Осетия кроме природы и истории интересна современным искусством. Мы отправимся с вами познакомиться с удивительными творениями мастеров и попутно насладиться живописными видами на окрестности.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Автомобильное путешествие по арт-объектам Осетии

Исследование современного искусства в живописных горах Осетии — это удивительное приключение, полное вдохновения и открытия новых горизонтов.

Уникальные арт-объекты

В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с несколькими значимыми арт-объектами, которые поражают своим разнообразием:

Живописные работы — картины, которые оживят ваш внутренний мир и заставят взглянуть на окружающую реальность с новой стороны.

— картины, которые оживят ваш внутренний мир и заставят взглянуть на окружающую реальность с новой стороны. Скульптурные проекты — уникальные произведения искусства, которые не только радуют глаз, но и рассказывают истории.

— уникальные произведения искусства, которые не только радуют глаз, но и рассказывают истории. Современные арт-объекты — креативные задумки, отражающие дух времени и культурные изюминки региона.

Погружение в историю и смысл

Каждый из представленных объектов имеет свою историю и смысл. Путешествующие смогут погрузиться в атмосферу творчества, узнать о том, как искусство взаимодействует с природой и обществом, и какие идеи лежат в основе творений местных артистов.

Ваше приключение

Это путешествие — не просто осмотр объектов, а шанс ощутить красоту и богатство культурного наследия Осетии. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя удивительный мир современного искусства в горах!