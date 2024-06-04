Авторские экскурсии от местных гидов Владикавказа

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» во Владикавказе, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
28 отзывов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
47 отзывов
Авторская экскурсия «Другая Осетия» в мини-группе по Владикавказу
Погрузитесь в атмосферу настоящей Осетии, исследуя её тайны и красоты в уютной компании до 4 человек
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
4 июля в 08:00
9 июля в 08:00
7 500 за человека
Авторская поездка-фотосессия по Осетии
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
Авторская поездка-фотосессия по Осетии
Я составил маршрут с лучшими местами для съёмок в горах, где почти не бывает людей
4 июля в 12:00
9 июля в 12:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
    Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные истории и легенды, ответив
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    на все вопросы. С погодой повезло, запускал съемку с дрона, в самых живописных местах делал головокружительные снимки и видео, которые запросто взбодрят любую девичью Инсту. Браво, че сказать!

    Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
    5 из 5, так как тур прошел в соответствии с моими высокими ожиданиями. Мне было важно покататься по горам Дигории на
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    джипе, особенно по местам, куда нельзя попасть на седане, и пофотографировать. Это и получил сполна Георгию спасибо за: - уверенное вождение джипа по сложным горным дорогам - оптимально составленный маршрут, особенно с учетом моих специфических пожеланий (обговорили заранее) - то, что и снимал на свой телефон, и показывал мне фототочки с красивыми ракурсами. В дороге не предусмотрено питание, о чем Георгий заранее предупредил, соответственно, у меня к этому нет вопросов, но если кто меня читает - имейте в виду. -

  • О
    Олег
    12 мая 2024
    Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
    Внимание! Если вам нужен интересный, индивидуальный тур в горы прекрасной Северной Осетии, то Ахсарбек лучший и профессиональный гид, который поможет
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    в этом. Интересный рассказчик, знающий историю своего народа, профессиональный водитель, который провезли вас над пропастью, в те места, где летают горные орлы. У нас остались прекрасные впечатления от экскурсии проведенной Ахсарбеком.

  • А
    Алина
    10 мая 2024
    Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
    Георгий просто чудесный гид и приятный человек! Маршрут экскурсии просто невероятен, столько точек, остановок, локаций! Вкусный кофе на высоте, фото и приятные беседы. Теперь изучать Осетию только с Георгием, буду советовать всем-всем! Огромное спасибо!
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
    Маршрут в целом соответствует описанию, кроме того, что до "родового селения Сахагката" мы так и не добрались. Машина хорошая, водит
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    Ахсарбек прекрасно и безопасно, но во время поездки он был простужен, поэтому никаких рассказов из истории, легенд и проч. мы не услышали (игры на инструменте тоже). В целом очень довольны. Соотношение "цена/качество" оказалось среднее, возможно, только в этот раз.

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
    День вышел незабываемым. Спасибо за него. Виды шикарные, маршрут далёк от обычных туристических. Встретили только туристов дикарем, с рюкзаками да
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    палатками. А то, что солнце пряталось всю дорогу, а потом и дождик пошёл, придало некую незаконченность. В хорошем смысле… Хочется сюда вернуться

    День вышел незабываемым. Спасибо за него. Виды шикарные, маршрут далёк от обычных туристических. Встретили только туристовДень вышел незабываемым. Спасибо за него. Виды шикарные, маршрут далёк от обычных туристических. Встретили только туристов

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Авторские»

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  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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