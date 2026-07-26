Добро пожаловать на Кавказ. Мы находится в небольшой, но гостеприимной Осетии. Со мной вы отправитесь в путешествие по истории и легендам республики. Мы побываем в Урсдонской котловине, посетим три ущелья и увидим исторические памятники. Крепости, башни, святые места — они станут нашими проводниками по осетинской истории.
Описание экскурсии
Колыбель осетинского народаВ горах Северной Осетии, вдалеке от толп туристов находится ворота в самое маленькое ущелье Алании — Урсдонское — одно из сакральных мест Алании. Урсдонская котловина считается колыбелью осетинского народа, изобилует памятниками, крепостями и башнями, святыми местами. Всё это на склонах священной горы — Кариу, на вершине которой восседают ангелы. Вдали от оживленных дорог вы сможете прикоснуться к вечности. Организационные детали: Оденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком. На обратном пути возможно посещение термальных источников. Вход-300рублей.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ныхасы Уастырджи
- Унал
- Дагом
- Цамад
- Донысар
- Урсдонская крепость
Что включено
- Гид-водитель
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Благодарим Михаила за чудесную поездку! Все очень интересно, познавательно и душевно. Прекрасная экскурсия, благодаря которой можно увидеть очень красивые места, побывать на нестандартном маршруте. Мы многое узнали о традициях и
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С
Прекрасная экскурсия для тех, кто желает увидеть настоящие, нетуристические места Осетии. Тишина, спокойствие, нет никого, кроме тебя, машины и гида, перед тобой - прекрасные виды, над тобой - облака. Все
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А
Необычный маршрут, в стороне от более известных. Потрясающая красота гор и ущелий. Интереснейший рассказ гида Альберта. Спасибо "Спутнику"!
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М
Удивительной красоты маршрут. Экскурсия очень интересная и познавательная. На мой взгляд, к посещению обязательна: даже зимой дух захватывает от красоты, величия и могущества гор и истории осетинского народа. Хочу поблагодарить
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Ж
Просто великолепно! Михайл нам всё рассказал о местном културе, показал село своих предков - рекомендую всем
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А
У нас был замечательный гид Михаил, очень интересно рассказал про места, про обычаи, про легенды Осетии! Довез нас на вершину, с который открывались восхитительные виды. Нам удалось увидеть то самое "горное одеяло"!
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