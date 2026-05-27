Один день — и несколько причин влюбиться в горную Осетию. Вы увидите почитаемые места и природные достопримечательности края, подниметесь по канатной дороге в Верхнем Цее, остановитесь у Зарамагского водохранилища и сможете отдохнуть в горячих источниках.

Описание экскурсии

Аланский женский монастырь

Здесь особенно остро чувствуется атмосфера уединения и покоя. Обсудим традиции, духовную жизнь и то, почему подобные места становятся точками притяжения для людей, которые ищут тишину и внутреннее равновесие.

Памятник Уастырджи

Один из самых известных символов Осетии. Вы узнаете, какое место Уастырджи занимает в культуре и почему его считают покровителем мужчин, воинов и путников.

Арт-объект «Берегите природу»

Он призван напоминать о хрупкости горного мира. Поговорим о природе Осетии и о том, почему к её ландшафтам, воде и другим ресурсам относятся особенно трепетно.

Канатная дорога в Верхнем Цее

Вы подниметесь над ущельем и увидите горы с высоты. Простор, чистый воздух и впечатляющие виды!

Арт-объект «Рог изобилия»

Символизирует представления о щедрости земли, благополучии и богатстве природы. Вы разгадаете смыслы, которые местные жители вкладывают в этот образ.

Зарамагское водохранилище

Горный водоём, окружённый вершинами Кассарского ущелья. Вы сможете отдохнуть, сделать фото и просто полюбоваться пейзажами.

Горячие источники

В финале поездки желающие расслабятся в тёплой воде под открытым небом.

Ориентировочный тайминг

9:30 — выезд из Владикавказа

10:10 — Аланский женский монастырь

10:30 — памятник Уастырджи

11:10 — арт-объект «Берегите природу»

12:10 — канатная дорога в Верхнем Цее

14:00 — арт-объект «Рог изобилия»

14:20 — обед в кафе

15:30 — Зарамагское водохранилище

16:30 — горячие источники

Организационные детали