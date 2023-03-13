Ингушетия — самый маленький по площади регион России. Но необычных мест и поводов для удивления здесь найдётся сполна. Каждый ингуш знает историю своего рода как минимум до седьмого колена и с легкостью укажет, где находится его «семейная» башня. Как представитель одного из древнейших тейпов Ингушетии, я познакомлю вас с регионом, который помнит на своём веку татаро-монголов и прочих завоевателей. Покажу примеры бережного отношения к древней архитектуре. Помогу погрузиться в многовековую историю, мифы, легенды и традиции.
Маршрут экскурсии пролегает по одной из самых красивых дорог России, ведущей из Владикавказа в горные районы Ингушетии. Когда-то здесь была непроходимая грунтовка, но сегодня это удобная асфальтированная трасса. А в шаговой доступности от неё — удивительная система сигнально-сторожевых фамильных башен, языческие святилища, христианские храмы и мусульманские мечети. Вы увидите:
Бонусом от меня — фотосессия и горный чай собственного сбора в очень красивом, атмосферном месте.