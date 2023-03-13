Сердце Ингушетии — в местечке Таргим. Здесь впервые поселились галгаи — «жители башен» — и родилась уникальная архитектура. Все мои предки тоже вышли из этих мест. Поэтому мы с друзьями проводим этноэкспедиции и знакомим гостей с традиционной культурой. Отдалённые посёлки, древние храмы и святилища — с нами вы откроете секреты гор и узнаете, чем живёт этот край.

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Описание

Что вас ожидает

В горах мое сердце…

Ингушетия — самый маленький по площади регион России. Но необычных мест и поводов для удивления здесь найдётся сполна. Каждый ингуш знает историю своего рода как минимум до седьмого колена и с легкостью укажет, где находится его «семейная» башня. Как представитель одного из древнейших тейпов Ингушетии, я познакомлю вас с регионом, который помнит на своём веку татаро-монголов и прочих завоевателей. Покажу примеры бережного отношения к древней архитектуре. Помогу погрузиться в многовековую историю, мифы, легенды и традиции.

Удивительная земля галгаев

Маршрут экскурсии пролегает по одной из самых красивых дорог России, ведущей из Владикавказа в горные районы Ингушетии. Когда-то здесь была непроходимая грунтовка, но сегодня это удобная асфальтированная трасса. А в шаговой доступности от неё — удивительная система сигнально-сторожевых фамильных башен, языческие святилища, христианские храмы и мусульманские мечети. Вы увидите:

родовые селения Тори, Бархане, Лейми, Эгикал, Коали, Гериты;

средневековые башенные комплексы, гармонично вписанные в окружающий горный ландшафт;

храм Тхаба-Ерды, одно из древнейших и самых загадочных сооружений в России;

подножие горы Цей-Лоам, которая считается «ингушским Олимпом». Это излюбленное место парапланеристов. Если повезёт, понаблюдаете за удивительным тандемом людей и грациозных красавцев-орлов в полёте.

Бонусом от меня — фотосессия и горный чай собственного сбора в очень красивом, атмосферном месте.

Организационные детали