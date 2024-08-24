Авторская экскурсия из Владикавказа по горной Ингушетии

Побывать среди великолепных пейзажей и прикоснуться к истории, застывшей в камне
Я краевед и много лет изучаю Ингушетию — край с невероятной природой и богатым культурным наследием.

С удовольствием прокачу вас по неизведанным маршрутам и покажу памятники средневековой архитектуры: оборонительные башни, храмы и другие культовые сооружения. Расскажу о традициях ингушского народа и малоизвестных страницах его истории.
5
3 отзыва
Авторская экскурсия из Владикавказа по горной Ингушетии
Авторская экскурсия из Владикавказа по горной Ингушетии
Авторская экскурсия из Владикавказа по горной Ингушетии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Горная Ингушетия — у каждого своя

Я много лет изучаю историю Ингушетии и не первый год показываю её гостям республики. И замечаю, что каждый воспринимает её по-своему — но с неизменным восторгом. Чтобы и вы остались довольны, я непременно подстроюсь под ваши ожидания и интересы: уделю особое внимание истории и архитектуре, включу в маршрут самые красивые природные локации, не забуду про местные предания и легенды. А ещё — сделаю снимки на профессиональный фотоаппарат (примеры моих фото — в галерее).

Маршрут поездки

  • Оборонительная башня 17 века (с подъёмом на обзорную площадку) — поговорим о тонкостях средневекового зодчества
  • Башенный комплекс «Тарш» — приготовьтесь восхититься панорамой гор Большого Кавказа
  • Цей-Лоамский перевал — обещаю эффектные фото на высоте птичьего полёта
  • Древний Эги-кал — средневековый город в сердце горной Ингушетии
  • Таргим — средевековый башенный замок на живописном склоне на берегу высокогорной реки Ассы.
  • Тхаба-Ерды — горный храм, таинственный и лаконичный, одна из древнейших христианских святынь на территории России
  • Вовнушки — один из самых ярких и экзотических башенных комплексов

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Benz
  • Для прохождения КПП в приграничной зоне необходимо иметь при себе документы — паспорт, свидетельство о рождении для детей
  • Не рекомендуется ездить на экскурсию в майках, коротких шортах, чересчур открытой и вызывающей одежде, т. к. Ингушетия — мусульманский регион

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле гостиницы «Владикавказ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
24 авг 2024
Невероятно захватывающая поездка! До сих пор под впечатлением! Ибрагим - лучший гид, очень грамотный, обладающий глубокими знаниями в истории, этнографии, архитектуре. Увлекательное повествование в сочетании с невероятным обаянием, от чего просто невозможно остаться незаинтересованным. Благодаря ему узнала столько нового о собственном крае. Хочется уже вернуться снова! Спасибо за незабываемые впечатление, всем рекомендую!
Э
13 авг 2024
Ибрагим, не только опытный гид, но и чуткий человек.
Впервые была на экскурсии, где гидом был человек, влюблённый в свой край и желающий этой любовью поделиться.
Ибрагим держал наше внимание в течение
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всей экскурсии, благодаря умению вплести в нить повествования:
- местный фольклор, который помогал увидеть во многих достопримечательностях не только их, но и людей, без которых они не могли быть воздвигнуты;
- воспоминания об участии в экспедициях тоже помогали прочувствовать атмосферу места;
- исторические факты, не перегруженные массивом дат.
И отдельно хочу отметить, что во время экскурсии приятно было слушать речь нашего гида.
P.S. С нами в группе были дети: у ребёнка разболелась голова, так Ибрагим отвёз нас до санатория (благо санаторий находился не очень далеко), договорился с врачом об осмотре. Я очень благодарна Ибрагиму за такую чуткость!

К
6 авг 2024
Признаться, немного опасались, заказывая экскурсию без отзывов. Но в итоге нисколько не пожалели. Ибрагим - очень опытный гид. Просто это оказалась его первая самостоятельная авторская экскурсия на Трипстере. Мы очень
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благодарны Ибрагиму за интересный рассказ и комфорт во время поездки.
Преимущества индивидуальной экскурсии очевидны - это возможность корректировки программы в соответствии с собственными предпочтениями. Кроме того, для нас была важной возможность поехать впятером. Наибольшее впечатление произвели башенный комплексы Таргим, Вовнушки, а также Цей-Лоамский перевал.
По дороге встречается множество родников, где можно пополнить запасы воды. Обедали в деревенском кафе.
Рекомендуем!

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