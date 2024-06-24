1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
Завтра в 15:30
2 июля в 09:30
от 3 200₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Душа Владикавказа: путешествие по истории и культуре
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Владикавказу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Штыба
Завтра в 11:30
2 июля в 11:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Архитектурные коды Владикавказа - в мини-группе
Отправиться в путешествие по символам и знакам города с гидом-языковедом
Начало: На площади Штыба
8 июля в 10:00
10 июля в 10:00
1000900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарианна24 июня 2024Очень интересная, легкая и познавательная экскурсия
- ЕЕлена22 июня 2024Все прошло отлично, Валерий очень приятный и интересный рассказчик, никуда не торопился и нам было комфортно с ним, рекомендую!
- ЕЕлена19 июня 2024Встреча с Владикавказом действительно получилась очень душевной, благодаря Валере! Спокойный рассказ о городе, который он чувствуется, что любит и готов
- ЛЛариса1 апреля 2023Вячеслав провел экскурсию замечательно!!!! С душой, со знанием истории города и истории своего народа! Отвечал на все вопросы. Прекрасная грамотная
- ММаксим10 мая 2022Отличный город, отличный гид, отличная экскурсия! Встреча с Вячеславом началась со слов: «Сегодня я буду вашим лучшим другом», а дальше началась
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мечеть Мухтарова»
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