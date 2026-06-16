Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода в горах наиболее комфортная, а маршруты доступны и безопасны. В эти месяцы можно наслаждаться зелёными пейзажами и тёплым климатом. Май и сентябрь также подходят для путешествия, хотя в мае может быть ещё прохладно, а в сентябре возможны дожди. В остальное время года, особенно зимой, путешествие возможно, но следует быть готовым к более суровым погодным условиям и меньшей доступности некоторых маршрутов.

В сердце Ингушетии, где зарождалась уникальная архитектура галгаев, находится местечко Таргим. Это место, откуда начинается наша увлекательная экскурсия, полная открытий и впечатлений.Мы проведем вас по самым живописным уголкам региона, где

каждый камень хранит истории древних времен. Вас ждут посещения родовых селений, средневековых башенных комплексов, которые гармонично вписаны в окружающий горный ландшафт, а также храм Тхаба-Ерды - одно из самых загадочных сооружений в России. Подножие горы Цей-Лоам откроет вам изумительные виды и, возможно, удастся понаблюдать за парапланеристами и орлами в полете. В качестве бонуса - фотосессия в атмосферном месте и горный чай собственного сбора. Не забудьте взять с собой паспорт, так как часть маршрута пройдет по приграничной зоне. Иностранным гражданам необходимо заранее оформить пропуск. Вход в заповедник платный. Приглашаем вас в путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В горах мое сердце…

Ингушетия — самый маленький по площади регион России. Но необычных мест и поводов для удивления здесь найдётся сполна. Каждый ингуш знает историю своего рода как минимум до седьмого колена и с легкостью укажет, где находится его «семейная» башня. Как представитель одного из древнейших тейпов Ингушетии, я познакомлю вас с регионом, который помнит на своём веку татаро-монголов и прочих завоевателей. Покажу примеры бережного отношения к древней архитектуре. Помогу погрузиться в многовековую историю, мифы, легенды и традиции.

Удивительная земля галгаев

Маршрут экскурсии пролегает по одной из самых красивых дорог России, ведущей из Владикавказа в горные районы Ингушетии. Когда-то здесь была непроходимая грунтовка, но сегодня это удобная асфальтированная трасса. А в шаговой доступности от неё — удивительная система сигнально-сторожевых фамильных башен, языческие святилища, христианские храмы и мусульманские мечети. Вы увидите:

родовые селения Тори, Бархане, Лейми, Эгикал, Коали, Гериты;

средневековые башенные комплексы, гармонично вписанные в окружающий горный ландшафт;

храм Тхаба-Ерды, одно из древнейших и самых загадочных сооружений в России;

подножие горы Цей-Лоам, которая считается «ингушским Олимпом». Это излюбленное место парапланеристов. Если повезёт, понаблюдаете за удивительным тандемом людей и грациозных красавцев-орлов в полёте.

Бонусом от меня — фотосессия и горный чай собственного сбора в очень красивом, атмосферном месте.

Организационные детали