейское ущелье, где сможем посетить настоящую страну зимней сказки — Цей, покатавшись на канатке и полюбовавшись неподражаемыми видами Сказского ледника.

Обед

Вернувшись обратно на транскам, нас будет ждать вкусный обед в придорожном кафе в Буроне. (Можно пропустить, если взять еду заранее и отобедать в любом полюбившемся месте в горах)

Арт-объект «Коста Хетагуров»

Еще одно чудо инженерной мысли в нашей стране — одна из самых высокогорных ГЭС — Зарамагская. Проехав через него, мы увидим красивейшее Зарамагское водохранилище, где стоит арт-объект посвященный великому осетинскому писателю и художнику — Коста Хетагурову. Приятный факт — в связи с ремонтными работами на основной дороге, мы проедем через временный понтонный мост на самом водохранилище, откуда открываются потрясающие панорамы.

Селение Лисри

И теперь нас будет ждать финальная точка нашего маршрута — настоящий средневековый город Лисри, со своей удивительной архитектурой. И как «вишенка на торте», у нас будет возможность испробовать другой минеральный источник недалеко от Лисри — на этот раз уже природный нарзан (газированный естественным образом).