Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)

Экскурсия «Золотое кольцо»

Эта экскурсия призвана быть самой содержательной по объектам и информации.

Мы проедем два перевала, посетим древние замки и крепости.

Ощутим прохладу горных рек и скальных каньонов, побываем в высотном монастыре и услышим интересные факты от наших пытливых гидов.

Также посетим памятник усопшим при схождении ледника Колка, в том числе и Сергею Бодрову младшему.

Можно заслуженно назвать нашу поездку «Золотое кольцо».
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
Эта экскурсия призвана быть самой содержательной по объектам и информации. Мы проедем два перевала, посетим древние замки и крепости. Ощутим прохладу горных рек и скальных каньонов, побываем в высотном монастыре и услышим интересные факты от наших пытливых гидов. Также посетим памятник усопшим при схождении ледника Колка, в том числе и Сергею Бодрову младшему. Можно заслуженно назвать нашу поездку «Золотое кольцо».
Рекомендации
  • Теплая одежда (толстовка, ветровка)
  • Солнцезащитные очки
  • Удобная спортивная, походная обувь
🚩 Начало и место завершения: Коцоева, 75
 Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
 Что не входит
  • Входные билеты в музей (100 руб. .. Обед в кафе, Сувениры, Местные продукты
Время проведения: Ежедневно в 9:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альянс
Альянс
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