Мечеть Мухтарова – экскурсии во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть Мухтарова» во Владикавказе, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Теплая встреча с Владикавказом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
294 отзыва
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
Завтра в 15:30
2 июля в 09:30
от 3 200 за всё до 15 чел.
Душа Владикавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Душа Владикавказа: путешествие по истории и культуре
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Владикавказу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Штыба
Завтра в 11:30
2 июля в 11:30
6 500 за всё до 4 чел.
Архитектурные коды Владикавказа - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Архитектурные коды Владикавказа - в мини-группе
Отправиться в путешествие по символам и знакам города с гидом-языковедом
Начало: На площади Штыба
8 июля в 10:00
10 июля в 10:00
1000900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марианна
    24 июня 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Очень интересная, легкая и познавательная экскурсия
    Очень интересная, легкая и познавательная экскурсияОчень интересная, легкая и познавательная экскурсияОчень интересная, легкая и познавательная экскурсияОчень интересная, легкая и познавательная экскурсияОчень интересная, легкая и познавательная экскурсияОчень интересная, легкая и познавательная экскурсияОчень интересная, легкая и познавательная экскурсияОчень интересная, легкая и познавательная экскурсияОчень интересная, легкая и познавательная экскурсияОчень интересная, легкая и познавательная экскурсия
  • Е
    Елена
    22 июня 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Все прошло отлично, Валерий очень приятный и интересный рассказчик, никуда не торопился и нам было комфортно с ним, рекомендую!
    Все прошло отлично, Валерий очень приятный и интересный рассказчик, никуда не торопился и нам было комфортно с ним, рекомендую!Все прошло отлично, Валерий очень приятный и интересный рассказчик, никуда не торопился и нам было комфортно с ним, рекомендую!
  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Встреча с Владикавказом действительно получилась очень душевной, благодаря Валере! Спокойный рассказ о городе, который он чувствуется, что любит и готов
    читать дальше

    этим поделиться. Экскурсия прошла более заявленного времени, но мы не заметили и не устали, я бы и 6 часов проходила. Присаживались на скамеечки в теньке лип. Всё очень комфортно, гид очень обаятельный! С удовольствием бы ещё прогулялись, но Владикавказ исторический такой маленький!

  • Л
    Лариса
    1 апреля 2023
    Душа Владикавказа
    Вячеслав провел экскурсию замечательно!!!! С душой, со знанием истории города и истории своего народа! Отвечал на все вопросы. Прекрасная грамотная
    читать дальше

    речь, обаяние и увлекательный рассказчик. Чувтвовалось, что Вячеслав очень любит свой город, гордиться им и это передалось и нам))) Мы влюбились в город, в красоту его зданий, свежий воздух и не передаваемые виды на горы. Рекомендую всем Вячеслава, как замечательного гида. А Вячеславу желаем удачи в осуществлении своей мечты!!!!

  • М
    Максим
    10 мая 2022
    Душа Владикавказа
    Отличный город, отличный гид, отличная экскурсия! Встреча с Вячеславом началась со слов: «Сегодня я буду вашим лучшим другом», а дальше началась
    читать дальше

    действительно дружеская прогулка по городу, во время которой мы очаровывались и проникались Владикавказом. Ехать в Осетию? Да! Посещать Владикавказ? Да!! Брать в компаньоны Вячеслава? Да!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мечеть Мухтарова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Теплая встреча с Владикавказом
  2. Душа Владикавказа
  3. Архитектурные коды Владикавказа - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Мечеть Мухтарова" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 6 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 296 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию во Владикавказе на 2024 год по теме «Мечеть Мухтарова», 296 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам