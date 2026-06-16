Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
Откройте для себя удивительный мир Ингушетии: от древних башен до величественных гор в компании опытного гида
В сердце Ингушетии, где зарождалась уникальная архитектура галгаев, находится местечко Таргим. Это место, откуда начинается наша увлекательная экскурсия, полная открытий и впечатлений.
Мы проведем вас по самым живописным уголкам региона, где читать дальшеуменьшить
каждый камень хранит истории древних времен.
Вас ждут посещения родовых селений, средневековых башенных комплексов, которые гармонично вписаны в окружающий горный ландшафт, а также храм Тхаба-Ерды - одно из самых загадочных сооружений в России.
Подножие горы Цей-Лоам откроет вам изумительные виды и, возможно, удастся понаблюдать за парапланеристами и орлами в полете. В качестве бонуса - фотосессия в атмосферном месте и горный чай собственного сбора. Не забудьте взять с собой паспорт, так как часть маршрута пройдет по приграничной зоне. Иностранным гражданам необходимо заранее оформить пропуск. Вход в заповедник платный. Приглашаем вас в путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда
Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода в горах наиболее комфортная, а маршруты доступны и безопасны. В эти месяцы можно наслаждаться зелёными пейзажами и тёплым климатом. Май и сентябрь также подходят для путешествия, хотя в мае может быть ещё прохладно, а в сентябре возможны дожди. В остальное время года, особенно зимой, путешествие возможно, но следует быть готовым к более суровым погодным условиям и меньшей доступности некоторых маршрутов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Родовые селения Тори
Родовые селения Бархане
Родовые селения Лейми
Родовые селения Эгикал
Родовые селения Коали
Родовые селения Гериты
Средневековые башенные комплексы
Храм Тхаба-Ерды
Подножие горы Цей-Лоам
Описание экскурсии
В горах мое сердце…
Ингушетия — самый маленький по площади регион России. Но необычных мест и поводов для удивления здесь найдётся сполна. Каждый ингуш знает историю своего рода как минимум до седьмого колена и с легкостью укажет, где находится его «семейная» башня. Как представитель одного из древнейших тейпов Ингушетии, я познакомлю вас с регионом, который помнит на своём веку татаро-монголов и прочих завоевателей. Покажу примеры бережного отношения к древней архитектуре. Помогу погрузиться в многовековую историю, мифы, легенды и традиции.
Удивительная земля галгаев
Маршрут экскурсии пролегает по одной из самых красивых дорог России, ведущей из Владикавказа в горные районы Ингушетии. Когда-то здесь была непроходимая грунтовка, но сегодня это удобная асфальтированная трасса. А в шаговой доступности от неё — удивительная система сигнально-сторожевых фамильных башен, языческие святилища, христианские храмы и мусульманские мечети. Вы увидите:
средневековые башенные комплексы, гармонично вписанные в окружающий горный ландшафт;
храм Тхаба-Ерды, одно из древнейших и самых загадочных сооружений в России;
подножие горы Цей-Лоам, которая считается «ингушским Олимпом». Это излюбленное место парапланеристов. Если повезёт, понаблюдаете за удивительным тандемом людей и грациозных красавцев-орлов в полёте.
Бонусом от меня — фотосессия и горный чай собственного сбора в очень красивом, атмосферном месте.
Организационные детали
Часть маршрута пройдет по приграничной зоне, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите с собой паспорт РФ, детям до 14 лет — свидетельства о рождении (оригинал)
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить пропуск на въезд
Экскурсия будет проходить по территории заповедника, вход платный — 150 рублей с человека
На обратном пути можем заехать в кафе «Легенды гор» на обед, средний чек — 700 рублей с человека
Местные жители придерживаются мусульманской веры и в меру консервативны. Во избежание лишнего внимания рекомендую: — выбрать невызывающую одежду: мужчинам — штаны и футболка, женщинам — длинная юбка или штаны, футболка или блузка, закрывающие плечи и живот — прикрыть пирсинг, татуировки, тоннели (при наличии) — воздержаться от публичного проявления чувств (объятия, поцелуи)
В горах часто меняется погода, поэтому советую взять ветровку, футболку и летом солнцезащитный крем. Важно быть в удобной обуви: кроссовки, треккинговые ботинки.
Захватите с собой бутылку: на месте много родников, где вы сможете набрать чистую питьевую воду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Висхан — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 285 туристов
С 2014 года вожу путешественников по Ингушетии и Северному Кавказу вместе с командой гидов. Публикую заметки в СМИ, участвую в этнографических поездках и блог-турах. В качестве эксперта по региону сотрудничаю читать дальшеуменьшить
с телеканалами «1 канал», «Моя планета», канал «Культура», НТВ, ТВ2, Вместе. РФ, а также изданиями о путешествиях. Хобби — треккинг, походная кухня и сбор горных трав, фотография и изучение иностранных языков. Наши программы станут для вас веселым и познавательным приключением. В конце обязательно проводим тест:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
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С
Светлана
Прекрасная экскурсия! Виды завораживающие, хочется возвращаться туда снова и снова! Нашим гидом был Михаил! Огромная ему благодарность за удовольствие, которое мы получили от путешествия. Михаил аккуратный водитель и чудесный экскурсовод! Наша читать дальшеуменьшить
поездка длилась около 7 часов, Михаил рассказывал нам о каждом месте, где мы делали остановки, а по дороге мы слушали от него исторические факты и предания! Не торопил нас, давал насладиться видами и сделать фото, которые, к сожалению, все равно не передают красоты тех мест, где мы побывали! Отдельное спасибо за безумно вкусный обед с видом на горы!
+2
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А
Александр
Гид проффесионал,любящий и хорошо знающий свою республику, нород и его историю. Великолепная экскурсия. Всем рекомендую!
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Р
Руслан
Висхан отличный гид и рассказчик. В восторге от природы и архитектуры.
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А
Алла
Узнать секреты долголетия горцев, увидеть бесчетное количество древних башен, познакомиться с культурой и историей Ингушетии в одном туре с комфортом и приятной беседой — для этого смело можете доверить свой отдых Висхану. Огромное спасибо за прекрасное и полезное времяпрепровождения, так понравилось у вас в горах, что точно ещё вернёмся за новыми впечатлениями.
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Артём
Потрясающе красивые места на этой экскурсии. Горы Ингушетии запали в душу! Висхан интересно рассказывает про обычаи ингушского народа, про особенности исторической архитектуры. Гид неравнодушен к судьбе Ингушетии, видно его активное участие в читать дальшеуменьшить
сохранении истории и старания в развитии края. Фотосессии в подарок, о которой упоминается в описании экскурсии, не было, но для нас это не было самоцелью. Передвигались на комфортном автомобиле. В целом довольны. Как по мне, так в Ингушетии одни из самых красивых горных пейзажей! их точно стоит увидеть!
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Людмила
День был исключительно ярким и запоминающимся. Экскурсия превзошла все ожидания, предлагая невероятные виды и сопровождение превосходного гида.
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