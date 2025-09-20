Гости Кавказа часто посещают Черекское ущелье и Голубые озёра, но Черекская теснина остаётся скрытым сокровищем. Узкие дороги ведут к живописным видам и бурным потокам. Путешествие включает посещение водопада Тыжынты, скалы Язык Тролля и озера Церик-кёль. Не упустите шанс расслабиться в термальных источниках Аушигер.
Экскурсия на комфортабельном внедорожнике оставит незабываемые впечатления и подарит душевное общение
Экскурсия на комфортабельном внедорожнике оставит незабываемые впечатления и подарит душевное общение
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Невероятные виды Кавказа
- 🚙 Комфортабельное путешествие
- 💧 Кристально чистые озёра
- 🔥 Горячие источники Аушигер
- 📸 Эффектные фото на Языке Тролля
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа Кавказа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Черекская теснина
- Голубые озёра
- Язык Тролля
- Термальные источники Аушигер
Описание экскурсии
Заповедник под открытым небом
Добро пожаловать в Верхнюю Балкарию за яркими впечатлениями! Природа щедро одарила этот край: здесь и скалистые горы, и невероятные карстовые озёра, и живописные дороги. Мы знаем Кавказ как свои пять пальцев и устроим путешествие, которое вы запомните надолго. И неважно, что привело вас сюда — желание исследовать заповедные места, страсть к головокружительным видам или поиски душевного общения. Всё это ждёт вас в нашей поездке!
Творения балкарской природы
Мы проведём в горах очень насыщенный день: поднимемся на высоту птичьего полёта, чтобы рассмотреть ущелье и заснеженные вершины Дыхтау и Коштантау. А затем спустимся к подножью гор, чтобы расслабиться в горячих источниках. На маршруте мы посетим:
- Селение Карасу. Рядом с этим высокогорным поселком находится водопад Тыжынты («вода, выдавливаемая из скал»). Сбоку проложена удобная природная тропа, чтобы подняться повыше и рассмотреть его с разных сторон, а также набрать вкусной воды.
- Ущелье Безенги, которое мы преодолеем по дороге в окружении отвесных скал, куда часто приезжают альпинисты. Наша цель — скала Язык Тролля, откуда откроются виды на горы, село и пастбища. Рядом есть скалистая арка, где можно сделать эффектные фото.
- Озеро Церик-кёль, или Нижнее Голубое озеро. Вода в нём кристально чистая, дно просматривается до глубины 22 метра. Рядом есть еще озёра — покажу точки, с которым можно их рассмотреть.
- Черекская теснина. Здесь вы узнаете, чем ущелье отличается от теснины, и прогуляетесь по старинной колёсной дороге на высоте 500 метров. Я поделюсь легендами, связанными с этим местом: вы услышите, чьи судьбы вершились в окружении скал.
- Термальные источники Аушигер. Воду в источниках обогревают недра самого Эльбруса. Её состав богат калием, бромом, натрием, углекислыми и азотными соединениями. Говорят, что вода Аушигера дарит долголетие, поэтому её используют для купания и пьют.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Обязательно возьмите с собой паспорт! Потребуется для прохождения приграничной зоны.
- В поездке пригодятся удобная теплая одежда и спортивная обувь, что-то на случай дождя, купальник/плавки и полотенце для термальных источников
- Посещение источников оплачивается отдельно (200 руб. с человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1291 туриста
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Нашем гидом был Руслан. Хотим сердечно поблагодарить Руслана, отметить его профессионализм, глубокие познания в истории, географии, традициях Кавказа. Благодаря нашему гиду, мы прониклись культурой Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, увидели Черекскую теснину, Голубое озеро и побывали на Языке Тролля.
Руслан ответил на все-все наши вопросы, с любовью и трепетом описывал родные края, традиции и обычаи… это вдохновляет!
Руслан ответил на все-все наши вопросы, с любовью и трепетом описывал родные края, традиции и обычаи… это вдохновляет!
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Хочу выразить огромнейшую благодарность нашему гиду Альберту за это незабываемое путешествие. Сама природа региона очень красивая, от локации Язык Тролля просто захватывает дух! Но основное настроение поездки все равно делает
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В
Замечательная экскурсия из Владикавказа с гидом Альбертом. Несмотря на капризы природы увидели все и даже больше запланированнного. Альберт замечательный гид, очень эрудированный молодой человек. Много интересного услышали и конечно увидели. Безенги, Голубое озеро, Черекская теснина и бонусом Шато Эркен. Спасибо большое. Однозначно рекомендую!
+2
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Е
Прекрасная экскурсия, гид Руслан дал нам очень много информации по истории Северной Осетии и КБР в разные периоды, старался ответить на все вопросы, не подгонял. День прошел максимально расслаблено и информативно, вкусно и красиво. Так же огромный плюс за безопасное вождение. Очень рекомендуем.
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Искренне хочется поблагодарить нашего гида Альберта за возможность провести день чудес в горах Кавказа. Мы увидели уникальные места Балкарии с безумно красивыми видами! Мы много путешествуем и стараемся выбирать гида
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Е
Вчера ездили с дочерью на экскурсию. Всё очень понравилось! Тимур очень интересный гид, аккуратный и внимательный водитель и просто отличный человек)) Видно, что он любит и знает историю не только
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Входит в следующие категории Владикавказа
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