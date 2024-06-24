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этим поделиться. Экскурсия прошла более заявленного времени, но мы не заметили и не устали, я бы и 6 часов проходила. Присаживались на скамеечки в теньке лип. Всё очень комфортно, гид очень обаятельный! С удовольствием бы ещё прогулялись, но Владикавказ исторический такой маленький!