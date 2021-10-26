Что вас ожидает

Водопады, ущелья и «город мертвых»

Вы проедете Кармадонское ущелье и узнаете о сходе ледника Колка, в результате которого погибла съемочная группа Сергея Бодрова. Посетите «город мертвых» Даргавс, рассмотрите древние наземные склепы и услышите, когда и кем они были возведены. А также оцените 600-метровый водопад Большой Зейгалан и величественный Кадаргаванский каньон.

Высокогорный монастырь, наскальная крепость и не только

Северная Осетия — кладезь необычных мест. Мы покажем арт-объект в виде грациозного барса, символа аланских царей. Поделимся легендой о башнях Тага и Курта, расскажем историю самого большого оборонительного комплекса на Кавказе — наскальной крепости Дзивгис. А еще вы посетите Аланский Свято-Успенский монастырь, пройдете по Тропе чудес и покачаетесь на «небесных качелях».

Организационные детали