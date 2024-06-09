Мы подготовили для вас программу, в которую входят как классические достопримечательности Осетии, так и редко посещаемые места.
Побываем в Кадаргаванском каньоне — там спрятался зеркальный барс, в Дзивгисской крепости и аланском монастыре. А ещё — в древнем поселении Дагом и наскальной крепости в Урсдоне. И конечно, посидим на лавочке счастья!
Побываем в Кадаргаванском каньоне — там спрятался зеркальный барс, в Дзивгисской крепости и аланском монастыре. А ещё — в древнем поселении Дагом и наскальной крепости в Урсдоне. И конечно, посидим на лавочке счастья!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Кадаргаванский каньон с зеркальным барсом — символ аланских царей.
- Дзивгисская крепость — средневековое оборонительное сооружение 13 века. Вы узнаете историю возникновения крепости, а также услышите легенды, связанные с ней.
- Аланский Успенский мужской монастырь — расположен на высоте 1300 метров и является самым высокогорным монастырём России. Вы раскроете, чем ещё он знаменит, и насладитесь панорамами.
- Лавочка над пропастью — с надписью «Счастье не за горами, оно в горах». И правда, разве не счастье посидеть на краю пропасти на высоте более 2500 метров?
- Дагом — древнейшее место поселения осетин. Именно отсюда вышло большинство современных осетинских родов, населяющих Северную и Южную Осетии.
- Урсдон — здесь вас ждёт наскальная крепость последнего царя Алании — жемчужина оборонительного зодчества Осетии. Она находится в живописнейшем месте Алагирского ущелья. По словам местных, у подножия крепостных башен побывали многие. А вот внутри башни, которая, несмотря на свою древность, сохранилась хорошо, не бывал из-за труднодоступности никто.
В конце путешествия можем заехать на термальные источники Бирагзанга — релакс после активного дня гарантирован!
Организационные детали
- Дорога до первой остановки займёт не больше часа
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-trail либо на другом подготовленном для бездорожья авто. За доплату можем предоставить Lexus gx470 или Toyota Рrado (+2000 руб. с группы).
- Мы заберём вас из удобного места во Владикавказе и по окончании отвезём обратно
- Экскурсия проводится только в тёплое время года, но, если условия зимой позволят, сможем провести и в зимнее. Локации, которые не получится посетить из-за погодных условий, заменим на доступные.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные опции
- Термальные источники Бирагзанга — +1000 руб. с группы и +300 руб. с человека за вход
- Обед в кафе/ресторане
- Организация пикника — детали уточняйте в переписке
- Конные прогулки по предварительной договорённости — 2000 руб. с человека
- Рафтинг — 2000 руб. с человека
Трансфер
- От аэропорта — +1000 руб.
- От Верхнего Фиагдона — +1500 руб.
- От Цея — +3000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роланд — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 2043 туристов
Меня зовут Роланд, я родился и вырос в Осетии. Живу во Владикавказе, историк и юрист по образованию. Вместе с командой гидов провожу экскурсии по нашим горным регионам. Ждем вас в гости!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа
ИндивидуальныеНа машинеКонные прогулкиЖивотныеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЗимниеЛетниеПрирода и пейзажиГорыСвятые местаВыездныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыТермальные источникиСеверная ОсетияКадаргаванский каньонПопулярные местаАланский монастырьКрепость ДзивгисИсточники БирагзангАлагирское ущельеУщельяУрсдонское ущельеЛавочка счастьяАктивности
Похожие экскурсии из Владикавказа
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Северная Осетия: от Дзивгиса до города мертвых, культура и природа
Путешествие по Северной Осетии: от древних крепостей до величественных водопадов. Незабываемые впечатления и знакомство с уникальной культурой
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1450011 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
Сегодня в 09:00
13 июня в 09:00
1340012 060₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.