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Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»

5
4 отзыва
Туризм15
Туризм15 – Гид из Владикавказа
Экскурсия ⛳ к одному из сакральных мест Алании — Урсдонской котловине.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 4 400 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»

Что вы увидите

  • Ныхасы Уастырджи
  • Унал
  • Дагом
  • Цамад
  • Донысар
  • Урсдонская крепость
Колыбель осетинского народаВ горах ⛰️ Северной Осетии, вдалеке от толп туристов находится ворота в самое маленькое ущелье Алании — Урсдонское — одно из сакральных мест Алании. Урсдонская котловина считается колыбелью осетинского народа, изобилует памятниками, крепостями и башнями, святыми местами.
Всё это на склонах священной горы — Кариу, на вершине которой восседают ангелы. Вдали от оживленных дорог вы сможете прикоснуться к вечности.

Организационные детали:

  • Оденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком.
Что входит
  • Гид-водитель
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По адресу экскурсантов
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туризм15
Туризм15
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4 отзыва оставили туристы

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