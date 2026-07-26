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Колыбель осетинского народа: Урсдонская котловина - крепости и святые места

Путешествие по легендам республики на индивидуальной экскурсии из Владикавказа
Добро пожаловать на Кавказ. Мы находится в небольшой, но гостеприимной Осетии. Со мной вы отправитесь в путешествие по истории и легендам республики. Мы побываем в Урсдонской котловине, посетим три ущелья и увидим исторические памятники. Крепости, башни, святые места — они станут нашими проводниками по осетинской истории.
5
38 отзывов
Колыбель осетинского народа: Урсдонская котловина - крепости и святые места
Колыбель осетинского народа: Урсдонская котловина - крепости и святые места
Колыбель осетинского народа: Урсдонская котловина - крепости и святые места

Описание экскурсии

Колыбель осетинского народа

В горах Северной Осетии, вдалеке от толп туристов находится ворота в самое маленькое ущелье Алании — Урсдонское — одно из сакральных мест Алании. Урсдонская котловина считается колыбелью осетинского народа, изобилует памятниками, крепостями и башнями, святыми местами. Всё это на склонах священной горы — Кариу, на вершине которой восседают ангелы. Вдали от оживленных дорог вы сможете прикоснуться к вечности. Организационные детали: Оденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком. На обратном пути возможно посещение термальных источников. Вход-300рублей.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ныхасы Уастырджи
  • Унал
  • Дагом
  • Цамад
  • Донысар
  • Урсдонская крепость
Что включено
  • Гид-водитель
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
2
3
2
1
М
Благодарим Михаила за чудесную поездку! Все очень интересно, познавательно и душевно. Прекрасная экскурсия, благодаря которой можно увидеть очень красивые места, побывать на нестандартном маршруте. Мы многое узнали о традициях и
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быте Осетии, о святых местах, услышали множество преданий из Нартского эпоса. Прогулка по горам с посещением старинных селений и башен останется в памяти надолго. Всем рекомендуем. Это была одна из лучших экскурсий в Осетии, где мы были.

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С
Прекрасная экскурсия для тех, кто желает увидеть настоящие, нетуристические места Осетии. Тишина, спокойствие, нет никого, кроме тебя, машины и гида, перед тобой - прекрасные виды, над тобой - облака. Все
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местные говорят, что эти места - одни из самых живописных, и они правы! Отдельное спасибо нашему гиду Сослану за прекрасно проведенную экскурсию, узнали для себя много новых фактов об укладе жизни, истории, языке Осетии. Ну и навыки вождения в этой поездке тоже крайне важны, и они у Сослана на высоте. Спасибо еще раз, что дали прикоснуться к этой величественной горной красоте!

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А
Необычный маршрут, в стороне от более известных. Потрясающая красота гор и ущелий. Интереснейший рассказ гида Альберта. Спасибо "Спутнику"!
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М
Удивительной красоты маршрут. Экскурсия очень интересная и познавательная. На мой взгляд, к посещению обязательна: даже зимой дух захватывает от красоты, величия и могущества гор и истории осетинского народа. Хочу поблагодарить
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Руслана и его команду за невероятный профессионализм. И это не просто фигура речи — это мнение человека, чей отдых на 90%, а может, и на 92%)) состоялся благодаря четкой работе этой команды. Отдельная благодарность гиду Алихану: высокопрофессиональный, надежный, отзывчивый гид с хорошим чувством юмора и большим багажом знаний. Из недостатков: красота не дозирована, для неподготовленного человека настолько красивая природа может быть шоком)

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Ж
Просто великолепно! Михайл нам всё рассказал о местном културе, показал село своих предков - рекомендую всем
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А
У нас был замечательный гид Михаил, очень интересно рассказал про места, про обычаи, про легенды Осетии! Довез нас на вершину, с который открывались восхитительные виды. Нам удалось увидеть то самое "горное одеяло"!
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