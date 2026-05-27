Сердце осетинских гор: путешествие в Цей из Владикавказа
От Аланского монастыря и арт-объектов до жемчужины Кассарского ущелья
Один день — и несколько причин влюбиться в горную Осетию.
Вы увидите почитаемые места и природные достопримечательности края, подниметесь по канатной дороге в Верхнем Цее, остановитесь у Зарамагского водохранилища и сможете отдохнуть в горячих источниках.
Описание экскурсии
Аланский женский монастырь
Здесь особенно остро чувствуется атмосфера уединения и покоя. Обсудим традиции, духовную жизнь и то, почему подобные места становятся точками притяжения для людей, которые ищут тишину и внутреннее равновесие.
Памятник Уастырджи
Один из самых известных символов Осетии. Вы узнаете, какое место Уастырджи занимает в культуре и почему его считают покровителем мужчин, воинов и путников.
Арт-объект «Берегите природу»
Он призван напоминать о хрупкости горного мира. Поговорим о природе Осетии и о том, почему к её ландшафтам, воде и другим ресурсам относятся особенно трепетно.
Канатная дорога в Верхнем Цее
Вы подниметесь над ущельем и увидите горы с высоты. Простор, чистый воздух и впечатляющие виды!
Арт-объект «Рог изобилия»
Символизирует представления о щедрости земли, благополучии и богатстве природы. Вы разгадаете смыслы, которые местные жители вкладывают в этот образ.
Зарамагское водохранилище
Горный водоём, окружённый вершинами Кассарского ущелья. Вы сможете отдохнуть, сделать фото и просто полюбоваться пейзажами.
Горячие источники
В финале поездки желающие расслабятся в тёплой воде под открытым небом.
Ориентировочный тайминг
9:30 — выезд из Владикавказа 10:10 — Аланский женский монастырь 10:30 — памятник Уастырджи 11:10 — арт-объект «Берегите природу» 12:10 — канатная дорога в Верхнем Цее 14:00 — арт-объект «Рог изобилия» 14:20 — обед в кафе 15:30 — Зарамагское водохранилище 16:30 — горячие источники
Организационные детали
Экскурсия проходит на джипе, легковом автомобиле или микроавтобусе (до 10 человек)
Дополнительные расходы: канатная дорога — 1000 ₽ с чел., горячие источники: 500 ₽ за 1 час с чел., обед в кафе (оплата — по меню)
С вами буду я или другой гид нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
3610 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 71 туриста
Я Диана, являюсь представителем команды профессиональных и влюблённых в своё дело гидов.
С 2018 года занимаюсь организацией экскурсий по Северной Осетии. Более 1000 довольных туристов. До скорой встречи в Осетии!
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии на «Сердце осетинских гор: путешествие в Цей из Владикавказа»