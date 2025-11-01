Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
В трендеВлюбиться во Владикавказ за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа, где горы и история переплетаются. Узнайте о знаменитостях и легендах, наслаждаясь видами и архитектурой
Начало: На ул. Яшина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Увлекательная прогулка по Владикавказу: живописные парки, старинные дома и интересные истории о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Владикавказ - родного города старинные черты
Погрузитесь в атмосферу старого Владикавказа, где модерн соседствует с величественными горами и бурным Тереком. Узнайте о купцах, архитекторах и литераторах
Начало: Пл. Штыба
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
3600 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Погрузитесь в историю Владикавказа на индивидуальной экскурсии, наслаждаясь прогулкой по проспекту Мира и берегу Терека
Начало: В центре
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 1200 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Знакомьтесь, Владикавказ
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Владикавказу, где вас ждут исторические памятники, архитектурные шедевры и удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3800 ₽
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛуиза1 ноября 2025Прекрасный тур по Владикавказу! Красота природы, люди, колорит, тут есть всё. Было интересно, весело, в прекрасной компании. Отдельное спасибо Тимуру гиду по городу и Тимуру кто организовал мне экскурсии! Поездка вышла очень душевной. Надеюсь, что не последний раз.
- ООльга14 сентября 2025Сегодня была интересная экскурсия по Владикавказу с гидом Натальей. Узнали много интересного не только о городе, но и об Аланах
- ННаталья6 сентября 2025Наталья интересный рассказчик. Пошла навстречу, когда попросили начать экскурсию раньше заявленного времени. Маршрут был скорректирован, когда узнала, что мы уже
- ААлексей21 августа 2025Были на экскурсии с сыном. Было интересно. Узнали много нового про чудесный город Владикавказ
- ССветлана30 апреля 2025Владикавказ- уютный городок с богатой историей. Замечательно пройтись по его старым, но ухожены улочкам с приятным рассказчиком! Рекомендую 👌
- ТТатьяна3 января 2025Наталья - просто умница! Маршрут был небанальным, очень интересным и познавательным. Мы отклонялись от центральной улицы, по которой водят все
- ААндрей1 июля 2024Для обзорной экскурсии по городу все отлично. От старинного аланского государства до современного Владикавказа,каждому периоду было уделено время. Узнали много интересного.
- ААлександра21 июня 2024Наталья провела прекрасную обзорную экскурсию по городу, благодаря чему сложилось целостное представление об истории Владикавказа. По ходу прогулки останавливались в
- ММария16 мая 2024Теплый город, теплый рассказ, замечательный гид.
Хочется вернуться!
- ЮЮлия22 апреля 2024Прекрасная экскурсия с очень образованным и интеллигентным гидом Натальей, знания которой о родном городе безграничны. Продуманный маршрут с новейшими локациями, искренняя любовь и интерес к истории очень понравились. Для углубленного знакомства - лучше не найти! Наталье спасибо. Экскурсию рекомендую
- ААйрат10 января 2024Интересный рассказ от человека, который знает и любит свой город. Экскурсия последовательна и охватывает значительную часть истории Осетии. Подача материала на отлично. За 2.5 часа узнал столько нового и время пролетело не заметно. Наталья спасибо!!!
- ООльга4 января 2024Спасибо большое Наталье! Неспешная прогулка по старому Владикавказу, интересная и познавательная экскурсия! Наталья профессионал и человек влюблённый в свой город,в свою республику! Спасибо ещё раз!)
- ААлександра26 июля 2023Отличная экскурсионная прогулка в приятной компании с Натальей. Интересный рассказ о прошлом и современном, о тонкостях бытия и культурных ценностях. Детям было интересно!
- ЮЮлия16 июля 2023Несмотря на жару, смогли найти тень и неспешно прогуляться по Владикавказу. Город оставил очень хорошее впечатление, наверняка особенно красив осенью.
- ЕЕлена9 мая 2023В размеренном темпе прошлись по городу. Узнали об истории создания города, истории жизни известных людей, историю аланов.
- ЕЕгор17 апреля 2023Очень понравилась прогулка-экскурсия с Натальей! Видно, что человек любит свой город, увлечён темой, при этом умеет подать материал. Многое услышали об истории Алании, осетинского народа, об архитектуре города. Советуем данного гида для знакомства с Владикавказом!
- ААлександр17 июня 202211 июня был участником экскурсии" Владикавказ — родного города старинные черты" экскурсовод Наталья Мацкоевна. Впечатления только положительные, Наталья великолепно владеет
