Грозный - город воинской и трудовой славы России, его название произошло от названия крепости Грозная, располагавшейся на этом месте ранее. Несмотря на то, что он был почти полностью разрушен в результате боевых действий, горд смог восстановиться и теперь радует местных жителей и гостей своим современным, неповторимым обликом.

Экскурсия дает общее впечатление о столице Чеченской Республике, ее достопримечательностях, жителях, кухне, обычаях. Помогает лучше понять характер горожан, их жизнь в будни и праздники.