4
4 отзыва
Пусть название города не вводит вас в заблуждение: Грозный — один из самых гостеприимных городов на Кавказе, в чем вы убедитесь на нашей экскурсии.

Современный, и в то же время сохранивший очарование и колорит, этот город удивит вас современной архитектурой, аутентичной культурой, аппетитными блюдами традиционной кухни и, конечно же, своей богатой историей.
Дружелюбный Грозный
Дружелюбный Грозный
Дружелюбный Грозный
Дружелюбный Грозный
Дружелюбный Грозный

Что вы увидите 🤩

  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • православная церковь Николая Архангела
  • «Грозный-Сити»
  • мемориал славы
  • музей А. . Кадырова
  • проспект Путина
  • магазин сувениров.
Грозный - город воинской и трудовой славы России, его название произошло от названия крепости Грозная, располагавшейся на этом месте ранее. Несмотря на то, что он был почти полностью разрушен в результате боевых действий, горд смог восстановиться и теперь радует местных жителей и гостей своим современным, неповторимым обликом.
Экскурсия дает общее впечатление о столице Чеченской Республике, ее достопримечательностях, жителях, кухне, обычаях. Помогает лучше понять характер горожан, их жизнь в будни и праздники.
🚩 Начало: ул. Коцоева, 75
🏁 Место завершения: У входа в гостиницу "Владикавказ", ул. Коцоева, 75
 Что входит
  • Включены услуги гида и транспорт
 Что не входит
  • Входные билеты на смотровую площадку «Грозный-Сити» - 100 руб/чел.
  • Входные билеты в музей-мемориал А. Кадырова - 100 руб/чел.
  • Обед в кафе - ориентировочно 500 руб/чел.
Важная информация
Групповая экскурсия проводится для группы от 4 человек
Время проведения: 10:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альянс
Альянс
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