Александра проводит ещё 5 экскурсий

Из Владикавказа — в Грозный, сердце Чечни

Познакомиться с главными достопримечательностями столицы и прикоснуться к истории чеченского народа

Александра
Александра – представитель из Владикавказа
Две столицы ⭐️ находятся в полутора часах друг от друга, так что за один день вы успеете осмотреть все визитные карточки Грозного.

Услышите о самых ярких и порой трагических событиях в жизни Чечни.

Разберетесь в особенностях национальной культуры и отведаете традиционные блюда, например, жижиг-галнаш.

А в соседнем городе Аргун увидите единственную мечеть России в стиле хай-тек.
Задать вопросОбычно отвечает за 48 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

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Из Владикавказа — в Грозный, сердце Чечни
Из Владикавказа — в Грозный, сердце Чечни

Что вас ожидает

Знакомство с историей 📖 и культурой региона
Чтобы попасть из Владикавказа в Грозный, вы пересечете границы двух республик: Ингушетии и Чечни. На подъезде к столице оцените пейзажи Грозненского моря 🌊 — Чернореченского водохранилища. А по пути и уже на месте, осматривая достопримечательности, вы узнаете об особенностях чеченской культуры, мусульманских традициях и менталитете местных жителей. Поговорим о вхождении Чечни в состав Российской империи и Кавказской войне, а также о глубокой трагедии народа — депортации чеченцев в 1944 году.

Прогулки по Грозному
Пешая часть маршрута начнется у Аллеи Славы. Вы посетите один из крупнейших мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне в России, и узнаете о первом президенте Чечни, в честь которого назван комплекс. Через сквер Журналистов отправитесь на бульвар Эсембаева. Прогуляетесь 👣 по местному Арбату и заглянете в Цветочный парк 🌳, где собрано множество редких и интересных растений.

Современный квартал и духовный центр
Далее в программе — высотный комплекс «Грозный-Сити». Вы узнаете о проекте квартала с небоскребами, подниметесь на одну из башен и взглянете на город 🏙️ с высоты. Ключевым же моментом экскурсии 🧭 станет посещение мечети «Сердце Чечни», где поговорим о прототипе одной из красивейших мечетей России.

Поездка в город 🏙️ Агун
Затем вы отправитесь изучать местную гастрономию — в проверенном заведении отведаете лепешки чепалгаш, пирожки чуду, жижиг-галнаш и другие традиционные блюда. И после обеда мы отвезем вас в город 🏙️ Аргун, где вы осмотрите очень необычное в плане архитектурного решения строение — мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек. Это единственная мечеть в таком стиле на территории России.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии 🧭. Дорога из Владикавказа займет около 1, 5 часов.
  • Отдельно оплачивается обед и подъем на башню в комплексе «Грозный-Сити» — 100 руб. /человека
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет профессиональный гид и коренной житель Чечни
Из Владикавказа — в Грозный, сердце Чечни
Из Владикавказа — в Грозный, сердце Чечни
Из Владикавказа — в Грозный, сердце Чечни
Из Владикавказа — в Грозный, сердце Чечни
Из Владикавказа — в Грозный, сердце Чечни
Из Владикавказа — в Грозный, сердце Чечни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Меня зовут Александра, и я представляю команду гидов в Северной Осетии. Отправляясь с нами на экскурсию, вы можете быть уверены в том, что этот день вам запомнится надолго. Неповторимая природа, древние легенды, захватывающие виды — и всё это с привкусом кавказского гостеприимства!
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Александра проводит ещё 5 экскурсий

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