Познакомиться с городом через его гастрохиты в самых антуражных заведениях
Всегда говорю, что во Владикавказе вкусно везде! Но есть у меня и любимые заведения — отправимся в поход по ним. Закажем осетинские must-eat: блюдо, которое готовят молча. Пироги, которые нельзя есть сразу после подачи. Мороженое из советского прошлого.
Саундтрек нашего гастроприключения — лёгкие и увлекательные истории о городе, его культуре и архитектуре.
Начнём с кафе, открытого в доме ювелира — зданию более 100 лет! Детали ушедшей эпохи заметны: старинный шкаф внутри, оттиски на кирпичах и маркиз на фасаде — всё это уцелело и будет нами внимательно рассмотрено. Здесь же отведаем дзыкка — старинное осетинское блюдо из крупы и сыра, которое наши предки готовили молча.
Отправимся в ресторан кавказской кухни в сердце города с прекрасным видом на Столовую гору. Поговорим о гордости осетинской кухни — пирогах. Традиционно на торжественных мероприятиях подаётся три пирога. А ещё пироги нельзя есть, как только их подали на стол. Почему? Я вам всё расскажу.
Заглянем в местечко, где можно поностальгировать и заказать мороженое в советских креманках. Обсудим, что осетины любят есть на десерт.
Перемещаясь между заведениями, поговорим о Владикавказе и его архитектуре. Будем обращать внимание на старинные особняки и обсуждать, кто в них жил. А также уделим внимание важным для города зданиям: театру, загсу и другим примечательным сооружениям.
Организационные детали
Возможна замена одного заведения на соседнее — меню в них немного варьируется, но всё находится поблизости
Еда, которая входит в стоимость: закуска, обед из осетинских блюд, мороженое, кофе. На месте вы можете заказать себе что-то ещё и оплатить самостоятельно
ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваш гид во Владикавказе
Провела экскурсии для 16 туристов
Я живу во Владикавказе и работаю в школе. Увлеклась экскурсиями, так как люблю свой город. Мне нравится узнавать легенды, связанные с Владикавказом, и делиться ими с гостями!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Индира
21 окт 2024
Зарина-прекрасный гид, очень интересно рассказала про национальные блюда, историю народа, ответила на все мои вопросы, которые возникали по ходу экскурсии. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться. Хочется отметить отдельно заведения, где побывали во время этого вкусного путешествия по Владикавказу: было очень уютно, блюда были вкусные, красивая подача, вежливый персонал. Спасибо большое за замечательное времяпрепровождение!