Наиболее насыщенная и приближенная экскурсия к Владикавказу, 40 минут и вы уже в сказке гор. Маршрут насыщен историческими памятниками, в окружении приветливых гор и белоснежных пиков, с осетинскими святынями на вершинах. Что вас ожидает:• Куртатинское ущелье и Гусаринский водопад;
- Кадаргаванский каньон (тропа чудес) и самый высокогорный монастырь;
- крупнейшая наскальная крепость в Дзывгисе и первый в мире памятник Ленину;
- Башня Курта и Тага, Хъахъадурский перевал и самый большой некрополь на Кавказе- Даргавс (город мертвых);
- Зеленый перевал и Кармадонское (Геналдонское) ущелье.
Организационные детали:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.