На один день вы отправитесь вглубь гор Осетии и посетите 3 ущелья — Куртатинское, Кармадонское и Даргавское.



Вы прогуляетесь по городу мертвых, узнаете все о смерти Сергея Бодрова младшего, увидите первый памятник Ленину и пройдете по тропе чудес.



Вас ждут горные пейзажи и невероятные виды… не забудьте взять камеру, чтобы сделать самые лучшие снимки в горах.