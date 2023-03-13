Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам

Увидеть колыбель народов Кавказа и прочувствовать средневековый быт горцев

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Сердце Ингушетии — в местечке Таргим. Здесь впервые поселились галгаи — «жители башен» — и родилась уникальная архитектура. Все мои предки тоже вышли из этих мест. Поэтому мы с друзьями проводим этноэкспедиции и знакомим гостей с традиционной культурой.

Отдалённые посёлки, древние храмы и святилища — с нами вы откроете секреты гор и узнаете, чем живёт этот край.
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
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Описание

Что вас ожидает

В горах мое сердце…

Ингушетия — самый маленький по площади регион России. Но необычных мест и поводов для удивления здесь найдётся сполна. Каждый ингуш знает историю своего рода как минимум до седьмого колена и с легкостью укажет, где находится его «семейная» башня. Как представитель одного из древнейших тейпов Ингушетии, я познакомлю вас с регионом, который помнит на своём веку татаро-монголов и прочих завоевателей. Покажу примеры бережного отношения к древней архитектуре. Помогу погрузиться в многовековую историю, мифы, легенды и традиции.

Удивительная земля галгаев

Маршрут экскурсии пролегает по одной из самых красивых дорог России, ведущей из Владикавказа в горные районы Ингушетии. Когда-то здесь была непроходимая грунтовка, но сегодня это удобная асфальтированная трасса. А в шаговой доступности от неё — удивительная система сигнально-сторожевых фамильных башен, языческие святилища, христианские храмы и мусульманские мечети. Вы увидите:

  • родовые селения Тори, Бархане, Лейми, Эгикал, Коали, Гериты;
  • средневековые башенные комплексы, гармонично вписанные в окружающий горный ландшафт;
  • храм Тхаба-Ерды, одно из древнейших и самых загадочных сооружений в России;
  • подножие горы Цей-Лоам, которая считается «ингушским Олимпом». Это излюбленное место парапланеристов. Если повезёт, понаблюдаете за удивительным тандемом людей и грациозных красавцев-орлов в полёте.

Бонусом от меня — фотосессия и горный чай собственного сбора в очень красивом, атмосферном месте.

Организационные детали

  • Часть маршрута пройдет по приграничной зоне, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите с собой паспорт РФ, детям до 14 лет — свидетельства о рождении (оригинал)
  • Иностранным гражданам необходимо заранее оформить пропуск на въезд
  • Экскурсия будет проходить по территории заповедника, вход платный — 150 рублей с человека
  • На обратном пути можем заехать в кафе «Легенды гор» на обед, средний чек — 700 рублей с человека
  • Местные жители придерживаются мусульманской веры и в меру консервативны. Во избежание лишнего внимания рекомендую:
    — выбрать невызывающую одежду: мужчинам — штаны и футболка, женщинам — длинная юбка или штаны, футболка или блузка, закрывающие плечи и живот
    — прикрыть пирсинг, татуировки, тоннели (при наличии)
    — воздержаться от публичного проявления чувств (объятия, поцелуи)
  • В горах часто меняется погода, поэтому советую взять ветровку, футболку и летом солнцезащитный крем. Важно быть в удобной обуви: кроссовки, треккинговые ботинки.
  • Захватите с собой бутылку: на месте много родников, где вы сможете набрать чистую питьевую воду

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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