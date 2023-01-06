Добро пожаловать в Верхнюю Балкарию за яркими впечатлениями! Природа щедро наделила этот край: здесь и скалистые горы, и невероятные карстовые озёра, и живописные дороги. Мы знаем Кавказ как свои пять пальцев и устроим путешествие, которое вы запомните надолго. И неважно, что привело вас сюда — желание исследовать заповедные места, страсть к головокружительным видам или поиски душевного общения. Всё это ждёт вас в этой поездке!
Мы проведём в горах очень насыщенный день: поднимемся на высоту птичьего полёта, чтобы рассмотреть ущелье и заснеженные вершины Дыхтау и Коштантау. А затем спустимся к подножью гор, чтобы расслабиться в горячих источниках. На маршруте мы посетим: