Эта экскурсия призвана быть самой содержательной по объектам и информации.



Мы проедем два перевала, посетим древние замки и крепости.



Ощутим прохладу горных рек и скальных каньонов, побываем в высотном монастыре и услышим интересные факты от наших пытливых гидов.



Также посетим памятник усопшим при схождении ледника Колка, в том числе и Сергею Бодрову младшему.



Можно заслуженно назвать нашу поездку «Золотое кольцо».