Церковь Григория Просветителя – экскурсии во Владикавказе

Найдено 9 экскурсий в категории «Церковь Григория Просветителя» во Владикавказе, цены от 1000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Владикавказе - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
204 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
Пешая
2 часа
8 отзывов
Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
В тренде
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа, где горы и история переплетаются. Узнайте о знаменитостях и легендах, наслаждаясь видами и архитектурой
Начало: На ул. Яшина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
2000 ₽ за человека
Владикавказ - первое свидание
Пешая
2.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Увлекательная прогулка по Владикавказу: живописные парки, старинные дома и интересные истории о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5999 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Владикавказ - родного города старинные черты
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Владикавказ - родного города старинные черты
Погрузитесь в атмосферу старого Владикавказа, где модерн соседствует с величественными горами и бурным Тереком. Узнайте о купцах, архитекторах и литераторах
Начало: Пл. Штыба
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
3600 ₽ за человека
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Пешая
2 часа
160 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Погрузитесь в историю Владикавказа на индивидуальной экскурсии, наслаждаясь прогулкой по проспекту Мира и берегу Терека
Начало: В центре
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 1200 ₽ за человека
Знакомьтесь, Владикавказ
Пешая
2 часа
-
5%
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Знакомьтесь, Владикавказ
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Владикавказу, где вас ждут исторические памятники, архитектурные шедевры и удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3800 ₽4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Луиза
    1 ноября 2025
    Знакомьтесь, Владикавказ
    Прекрасный тур по Владикавказу! Красота природы, люди, колорит, тут есть всё. Было интересно, весело, в прекрасной компании. Отдельное спасибо Тимуру гиду по городу и Тимуру кто организовал мне экскурсии! Поездка вышла очень душевной. Надеюсь, что не последний раз.
  • О
    Ольга
    14 сентября 2025
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Сегодня была интересная экскурсия по Владикавказу с гидом Натальей. Узнали много интересного не только о городе, но и об Аланах
    читать дальше

    в древности и сейчас, увидели ряд интересных зданий и услышали историю их знаменитых жителей. Наталья интересуется предпочтениями клиентов. Спрашивала, интересует ли нас история, что бы провести экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Приятно гулять по городу, когда знаком с историей самых интересных достопримечательностей. Нам все понравилось.

    Сегодня была интересная экскурсия по Владикавказу с гидом Натальей. Узнали много интересного не только о городе
  • Н
    Наталья
    6 сентября 2025
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Наталья интересный рассказчик. Пошла навстречу, когда попросили начать экскурсию раньше заявленного времени. Маршрут был скорректирован, когда узнала, что мы уже
    читать дальше

    были в том районе по которому должны были гулять. Получили ответы на все вопросы, которые возникали в процессе экскурсии. Очень интересно провели время. Спасибо.

  • А
    Алексей
    21 августа 2025
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Были на экскурсии с сыном. Было интересно. Узнали много нового про чудесный город Владикавказ
  • С
    Светлана
    30 апреля 2025
    Знакомьтесь, Владикавказ
    Владикавказ- уютный городок с богатой историей. Замечательно пройтись по его старым, но ухожены улочкам с приятным рассказчиком! Рекомендую 👌
    Владикавказ- уютный городок с богатой историей. Замечательно пройтись по его старым, но ухожены улочкам с приятным рассказчиком! Рекомендую 👌
  • Т
    Татьяна
    3 января 2025
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Наталья - просто умница! Маршрут был небанальным, очень интересным и познавательным. Мы отклонялись от центральной улицы, по которой водят все
    читать дальше

    экскурсии и увидели настоящую Историю. Красивейшие здания, интереснейший рассказ, фрески… а потом снова вернулись на центральную улицу и ничего не пропустили. Спасибо! однозначно рекомендую

  • А
    Андрей
    1 июля 2024
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Для обзорной экскурсии по городу все отлично. От старинного аланского государства до современного Владикавказа,каждому периоду было уделено время. Узнали много интересного.
  • А
    Александра
    21 июня 2024
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Наталья провела прекрасную обзорную экскурсию по городу, благодаря чему сложилось целостное представление об истории Владикавказа. По ходу прогулки останавливались в
    читать дальше

    самых интересных и значимых местах города, вспоминали судьбы знаменитых людей, которые жили или посещали Владикавказ. Рекомендую данную экскурсию и Наталью в качестве гида!

    Наталья провела прекрасную обзорную экскурсию по городу, благодаря чему сложилось целостное представление об истории Владикавказа. По
  • М
    Мария
    16 мая 2024
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Теплый город, теплый рассказ, замечательный гид.
    Хочется вернуться!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Прекрасная экскурсия с очень образованным и интеллигентным гидом Натальей, знания которой о родном городе безграничны. Продуманный маршрут с новейшими локациями, искренняя любовь и интерес к истории очень понравились. Для углубленного знакомства - лучше не найти! Наталье спасибо. Экскурсию рекомендую
  • А
    Айрат
    10 января 2024
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Интересный рассказ от человека, который знает и любит свой город. Экскурсия последовательна и охватывает значительную часть истории Осетии. Подача материала на отлично. За 2.5 часа узнал столько нового и время пролетело не заметно. Наталья спасибо!!!
  • О
    Ольга
    4 января 2024
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Спасибо большое Наталье! Неспешная прогулка по старому Владикавказу, интересная и познавательная экскурсия! Наталья профессионал и человек влюблённый в свой город,в свою республику! Спасибо ещё раз!)
  • А
    Александра
    26 июля 2023
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Отличная экскурсионная прогулка в приятной компании с Натальей. Интересный рассказ о прошлом и современном, о тонкостях бытия и культурных ценностях. Детям было интересно!
  • Ю
    Юлия
    16 июля 2023
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Несмотря на жару, смогли найти тень и неспешно прогуляться по Владикавказу. Город оставил очень хорошее впечатление, наверняка особенно красив осенью.
    читать дальше

    Наталья заинтересовала рассказами о древнем народе аланах. Я и не знала, что это такая древняя нация. Хотелось бы побольше узнать о расцвете города в дореволюционный период и какие нибудь интересные истории из жизни самой Наталья, связанные с городом.

  • Е
    Елена
    9 мая 2023
    Владикавказ - родного города старинные черты
    В размеренном темпе прошлись по городу. Узнали об истории создания города, истории жизни известных людей, историю аланов.
  • Е
    Егор
    17 апреля 2023
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Очень понравилась прогулка-экскурсия с Натальей! Видно, что человек любит свой город, увлечён темой, при этом умеет подать материал. Многое услышали об истории Алании, осетинского народа, об архитектуре города. Советуем данного гида для знакомства с Владикавказом!
  • А
    Александр
    17 июня 2022
    Владикавказ - родного города старинные черты
    11 июня был участником экскурсии" Владикавказ — родного города старинные черты" экскурсовод Наталья Мацкоевна. Впечатления только положительные, Наталья великолепно владеет
    читать дальше

    информацией и также профессионально доводит ее до слушателя, больше того, часовые рамки экскурсии не дают ей возможность поведать нам все вехи истории с которыми она работает не первый год. За что ей отдельная благодарность. Что касается самого проекта он очень полезен не только для привлечения общественности к проблемам сохранения истории города, но и для каждого в частности. Огромное спасибо.

Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Церковь Григория Просветителя" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1000 до 6000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 593 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
