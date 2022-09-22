Армянский Владикавказ

Познакомиться с яркой частью богатой этнической мозаики города на примере старинной диаспоры

Армянская община начала формироваться во Владикавказе еще в начале 19 века, став одной из первых и самых крупных в городе. Жизнь Владикавказа всегда была тесно связана с представителями армянского народа.

Как владикавказский армянин я расскажу о культуре и истории нашей диаспоры изнутри, покажу знаковые улицы и здания, а в дополнение проведу обзорную экскурсию.
Армянский Владикавказ
Армянский Владикавказ
Армянский Владикавказ
Армянский Владикавказ
Армянский Владикавказ
Армянский Владикавказ
Армянский Владикавказ
Армянский Владикавказ
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Описание

Что вас ожидает

Армянская история Владикавказа

Гуляя по центральной части города, мы поговорим о начале его пути, когда здесь только возникла крепость. Вы узнаете, почему сюда сразу переселилась большая группа армян, среди которых были купцы и мастеровые. Как складывалась их судьба здесь в дальнейшем, как сохранялась культурная идентичность и какими были отношения с другими жителями Владикавказа. Я расскажу о церкви святого Георгия Просветителя, одной из старейших на Северном Кавказе, и религиозной — важнейшей — стороне жизни армян. Познакомлю с бытом, традиционными занятиями и кухней владикавказских армян. И раскрою истории и судьбы ярких личностей, представлявших наш народ в Осетии.

Чарующий Старый город

В дополнение я включил в маршрут места, которые было бы обидно обойти вниманием, ведь мы будем гулять в историческом центре. Кроме объектов и кварталов, связанных с армянами, задержимся у памятников Дзаугу Бугулову и Иссе Плиеву, осмотрим храмы, дома купцов и состоятельных горожан 18-го века на проспекте Мира и не только. Я расскажу истории домов и их владельцев. Предложу посетить центр народных промыслов. А ещё мы посмотрим на город сверху!

Организационные детали

В зависимости от темпа и пожеланий, прогулка продлится 2-3 часа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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