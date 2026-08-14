Осетия кроме природы и истории интересна современным искусством.
Мы отправимся с вами познакомиться с удивительными творениями мастеров и попутно насладиться живописными видами на окрестности.
Мы отправимся с вами познакомиться с удивительными творениями мастеров и попутно насладиться живописными видами на окрестности.
Описание экскурсии
Автомобильное путешествие по арт-объектам Осетии
Исследование современного искусства в живописных горах Осетии — это удивительное приключение, полное вдохновения и открытия новых горизонтов.
Уникальные арт-объекты
В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с несколькими значимыми арт-объектами, которые поражают своим разнообразием:
- Живописные работы — картины, которые оживят ваш внутренний мир и заставят взглянуть на окружающую реальность с новой стороны.
- Скульптурные проекты — уникальные произведения искусства, которые не только радуют глаз, но и рассказывают истории.
- Современные арт-объекты — креативные задумки, отражающие дух времени и культурные изюминки региона.
Погружение в историю и смысл
Каждый из представленных объектов имеет свою историю и смысл. Путешествующие смогут погрузиться в атмосферу творчества, узнать о том, как искусство взаимодействует с природой и обществом, и какие идеи лежат в основе творений местных артистов.
Ваше приключение
Это путешествие — не просто осмотр объектов, а шанс ощутить красоту и богатство культурного наследия Осетии. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя удивительный мир современного искусства в горах!
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Знаменитые арт-объекты Осетии
- Природные памятники
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 169 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владикавказа
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