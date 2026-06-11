Лучшее время для посещения Владикавказа - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплыми днями и ясным небом. В октябре и апреле также можно посетить город, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой и ранней весной, несмотря на возможные осадки, экскурсия всё равно будет интересной благодаря насыщенной программе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церковь святого Григория Просветителя
Памятник Дзаугу Бугулову
Памятник Иссе Плиеву
Проспект Мира
Описание экскурсии
Армянская история Владикавказа
Гуляя по центральной части города, мы поговорим о начале его пути, когда здесь только возникла крепость. Вы узнаете, почему сюда сразу переселилась большая группа армян, среди которых были купцы и мастеровые. Как складывалась их судьба здесь в дальнейшем, как сохранялась культурная идентичность и какими были отношения с другими жителями Владикавказа. Я расскажу о церкви святого Григория Просветителя, одной из старейших на Северном Кавказе, и религиозной — важнейшей — стороне жизни армян. Познакомлю с бытом, традиционными занятиями и кухней владикавказских армян. И раскрою истории и судьбы ярких личностей, представлявших наш народ в Осетии.
Чарующий Старый город
В дополнение я включил в маршрут места, которые было бы обидно обойти вниманием, ведь мы будем гулять в историческом центре. Кроме объектов и кварталов, связанных с армянами, задержимся у памятников Дзаугу Бугулову и Иссе Плиеву, осмотрим храмы, дома купцов и состоятельных горожан 19-го века на проспекте Мира и не только. Я расскажу истории домов и их владельцев. Предложу посетить центр народных промыслов. А ещё мы посмотрим на город сверху!
Организационные детали
В зависимости от темпа и пожеланий, прогулка продлится 2-3 часа.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Завен — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 259 туристов
Странники и странницы, приветствую вас и приглашаю в путешествие по Владикавказу и республике Северная Осетия-Алания. Меня зовут Завен, и я владикавказский армянин. Я здесь родился. Знаю и люблю город и Осетию как самого себя. Во Владикавказе есть, что показывать и о чём рассказать. Буду рад видеть вас в гостях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Е
Елена
Очень интересная, живая экскурсия. Завен отличный рассказчик, узнали много интересных фактов о городе и его истории. Это не сухая справочная информация, а жизненный рассказ с любовью к городу. Под конец читать дальшеуменьшить
экскурсии пошел сильный дождь, но это ни сколько не помешало, Завен предусмотрительно находил места где продолжить рассказ. Была и короткая викторина с подарком, что было очень приятным сюрпризом. Рекомендую всем, так как на экскурсии речь не только об армянском Владикавказе, а о городе и Осетии в целом.
Завен
Ответ организатора:
🤗 Приезжайте ещё
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М
Мария
Замечательная экскурсия! Было очень интересно и непринужденно, время пролетело незаметно. Узнала очень много нового о Владикавказе, получив бонусом рекомендации, куда еще можно сходить в этом прекрасном городе. Ну и, конечно, не обошлось без приятного приза. Завен делился гораздо большим количеством информации, чем ожидалось, и было видно, что он искренне любит Владикавказ и свою работу. Однозначно рекомендую экскурсию!
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Надежда
Экскурсия восхитительная. Завен уточняет интересы и гибко подстраивается под запросы, в итоге экскурсия получилась про "интернациональный" Владикавказ, от армян до бельгийцев, от мечети до лютеранской кирхи, от крепости до советских читать дальшеуменьшить
пертурбаций. Очень душевно, увлеченно и разнообразно. Завен прекрасный рассказчик, попутно много даёт рекомендаций по общению с городом: куда зайти, что посмотреть, где какой кофе и т. д. Отдельное спасибо за игровое "посвящение в краеведы"). Искренне рекомендую экскурсию в качестве базового знакомства с городом.
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Ирина
Очень интересная и познавательная экскурсия, всегда интересно прогуляться по городу с тем, кто знает и любит свой город!