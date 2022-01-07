Александра проводит ещё 5 экскурсий

Познакомиться с главными достопримечательностями столицы и прикоснуться к истории чеченского народа
За один день вы успеете осмотреть визитные карточки Грозного. Услышите о самых ярких и порой трагических событиях в жизни Чечни. Разберетесь в особенностях национальной культуры и отведаете местные блюда, например, жижиг-галнаш.
Посетите красивейшую мечеть в Шали, а в соседнем городе Аргун увидите единственную мечеть России в стиле хай-тек.
Чтобы попасть из Владикавказа в Грозный, вы пересечете границы двух республик: Ингушетии и Чечни. На подъезде к столице оцените пейзажи Грозненского моря — Чернореченского водохранилища. А по пути и уже на месте, осматривая достопримечательности, вы узнаете об особенностях чеченской культуры, мусульманских традициях и менталитете местных жителей. Поговорим о вхождении Чечни в состав Российской империи и Кавказской войне, а также о глубокой трагедии народа — депортации чеченцев в 1944 году.
Прогулки по Грозному
Пешая часть маршрута начнется у Аллеи Славы. Вы посетите один из крупнейших мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне в России, и узнаете о первом президенте Чечни, в честь которого назван комплекс. Через сквер Журналистов отправитесь на бульвар Эсембаева. Прогуляетесь по местному Арбату и заглянете в Цветочный парк, где собрано множество редких и интересных растений.
Современный квартал и духовный центр
Далее в программе — высотный комплекс «Грозный-Сити». Вы узнаете о проекте квартала с небоскребами, подниметесь на одну из башен и взглянете на город с высоты. Ключевым же моментом экскурсии станет посещение мечети «Сердце Чечни», где поговорим о прототипе одной из красивейших мечетей России.
Поездка в город Агун
Затем вы отправитесь изучать местную гастрономию — в проверенном заведении отведаете лепешки чепалгаш, пирожки чуду, жижиг-галнаш и другие традиционные блюда. И после обеда мы отвезем вас в город Аргун, где вы осмотрите очень необычное в плане архитектурного решения строение — мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек. Это единственная мечеть в таком стиле на территории России.
Самая большая мечеть в Европе
В завершение поездки мы отправимся к жемчужине республики — белоснежной мечети в городе Шали. Она вошла в тройку красивейших в мире после мечетей в Мекке и Медине.
Организационные детали
Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Дорога из Владикавказа займет около 1,5 часов.
Отдельно оплачивается обед и подъем на башню в комплексе «Грозный-Сити» — 100 руб. /человека
Экскурсию для вас проведет профессиональный гид и коренной житель Чечни
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
Меня зовут Александра, и я представляю команду гидов в Северной Осетии. Отправляясь с нами на экскурсию, вы можете быть уверены в том, что этот день вам запомнится надолго. Неповторимая природа, древние легенды, захватывающие виды — и всё это с привкусом кавказского гостеприимства!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Были на экскурсии с Зелимханом. Очень приятный в общении молодой человек. Рассказал о достопримечательностях города и традициях чеченцев, посоветовал прекрасное кафе и выбор блюд национальной кухни, показал в процессе экскурсии точки для прекрасных фото. Экскурсия прошла в комфортной и непринужденной атмосфере. Посоветовал ещё много интересных мест в республике. Если собираетесь в Чечню, могу смело рекомендовать!
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С
Сергей
Очень понравилась экскурсия из Владикавказа в Грозный! Экскурсовод - Зелимхан. Приехал вовремя, на комфортабельном автомобиле. За время поездки из Владикавказа в Грозный очень интересно рассказывал об истории своей Республики. Сразу читать дальшеуменьшить
видно, что это истинный патриот своей Родины. С уважением и тактичностью, присущей этому необыкновенному народу, отвечал на наши вопросы. А их у нас было очень много). Грозный потряс своей красотой, величием и самобытностью. Побывали во многих интересных местах. Вкусно покушали в рекомендованном Зелимханом ресторане (отведали национальные блюда). Очень вкусно и недорого. Вообщем, поездка удалась!!!! Рекомендуем всем!
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А
Арина
Впервые побывали в Грозном и остались под очень приятным впечатлением! Это прямая заслуга нашего гида Зелимхана, который с любовью и вниманием рассказывал обо всём, что открывалось нашему взору. Мы посетили читать дальшеуменьшить
три мечети, каждая из них необыкновенной красоты, и смогли окунуться в культуру чеченского народа. Побывали в национальном музее Чеченской Республики, на смотровой площадке Грозный-сити, покушали вкуснейшие чеченские блюда и даже постреляли в тире!) Нам удалось увидеть Чечню теми глазами, какими её видит Зелимхан, и получить информацию через призму восприятия человека, который всей душой ценит и любит свой регион. Поезжайте в Грозный и вы точно не пожалеете!
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А
Александр
Это была не просто экскурсия в Грозный и другие интересные места Чечни, а там есть, что посмотреть, это было погружение в чеченское общество, традиции, менталитет. Фактически мы получили гораздо больше, читать дальшеуменьшить
чем ожидали. Гид - великолепен. Высокий уровень образования, гораздо больше, чем требуется для экскурсии, великолепный русский язык, благожелательность, открытость. Эта короткая экскурсия изменила наше отношение к Чечне. Конечно, надо туда ехать и смотреть, но помните, что надо уважать традиции народа, к которому вы едите. Великолепно! Включите в свой план поездок.
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О
Ольга
Нашим гидом был очаровательный Зелимхан. Вся экскурсия постоена очень грамотно и интересно. Все выстоено в логическую последовательность, как и рассказ о прекрасной Чечне. Спасибо огромное организатору Александре и непременно Зелимхану, мы узнали много нового и интересного, впечатлились видами и сооружениями, узнали о традициях и жизни чеченского народа.
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Е
Елена
Огромное спасибо Зелимхану за проведённую экскурсию. Очень интересный собеседник. Рассказал много о республике, культуре. На все наши многочисленные вопросы давал исчерпывающий ответ. Перед посещением мечетей подробно рассказывал, что им как делать, куда идти. Мечети и город Грозный поражают своей красотой. Однозначно рекомендуем всем!!
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