День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые Озёра и Язык Тролля

Первозданная природа Осетии и Балкарии: отвесные скалы, водопады и термальные источники

Гости Кавказа часто едут в Черекское ущелье к Голубым Озёрам. Гораздо реже посещают Черекскую теснину: дорога там резко сужается.

Но стоит добраться туда — и увидите Балкарию во всей красе: горные хребты, бурный поток на дне каньона, источники и водопады кристальной чистоты. Мы с друзьями отлично знаем эти места и откроем для вас невероятные природные чудеса.
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые Озёра и Язык Тролля
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые Озёра и Язык Тролля
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые Озёра и Язык Тролля
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые Озёра и Язык Тролля
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые Озёра и Язык Тролля
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые Озёра и Язык Тролля
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые Озёра и Язык Тролля
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые Озёра и Язык Тролля
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые Озёра и Язык Тролля
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые Озёра и Язык Тролля
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые Озёра и Язык Тролля
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Заповедник под открытым небом

Добро пожаловать в Верхнюю Балкарию за яркими впечатлениями! Природа щедро наделила этот край: здесь и скалистые горы, и невероятные карстовые озёра, и живописные дороги. Мы знаем Кавказ как свои пять пальцев и устроим путешествие, которое вы запомните надолго. И неважно, что привело вас сюда — желание исследовать заповедные места, страсть к головокружительным видам или поиски душевного общения. Всё это ждёт вас в этой поездке!

Творения балкарской природы

Мы проведём в горах очень насыщенный день: поднимемся на высоту птичьего полёта, чтобы рассмотреть ущелье и заснеженные вершины Дыхтау и Коштантау. А затем спустимся к подножью гор, чтобы расслабиться в горячих источниках. На маршруте мы посетим:

  • Селение Карасу. Рядом с этим высокогорным поселком находится водопад Тыжынты («вода, выдавливаемая из скал»). Сбоку проложена удобная природная тропа, чтобы подняться повыше и рассмотреть его с разных сторон, а также набрать вкусной воды.
  • Ущелье Безенги, которое мы преодолеем по дороге в окружении отвесных скал, куда часто приезжают альпинисты. Наша цель — скала Язык Тролля, откуда откроются виды на горы, село и пастбища. Рядом есть скалистая арка, где можно сделать эффектные фото.
  • Озеро Церик-кёль, или Нижнее Голубое озеро. Вода в нём кристально чистая, дно просматривается до глубины 22 метра. Рядом есть еще озёра — покажу точки, с которым можно их рассмотреть.
  • Черекская теснина. Здесь вы узнаете, чем ущелье отличается от теснины, и прогуляетесь по старинной колёсной дороге на высоте 500 метров. Я поделюсь легендами, связанными с этим местом: узнаете, чьи судьбы вершились в окружении скал.
  • Термальные источники Аушигер. Воду в источниках обогревают недра самого Эльбруса. Ее состав богат калием, бромом, натрием, углекислыми и азотными соединениями. Говорят, что вода Аушигера дарит долголетие, поэтому ее используют для купания и пьют.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Обязательно возьмите с собой паспорт! (потребуется для прохождения приграничной зоны)
  • В поездке пригодится удобная теплая одежда и спортивная обувь, что-то на случай дождя, купальник/плавки и полотенце для термальных источников
  • Посещение источников оплачивается отдельно (200 руб. с человека)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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