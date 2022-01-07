Александра проводит ещё 5 экскурсий

За один день вы успеете осмотреть визитные карточки Грозного. Услышите о самых ярких и порой трагических событиях в жизни Чечни. Разберетесь в особенностях национальной культуры и отведаете местные блюда, например, жижиг-галнаш. Посетите красивейшую мечеть в Шали, а в соседнем городе Аргун увидите единственную мечеть России в стиле хай-тек.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с историей и культурой региона

Чтобы попасть из Владикавказа в Грозный, вы пересечете границы двух республик: Ингушетии и Чечни. На подъезде к столице оцените пейзажи Грозненского моря — Чернореченского водохранилища. А по пути и уже на месте, осматривая достопримечательности, вы узнаете об особенностях чеченской культуры, мусульманских традициях и менталитете местных жителей. Поговорим о вхождении Чечни в состав Российской империи и Кавказской войне, а также о глубокой трагедии народа — депортации чеченцев в 1944 году.

Прогулки по Грозному

Пешая часть маршрута начнется у Аллеи Славы. Вы посетите один из крупнейших мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне в России, и узнаете о первом президенте Чечни, в честь которого назван комплекс. Через сквер Журналистов отправитесь на бульвар Эсембаева. Прогуляетесь по местному Арбату и заглянете в Цветочный парк, где собрано множество редких и интересных растений.

Современный квартал и духовный центр

Далее в программе — высотный комплекс «Грозный-Сити». Вы узнаете о проекте квартала с небоскребами, подниметесь на одну из башен и взглянете на город с высоты. Ключевым же моментом экскурсии станет посещение мечети «Сердце Чечни», где поговорим о прототипе одной из красивейших мечетей России.

Поездка в город Агун

Затем вы отправитесь изучать местную гастрономию — в проверенном заведении отведаете лепешки чепалгаш, пирожки чуду, жижиг-галнаш и другие традиционные блюда. И после обеда мы отвезем вас в город Аргун, где вы осмотрите очень необычное в плане архитектурного решения строение — мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек. Это единственная мечеть в таком стиле на территории России.

Самая большая мечеть в Европе

В завершение поездки мы отправимся к жемчужине республики — белоснежной мечети в городе Шали. Она вошла в тройку красивейших в мире после мечетей в Мекке и Медине.

Организационные детали