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Мы подготовили для вас программу, в которую входят как классические достопримечательности Осетии, так и редко посещаемые места.



Побываем в Кадаргаванском каньоне — там спрятался зеркальный барс, в Дзивгисской крепости и аланском монастыре. А ещё — в древнем поселении Дагом и наскальной крепости в Урсдоне. И конечно, посидим на лавочке счастья!