читать дальше

всей экскурсии, благодаря умению вплести в нить повествования:

- местный фольклор, который помогал увидеть во многих достопримечательностях не только их, но и людей, без которых они не могли быть воздвигнуты;

- воспоминания об участии в экспедициях тоже помогали прочувствовать атмосферу места;

- исторические факты, не перегруженные массивом дат.

И отдельно хочу отметить, что во время экскурсии приятно было слушать речь нашего гида.

P.S. С нами в группе были дети: у ребёнка разболелась голова, так Ибрагим отвёз нас до санатория (благо санаторий находился не очень далеко), договорился с врачом об осмотре. Я очень благодарна Ибрагиму за такую чуткость!