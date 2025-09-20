Гости Кавказа часто посещают Черекское ущелье и Голубые озёра, но Черекская теснина остаётся скрытым сокровищем. Узкие дороги ведут к живописным видам и бурным потокам. Путешествие включает посещение водопада Тыжынты, скалы Язык Тролля и озера Церик-кёль. Не упустите шанс расслабиться в термальных источниках Аушигер.



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Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа Кавказа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.

Сейчас август — это идеальное время.