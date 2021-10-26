Северная Осетия по максимуму

Посетить самые интересные и живописные места горного края на авто-пешеходной экскурсии

5
31 отзыв
Наскальная крепость Дзивгис, самый высокогорный монастырь в стране, Мидаграбинские водопады, древние башни Тага и Курта, «город мертвых» — это лишь неполный список того, что вы увидите в Северной Осетии.

А мы расскажем о культуре, традициях, богатой истории этого невероятного региона и сделаем все, чтобы путешествие вам понравилось!
Северная Осетия по максимуму
Северная Осетия по максимуму
Северная Осетия по максимуму
Северная Осетия по максимуму
Северная Осетия по максимуму
Северная Осетия по максимуму
Северная Осетия по максимуму
Северная Осетия по максимуму
Северная Осетия по максимуму
Северная Осетия по максимуму
Северная Осетия по максимуму
Северная Осетия по максимуму
Северная Осетия по максимуму
Северная Осетия по максимуму
Северная Осетия по максимуму

Что вас ожидает

Водопады, ущелья и «город мертвых»

Вы проедете Кармадонское ущелье и узнаете о сходе ледника Колка, в результате которого погибла съемочная группа Сергея Бодрова. Посетите «город мертвых» Даргавс, рассмотрите древние наземные склепы и услышите, когда и кем они были возведены. А также оцените 600-метровый водопад Большой Зейгалан и величественный Кадаргаванский каньон.

Высокогорный монастырь, наскальная крепость и не только

Северная Осетия — кладезь необычных мест. Мы покажем арт-объект в виде грациозного барса, символа аланских царей. Поделимся легендой о башнях Тага и Курта, расскажем историю самого большого оборонительного комплекса на Кавказе — наскальной крепости Дзивгис. А еще вы посетите Аланский Свято-Успенский монастырь, пройдете по Тропе чудес и покачаетесь на «небесных качелях».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Nissan Х-Тrail
  • Входные билеты не включены в стоимость: Тропа чудес — 100 р. с человека, Даргавс — 100 р. с человека
  • По желанию мы можем устроить пикник и приготовить шашлыки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Роланд
Роланд
Меня зовут Роланд, я родился и вырос в Осетии. Живу во Владикавказе, историк и юрист по образованию. Вместе с командой гидов провожу экскурсии по нашим горным регионам. Ждем вас в гости!
Задать вопрос

