Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать на Кавказ. Мы находится в небольшой, но гостеприимной Осетии. Со мной вы отправитесь в путешествие по истории и легендам республики. Мы побываем в Урсдонской котловине, посетим три ущелья и увидим исторические памятники. Крепости, башни, святые места — они станут нашими проводниками по осетинской истории. 5 38 отзывов

Руслан Ваш гид во Владикавказе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -5% 9900 ₽ выгода 495 ₽ 9405 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 38 отзывов 6 часов 1-4 человека На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Колыбель осетинского народа В горах Северной Осетии, вдалеке от толп туристов находится ворота в самое маленькое ущелье Алании — Урсдонское — одно из сакральных мест Алании. Урсдонская котловина считается колыбелью осетинского народа, изобилует памятниками, крепостями и башнями, святыми местами. Всё это на склонах священной горы — Кариу, на вершине которой восседают ангелы. Вдали от оживленных дорог вы сможете прикоснуться к вечности. Организационные детали: Оденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком. На обратном пути возможно посещение термальных источников. Вход-300рублей.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ныхасы Уастырджи

Унал

Дагом

Цамад

Донысар

Урсдонская крепость Что включено Гид-водитель

Транспорт Что не входит в цену Питание

Личные расходы Место начала и завершения? Место вашего проживания во Владикавказе Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.