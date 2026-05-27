Мои заказы

Сердце осетинских гор: путешествие в Цей из Владикавказа

От Аланского монастыря и арт-объектов до жемчужины Кассарского ущелья
Один день — и несколько причин влюбиться в горную Осетию.

Вы увидите почитаемые места и природные достопримечательности края, подниметесь по канатной дороге в Верхнем Цее, остановитесь у Зарамагского водохранилища и сможете отдохнуть в горячих источниках.
Сердце осетинских гор: путешествие в Цей из Владикавказа
Сердце осетинских гор: путешествие в Цей из Владикавказа
Сердце осетинских гор: путешествие в Цей из Владикавказа

Описание экскурсии

Аланский женский монастырь

Здесь особенно остро чувствуется атмосфера уединения и покоя. Обсудим традиции, духовную жизнь и то, почему подобные места становятся точками притяжения для людей, которые ищут тишину и внутреннее равновесие.

Памятник Уастырджи

Один из самых известных символов Осетии. Вы узнаете, какое место Уастырджи занимает в культуре и почему его считают покровителем мужчин, воинов и путников.

Арт-объект «Берегите природу»

Он призван напоминать о хрупкости горного мира. Поговорим о природе Осетии и о том, почему к её ландшафтам, воде и другим ресурсам относятся особенно трепетно.

Канатная дорога в Верхнем Цее

Вы подниметесь над ущельем и увидите горы с высоты. Простор, чистый воздух и впечатляющие виды!

Арт-объект «Рог изобилия»

Символизирует представления о щедрости земли, благополучии и богатстве природы. Вы разгадаете смыслы, которые местные жители вкладывают в этот образ.

Зарамагское водохранилище

Горный водоём, окружённый вершинами Кассарского ущелья. Вы сможете отдохнуть, сделать фото и просто полюбоваться пейзажами.

Горячие источники

В финале поездки желающие расслабятся в тёплой воде под открытым небом.

Ориентировочный тайминг

9:30 — выезд из Владикавказа
10:10 — Аланский женский монастырь
10:30 — памятник Уастырджи
11:10 — арт-объект «Берегите природу»
12:10 — канатная дорога в Верхнем Цее
14:00 — арт-объект «Рог изобилия»
14:20 — обед в кафе
15:30 — Зарамагское водохранилище
16:30 — горячие источники

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на джипе, легковом автомобиле или микроавтобусе (до 10 человек)
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 1000 ₽ с чел., горячие источники: 500 ₽ за 1 час с чел., обед в кафе (оплата — по меню)
  • С вами буду я или другой гид нашей команды

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3610 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 71 туриста
Я Диана, являюсь представителем команды профессиональных и влюблённых в своё дело гидов. С 2018 года занимаюсь организацией экскурсий по Северной Осетии. Более 1000 довольных туристов. До скорой встречи в Осетии!

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии на «Сердце осетинских гор: путешествие в Цей из Владикавказа»

«Этот волшебный Цей» - тур в мини-группе: ущелья и Сказский ледник
7 часов
-
5%
1662 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
«Этот волшебный Цей» - тур в мини-группе: ущелья и Сказский ледник
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3040 ₽3200 ₽ за человека
В высокогорный Цей - из Владикавказа
На машине
7 часов
-
10%
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В высокогорный Цей - из Владикавказа
Почувствовать силу гор и изучить самые интересные арт-объекты Северной Осетии
Начало: Заберем вас с вашего местонахождения во Владикавка...
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
14 400 ₽16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
На машине
7 часов
-
5%
127 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
11 970 ₽12 600 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка из Владикавказа - в горы Осетии
На машине
7 часов
87 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка из Владикавказа - в горы Осетии
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе
-5%
до 12 сентября
3610 ₽ за человека