1 чел.
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Индивидуальная
7.5 часов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Авторская экскурсия «Другая Осетия» в мини-группе по Владикавказу
Погрузитесь в атмосферу настоящей Осетии, исследуя её тайны и красоты в уютной компании до 4 человек
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
4 июля в 08:00
9 июля в 08:00
7 500₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Авторская поездка-фотосессия по Осетии
Я составил маршрут с лучшими местами для съёмок в горах, где почти не бывает людей
4 июля в 12:00
9 июля в 12:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир4 июня 2024Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные истории и легенды, ответив
- ССергей2 июня 20245 из 5, так как тур прошел в соответствии с моими высокими ожиданиями. Мне было важно покататься по горам Дигории на
- ООлег12 мая 2024Внимание! Если вам нужен интересный, индивидуальный тур в горы прекрасной Северной Осетии, то Ахсарбек лучший и профессиональный гид, который поможет
- ААлина10 мая 2024Георгий просто чудесный гид и приятный человек! Маршрут экскурсии просто невероятен, столько точек, остановок, локаций! Вкусный кофе на высоте, фото и приятные беседы. Теперь изучать Осетию только с Георгием, буду советовать всем-всем! Огромное спасибо!
- ССветлана10 мая 2024Маршрут в целом соответствует описанию, кроме того, что до "родового селения Сахагката" мы так и не добрались. Машина хорошая, водит
- ООльга5 мая 2024День вышел незабываемым. Спасибо за него. Виды шикарные, маршрут далёк от обычных туристических. Встретили только туристов дикарем, с рюкзаками да
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Авторские»
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