Колыбель осетинского народаВ горах ⛰️ Северной Осетии, вдалеке от толп туристов находится ворота в самое маленькое ущелье Алании — Урсдонское — одно из сакральных мест Алании. Урсдонская котловина считается колыбелью осетинского народа, изобилует памятниками, крепостями и башнями, святыми местами.
Всё это на склонах священной горы — Кариу, на вершине которой восседают ангелы. Вдали от оживленных дорог вы сможете прикоснуться к вечности.
Организационные детали:
Оденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком.
Что входит
Гид-водитель
Транспорт
Что не входит
Питание
Личные расходы
Начало и место завершения
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.