Гости Кавказа часто едут в Черекское ущелье к Голубым Озёрам. Гораздо реже посещают Черекскую теснину: дорога там резко сужается. Но стоит добраться туда — и увидите Балкарию во всей красе: горные хребты, бурный поток на дне каньона, источники и водопады кристальной чистоты. Мы с друзьями отлично знаем эти места и откроем для вас невероятные природные чудеса.

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Описание

Что вас ожидает

Заповедник под открытым небом

Добро пожаловать в Верхнюю Балкарию за яркими впечатлениями! Природа щедро наделила этот край: здесь и скалистые горы, и невероятные карстовые озёра, и живописные дороги. Мы знаем Кавказ как свои пять пальцев и устроим путешествие, которое вы запомните надолго. И неважно, что привело вас сюда — желание исследовать заповедные места, страсть к головокружительным видам или поиски душевного общения. Всё это ждёт вас в этой поездке!

Творения балкарской природы

Мы проведём в горах очень насыщенный день: поднимемся на высоту птичьего полёта, чтобы рассмотреть ущелье и заснеженные вершины Дыхтау и Коштантау. А затем спустимся к подножью гор, чтобы расслабиться в горячих источниках. На маршруте мы посетим:

Селение Карасу. Рядом с этим высокогорным поселком находится водопад Тыжынты («вода, выдавливаемая из скал»). Сбоку проложена удобная природная тропа, чтобы подняться повыше и рассмотреть его с разных сторон, а также набрать вкусной воды.

Ущелье Безенги, которое мы преодолеем по дороге в окружении отвесных скал, куда часто приезжают альпинисты. Наша цель — скала Язык Тролля, откуда откроются виды на горы, село и пастбища. Рядом есть скалистая арка, где можно сделать эффектные фото.

Озеро Церик-кёль, или Нижнее Голубое озеро. Вода в нём кристально чистая, дно просматривается до глубины 22 метра. Рядом есть еще озёра — покажу точки, с которым можно их рассмотреть.

Черекская теснина. Здесь вы узнаете, чем ущелье отличается от теснины, и прогуляетесь по старинной колёсной дороге на высоте 500 метров. Я поделюсь легендами, связанными с этим местом: узнаете, чьи судьбы вершились в окружении скал.

Термальные источники Аушигер. Воду в источниках обогревают недра самого Эльбруса. Ее состав богат калием, бромом, натрием, углекислыми и азотными соединениями. Говорят, что вода Аушигера дарит долголетие, поэтому ее используют для купания и пьют.

Организационные детали