Л Луиза Знакомьтесь, Владикавказ Прекрасный тур по Владикавказу! Красота природы, люди, колорит, тут есть всё. Было интересно, весело, в прекрасной компании. Отдельное спасибо Тимуру гиду по городу и Тимуру кто организовал мне экскурсии! Поездка вышла очень душевной. Надеюсь, что не последний раз.

О Ольга Владикавказ - родного города старинные черты читать дальше в древности и сейчас, увидели ряд интересных зданий и услышали историю их знаменитых жителей. Наталья интересуется предпочтениями клиентов. Спрашивала, интересует ли нас история, что бы провести экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Приятно гулять по городу, когда знаком с историей самых интересных достопримечательностей. Нам все понравилось. Сегодня была интересная экскурсия по Владикавказу с гидом Натальей. Узнали много интересного не только о городе, но и об Аланах

Н Наталья Владикавказ - родного города старинные черты читать дальше были в том районе по которому должны были гулять. Получили ответы на все вопросы, которые возникали в процессе экскурсии. Очень интересно провели время. Спасибо. Наталья интересный рассказчик. Пошла навстречу, когда попросили начать экскурсию раньше заявленного времени. Маршрут был скорректирован, когда узнала, что мы уже

А Алексей Владикавказ - родного города старинные черты Были на экскурсии с сыном. Было интересно. Узнали много нового про чудесный город Владикавказ

С Светлана Знакомьтесь, Владикавказ Владикавказ- уютный городок с богатой историей. Замечательно пройтись по его старым, но ухожены улочкам с приятным рассказчиком! Рекомендую 👌

Т Татьяна Владикавказ - родного города старинные черты читать дальше экскурсии и увидели настоящую Историю. Красивейшие здания, интереснейший рассказ, фрески… а потом снова вернулись на центральную улицу и ничего не пропустили. Спасибо! однозначно рекомендую Наталья - просто умница! Маршрут был небанальным, очень интересным и познавательным. Мы отклонялись от центральной улицы, по которой водят все

А Андрей Владикавказ - родного города старинные черты Для обзорной экскурсии по городу все отлично. От старинного аланского государства до современного Владикавказа,каждому периоду было уделено время. Узнали много интересного.

А Александра Владикавказ - родного города старинные черты читать дальше самых интересных и значимых местах города, вспоминали судьбы знаменитых людей, которые жили или посещали Владикавказ. Рекомендую данную экскурсию и Наталью в качестве гида! Наталья провела прекрасную обзорную экскурсию по городу, благодаря чему сложилось целостное представление об истории Владикавказа. По ходу прогулки останавливались в

М Мария Владикавказ - родного города старинные черты Теплый город, теплый рассказ, замечательный гид.

Хочется вернуться!

Ю Юлия Владикавказ - родного города старинные черты Прекрасная экскурсия с очень образованным и интеллигентным гидом Натальей, знания которой о родном городе безграничны. Продуманный маршрут с новейшими локациями, искренняя любовь и интерес к истории очень понравились. Для углубленного знакомства - лучше не найти! Наталье спасибо. Экскурсию рекомендую

А Айрат Владикавказ - родного города старинные черты Интересный рассказ от человека, который знает и любит свой город. Экскурсия последовательна и охватывает значительную часть истории Осетии. Подача материала на отлично. За 2.5 часа узнал столько нового и время пролетело не заметно. Наталья спасибо!!!

О Ольга Владикавказ - родного города старинные черты Спасибо большое Наталье! Неспешная прогулка по старому Владикавказу, интересная и познавательная экскурсия! Наталья профессионал и человек влюблённый в свой город,в свою республику! Спасибо ещё раз!)

А Александра Владикавказ - родного города старинные черты Отличная экскурсионная прогулка в приятной компании с Натальей. Интересный рассказ о прошлом и современном, о тонкостях бытия и культурных ценностях. Детям было интересно!

Ю Юлия Владикавказ - родного города старинные черты читать дальше Наталья заинтересовала рассказами о древнем народе аланах. Я и не знала, что это такая древняя нация. Хотелось бы побольше узнать о расцвете города в дореволюционный период и какие нибудь интересные истории из жизни самой Наталья, связанные с городом. Несмотря на жару, смогли найти тень и неспешно прогуляться по Владикавказу. Город оставил очень хорошее впечатление, наверняка особенно красив осенью.

Е Елена Владикавказ - родного города старинные черты В размеренном темпе прошлись по городу. Узнали об истории создания города, истории жизни известных людей, историю аланов.

Е Егор Владикавказ - родного города старинные черты Очень понравилась прогулка-экскурсия с Натальей! Видно, что человек любит свой город, увлечён темой, при этом умеет подать материал. Многое услышали об истории Алании, осетинского народа, об архитектуре города. Советуем данного гида для знакомства с Владикавказом!