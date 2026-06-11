Лучшее время для посещения Владикавказа - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплыми днями и ясным небом. В октябре и апреле также можно посетить город, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой и ранней весной, несмотря на возможные осадки, экскурсия всё равно будет интересной благодаря насыщенной программе.

Армянская община Владикавказа, одна из первых и крупнейших в городе, начала формироваться в начале 19 века. Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о культуре и истории армян изнутри.Посетители смогут увидеть знаковые

улицы и здания, узнать о церкви святого Григория Просветителя и других религиозных аспектах жизни армян. Программа включает посещение исторического центра, памятников и старинных домов, что делает её идеальной для тех, кто интересуется историей и культурой

Описание экскурсии

Армянская история Владикавказа

Гуляя по центральной части города, мы поговорим о начале его пути, когда здесь только возникла крепость. Вы узнаете, почему сюда сразу переселилась большая группа армян, среди которых были купцы и мастеровые. Как складывалась их судьба здесь в дальнейшем, как сохранялась культурная идентичность и какими были отношения с другими жителями Владикавказа. Я расскажу о церкви святого Григория Просветителя, одной из старейших на Северном Кавказе, и религиозной — важнейшей — стороне жизни армян. Познакомлю с бытом, традиционными занятиями и кухней владикавказских армян. И раскрою истории и судьбы ярких личностей, представлявших наш народ в Осетии.

Чарующий Старый город

В дополнение я включил в маршрут места, которые было бы обидно обойти вниманием, ведь мы будем гулять в историческом центре. Кроме объектов и кварталов, связанных с армянами, задержимся у памятников Дзаугу Бугулову и Иссе Плиеву, осмотрим храмы, дома купцов и состоятельных горожан 19-го века на проспекте Мира и не только. Я расскажу истории домов и их владельцев. Предложу посетить центр народных промыслов. А ещё мы посмотрим на город сверху!

Организационные детали

В зависимости от темпа и пожеланий, прогулка продлится 2-3 часа.