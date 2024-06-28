На один день вы отправитесь вглубь гор Осетии и посетите 3 ущелья — Куртатинское, Кармадонское и Даргавское.
Вы прогуляетесь по городу мертвых, узнаете все о смерти Сергея Бодрова-младшего, увидите первый памятник Ленину и пройдете по «Тропе чудес».
Вас ждут горные пейзажи и невероятные виды… Не забудьте взять камеру, чтобы сделать самые лучшие снимки в горах.
Вы прогуляетесь по городу мертвых, узнаете все о смерти Сергея Бодрова-младшего, увидите первый памятник Ленину и пройдете по «Тропе чудес».
Вас ждут горные пейзажи и невероятные виды… Не забудьте взять камеру, чтобы сделать самые лучшие снимки в горах.
Описание экскурсииНаиболее насыщенная и приближенная экскурсия к Владикавказу, 40 минут и вы уже в сказке гор. Маршрут насыщен историческими памятниками, в окружении приветливых гор и белоснежных пиков, с осетинскими святынями на вершинах. Что вас ожидает:
- Куртатинское ущелье и Гусаринский водопад.
- Кадаргаванский каньон (тропа чудес) и самый высокогорный монастырь.
- Крупнейшая наскальная крепость в Дзывгисе и первый в мире памятник Ленину.
- Башня Курта и Тага, Хъахъадурский перевал и самый большой некрополь на Кавказе — Даргавс (город мертвых).
- Зеленый перевал и Кармадонское (Геналдонское) ущелье. Организационные детали: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Даргавский некрополь («мертвый городок»)
- Кармадонское ущелье
- Гусаринский искусственный водопад
- Кадаргаванский каньон («Тропа чудес»)
- Аланский монастырь
- Дзывгиская наскальная крепость
- Первый в мире памятник Ленину
- Башни Курта и Тага
- Хъахъадурский перевал
- Зеленый перевал
- Арт-объект «æ»
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в Даргавский некрополь (150 руб.) и на «Тропу чудес» (100 руб.)
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсанта во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Шикарная экскурсия! Нам очень повезло с гидом - благодаря Сослану наш день был просто незабываем! Очень комфортный автомобиль, интересная беседа, приятно видеть человека-настоящего патриота своей родины! Нас не ограничивали во
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И
Спасибо огромное за такую прекрасную экскурсию гиду Артуру. Очень образованный, вежливый гид, владеющей полностью информацией о республике. Показал столько красивых мест по максимуму, нигде не торопил. На протяжении всех 6
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Е
Ездили на экскурсию, организованную Русланом. Всё было организовано и продумано очень чётко. Водитель-гид Георгий. Много и интересно рассказывал, отвечал на любые вопросы, подвозил к некоторым памятным местам, не указанным в программе. Ему за это отдельное спасибо! Это была красивая и запоминающаяся экскурсия.
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Р
Замечательная экскурсия. Очень комфортно, что она индивидуальная. Мы проехали по живописным местам. Михаил на каждой остановке давал нам столько времени, сколько нам нужно. Рассказывал интересные факты и историю мест. Мы дышали чистейшим воздухом и делали тысячи кадров
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Т
Увидели ущелья, арт объекты, город мёртвых, роза ветров, величественные башни, скальную крепость. Рекомендую.
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Е
Тур очень понравился,дружелюбная атмосфера,подробный рассказ о красивейших местах Осетии. Рекомендуем!
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