Восточная Алания. Тагаурия и Куртатия

На один день вы отправитесь вглубь гор Осетии и посетите 3 ущелья - Куртатинское, Кармадонское и...

На один день вы отправитесь вглубь гор Осетии и посетите 3 ущелья — Куртатинское, Кармадонское и Даргавское.

Вы прогуляетесь по городу мертвых, узнаете все о смерти Сергея Бодрова младшего, увидите первый памятник Ленину и пройдете по тропе чудес.

Вас ждут горные пейзажи и невероятные виды… не забудьте взять камеру, чтобы сделать самые лучшие снимки в горах.
Восточная Алания. Тагаурия и Куртатия
Восточная Алания. Тагаурия и Куртатия
Восточная Алания. Тагаурия и Куртатия
Восточная Алания. Тагаурия и Куртатия
Восточная Алания. Тагаурия и Куртатия
Восточная Алания. Тагаурия и Куртатия
Восточная Алания. Тагаурия и Куртатия
Восточная Алания. Тагаурия и Куртатия
Восточная Алания. Тагаурия и Куртатия
Восточная Алания. Тагаурия и Куртатия

Что вы увидите 🤩

  • Даргавский некрополь (мертвый городок)
  • Кармадонское ущелье
  • Гусаринский искусственный водопад
  • Кадаргаванский каньон (тропа чудес)
  • Аланский монастырь- самый высокогорный в России
  • Дзывгиская наскальная крепость- крупнейшая на Кавказе
  • первый в мире памятник Ленину
  • Башня Курта и Тага
  • Хъахъадурский перевал
  • Зеленый перевал
  • Арт объект "æ"
Наиболее насыщенная и приближенная экскурсия к Владикавказу, 40 минут и вы уже в сказке гор. Маршрут насыщен историческими памятниками, в окружении приветливых гор и белоснежных пиков, с осетинскими святынями на вершинах. Что вас ожидает:• Куртатинское ущелье и Гусаринский водопад;
  • Кадаргаванский каньон (тропа чудес) и самый высокогорный монастырь;
  • крупнейшая наскальная крепость в Дзывгисе и первый в мире памятник Ленину;
  • Башня Курта и Тага, Хъахъадурский перевал и самый большой некрополь на Кавказе- Даргавс (город мертвых);
  • Зеленый перевал и Кармадонское (Геналдонское) ущелье.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Единый
5 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в Даргавский некрополь(100р) и на Тропу чудес(100р).
Где начинаем и завершаем
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсанта
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Руслан
Руслан
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