31 реальный отзыв

Оксана
26 окт 2021
Экскурсия отличная, подвела только погода, но именно 25 октября 2021 года встретила первый снег в этом году в Осетии. В прошлый роллы встречала в Тюмени, в Калуге, в тех городах, где это закономерно, а тут - на юге. ) Роланд по образованию историк, поэтому много обсуждали истоки тех или иных традиций аланов, из верования. Конечно места красивые, особенно когда солнечно!
Н
25 окт 2021
Роланд заранее уточнил, готовы ли мы к пешей прогулке - мы были готовы) предупредил об особенностях маршрута. Кроме того, Роланд интересный рассказчик. Мы узнали не только об истории этих мест, но и много нового про традиции, обычаи. Экскурсия очень интересная по местам потрясающей красоты! Роланд, большое спасибо!
Н
18 окт 2021
В Северной Осетии просто невероятно красиво! Роланд отличный рассказчик, историк, и непринужденно беседуя, мы узнали много нового про историю и традиции Осетии!
Экскурсия получилась волшебной - нам повезло увидеть радугу в горах, и подняться в облака, в прямом смысле этого слова.
Очень рекомендую, только одной экскурсии точно не хватит, что бы все посмотреть не спеша! Так что этот незабываемый день очень быстро пролетел, и мы обязательно вернёмся ещё - уверена что для нас найдутся ещё новые интересные места!
Мария
12 окт 2021
Потрясающий гид! Потрясающий все провёл. Прислушивался к нашим пожелание, что очень ценно. С ним были в полной безопасности, что в горах очень важно. Вождение машины на отлично. Я всем рекомендую Вадима и именно туры этой компании. Теперь только ездим с ними! Цена и качество отличные. Процветания Вам и всему Владикавказу.
Вера
10 окт 2021
Экскурсия очень понравилась, комфортно, уютно, познавательно. Единственное пожелание- добавить опцию - улучшить погодные условия. 🤣🤣🤣🤣Горы великолепны и незабываемы. Роланд великолепный рассказчик, супер водила, гостеприимный гид! 👏
Татьяна
5 окт 2021
Роланд, спасибо большое! Это действительно индивидуальный подход! Нам очень понравилась экскурсия, несмотря на погоду, всё что хотели - мы посмотрели, а то что не удалось- мы посмотрим в следующий раз, потому что Осетия - это любовь! Татьяна и Алексей
К
3 окт 2021
Незабываемые впечатления от природы,
Эта экскурсия даёт возможность насладиться каньонами, ущельями, водопадами, прикоснуться к истории древней Алании, ощутить дух Кавказских гор. Маршрут грамотно построен, водитель-гид обеспечил комфортную поездку, дал достаточно времени на осмотр всех достопримечательностей и рассказал много интересного. Спасибо!
Е
23 сен 2021
Спасибо большое за экскурсию! Очень понравилось. Мы посмотрели и печально известный Кармадон, и Даргавс и большое количество невероятно прекрасных мест. Роланд много знает о родном крае. Очень доброжелателен, всегда подстраивается под интерес своих экскурсантов. Всем рекомендуем.
М
23 сен 2021
По максимуму - это конечно же наживка. В любом случае - Рональд - человек очень симпатичный, доброжелательный и позитивный.
Очень старается сделать так, чтобы клиент остался доволен.
У Рональда есть (как и у всех в Осетии) четкий настрой на повышение окончательной стоимости экскурсии. В качестве аргумента вам будут предложены дополнительные красоты, посещение который, несмотря на доплату, вызывает искренний восторг. И, безусловно, стоит того.
Наталья
14 сен 2021
Это была наша первая поездка в Осетию. Мы хотели увидеть все по-максимуму. И нам это удалось, благодаря нашему гиду Роланду. Все прошло просто отлично, он встретил нас в аэропорту сразу, как только прилетели. И мы сразу же из аэропорта поехали на экскурсию.
Роланд показал нам все, что мы хотели, был очень внимателен ко всем нашим просьбам. Он показал нам один красивый водопад, которого я не видела ни у кого в программе. Мы посетили огромное количество достопримечательностей, поражающих своей красотой.
Роланд ответил на все наши вопросы, интересно рассказывал про местные обычаи, разные интересные истории, было понятно, что экскурсию он проводит с душой. Также Роланд угостил нас домашним осетинским пирогом в потрясающе красивом месте и организовал лучший шашлык в нашей жизни у горной реки.
После поездки у нас осталась масса положительных впечатлений и миллион фотографий. Роланд, спасибо большое за все. Мы обязательно вернёмся в Осетию ещё раз.
Е
12 сен 2021
Экскурсию проводил Роланд. Хороший маршрут и достойный комментарий, в том числе по истории Осетии и обычаям. Рекомендую данного гида, не будете разочарованы
Юлия
12 сен 2021
Ездили по маршруту Северная Осетия по максимуму. Наш гид-Роланд. Прекрасный водитель и отлично знающий свою историю и культуру человек. Рекомендуем, не пожалеете.
Н
12 сен 2021
Огромное спасибо, искали экскурсию, чтобы было не только красиво, но и интересно. Роланд отличный рассказчик, показал красивые места и рассказал много интересного!
О
6 сен 2021
Экскурсия шикарная! Роланд великолепный гид: интересно рассказывает, показывает невероятные виды. Все завораживает так, что непременно хочется вернуться!
Екатерина
2 сен 2021
Добрый день, дорогие путешественники и особенно любители Северного Кавказа! Хочу поделиться впечатлениями от поездки в горы Северной Осетии из Владикавказа. Природа Сев. Осетии с ее горами, долинами, водопадами, горными реками - это целый Космос и даже дождливая туманная погода не испортила ощущения от поездки, наоборот добавила атмосферности. Взяла индивидуальную экскурсию от Роланда, поскольку я "сложный турист", в горах по серпантину укачивает, иногда приходится просить дополнительные остановки и кроме того люблю подробно обо всем поговорить с гидом, все что мне интересно, разузнать. За 5-6 часов поездки мы побывали во всех ключевых точках: мужской монастырь, качели над пропастью, город Мертвых, над Кармадонским ущельем, печально известным, и т. д., сделали красивые кадры и видео. Осетинские пироги и травяной чай попробовала именно в горах, а там нагуливается хороший аппетит. В общем рекомендую эту экскурсию, маршрут хорошо продуман и не перегружен, удобен для тех, кто не привык ходить пешком по нескольку километров.
Ещё 16 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные#Даргавс🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений во Владикавказе

Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!
Индивидуальная экскурсия
5
4
8 500
за 1-4 чел.
Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!
Цейское ущелье, «город мертвых», водопады и пещерная крепость на авто-пешеходной экскурсии
Золотое кольцо Северной Осетии - Алании
Индивидуальная экскурсия
4.7
6
8 999
за 1-4 чел.
Золотое кольцо Северной Осетии - Алании
Приглашаю вас на одну из самых увлекательных экскурсий в Осетии с завораживающими панорамами горных вершин...
Древняя и загадочная Северная Осетия
Индивидуальная экскурсия
4.8
13
7 800
за 1-4 чел.
Древняя и загадочная Северная Осетия
Посетить самые интересные места региона и насладиться его потрясающей природой
Все великолепие Горной Осетии за один день!
Индивидуальная экскурсия
5
24
8 200
за 1-4 чел.
Все великолепие Горной Осетии за один день!
Древнее селение горцев, святые места, живописные ущелья и скалы на авто-пешеходной экскурсии
Душевное путешествие в Северную Осетию
Индивидуальная экскурсия
5
2
4ч 30м
6 500
за 1-4 чел.
Душевное путешествие в Северную Осетию
Посетить самые интересные места региона и раскрыть их богатую историю
Вояж в самое сердце Осетии
Индивидуальная экскурсия
5
3
4ч 30м
5 800
за 1-4 чел.
Вояж в самое сердце Осетии
Посетить Даргавский некрополь и проехать по Кармадонскому ущелью и Военно-Грузинской дороге
В горы Северной Осетии — к самым облакам
Индивидуальная экскурсия
4.9
20
9 100
за 1-3 чел.
В горы Северной Осетии — к самым облакам
Узнать край через романтичные пейзажи, шум водопадов и предания
Всё великолепие Северной Осетии за один день
Индивидуальная экскурсия
5
4
7 000
за 1-4 чел.
Всё великолепие Северной Осетии за один день
Северная Осетия - небольшая республика среди Кавказских гор
Ежедневно с 9:30
Мини-тур по Северной Осетии
Индивидуальная экскурсия
5
5
5 500
за 1-3 чел.
Мини-тур по Северной Осетии
Оценить живописные осетинские ландшафты и посетить крупнейший некрополь Кавказа, мистический Даргавс
3 ущелья Осетии за один день
Индивидуальная экскурсия
7 500
за 1-3 чел.
3 ущелья Осетии за один день
Приглашаем вас познакомиться с одним из самых популярных маршрутов Северной Осетии и посетить три знаменитых...
ежедневно в 10:00
Из Владикавказа — в волшебную Северную Осетию!
Индивидуальная экскурсия
5
3
8700
7 830
за 1-4 чел.
Из Владикавказа — в волшебную Северную Осетию!
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Все краски Северной Осетии
Индивидуальная экскурсия
5
7
7ч 30м
8 500
за 1-6 чел.
Все краски Северной Осетии
«Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
🇷🇺