Армянская община начала формироваться во Владикавказе еще в начале 19 века, став одной из первых и самых крупных в городе. Жизнь Владикавказа всегда была тесно связана с представителями армянского народа. Как владикавказский армянин я расскажу о культуре и истории нашей диаспоры изнутри, покажу знаковые улицы и здания, а в дополнение проведу обзорную экскурсию.

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Описание

Что вас ожидает

Армянская история Владикавказа

Гуляя по центральной части города, мы поговорим о начале его пути, когда здесь только возникла крепость. Вы узнаете, почему сюда сразу переселилась большая группа армян, среди которых были купцы и мастеровые. Как складывалась их судьба здесь в дальнейшем, как сохранялась культурная идентичность и какими были отношения с другими жителями Владикавказа. Я расскажу о церкви святого Георгия Просветителя, одной из старейших на Северном Кавказе, и религиозной — важнейшей — стороне жизни армян. Познакомлю с бытом, традиционными занятиями и кухней владикавказских армян. И раскрою истории и судьбы ярких личностей, представлявших наш народ в Осетии.

Чарующий Старый город

В дополнение я включил в маршрут места, которые было бы обидно обойти вниманием, ведь мы будем гулять в историческом центре. Кроме объектов и кварталов, связанных с армянами, задержимся у памятников Дзаугу Бугулову и Иссе Плиеву, осмотрим храмы, дома купцов и состоятельных горожан 18-го века на проспекте Мира и не только. Я расскажу истории домов и их владельцев. Предложу посетить центр народных промыслов. А ещё мы посмотрим на город сверху!

Организационные детали

В зависимости от темпа и пожеланий, прогулка продлится 2-3 часа.