Всегда говорю, что во Владикавказе вкусно везде! Но есть у меня и любимые заведения — отправимся в поход по ним. Закажем осетинские must-eat: блюдо, которое готовят молча. Пироги, которые нельзя есть сразу после подачи. Мороженое из советского прошлого. Саундтрек нашего гастроприключения — лёгкие и увлекательные истории о городе, его культуре и архитектуре.

Описание экскурсии

Начнём с кафе, открытого в доме ювелира — зданию более 100 лет! Детали ушедшей эпохи заметны: старинный шкаф внутри, оттиски на кирпичах и маркиз на фасаде — всё это уцелело и будет нами внимательно рассмотрено. Здесь же отведаем дзыкка — старинное осетинское блюдо из крупы и сыра, которое наши предки готовили молча.

Отправимся в ресторан кавказской кухни в сердце города с прекрасным видом на Столовую гору. Поговорим о гордости осетинской кухни — пирогах. Традиционно на торжественных мероприятиях подаётся три пирога. А ещё пироги нельзя есть, как только их подали на стол. Почему? Я вам всё расскажу.

Заглянем в местечко, где можно поностальгировать и заказать мороженое в советских креманках. Обсудим, что осетины любят есть на десерт.

Перемещаясь между заведениями, поговорим о Владикавказе и его архитектуре. Будем обращать внимание на старинные особняки и обсуждать, кто в них жил. А также уделим внимание важным для города зданиям: театру, загсу и другим примечательным сооружениям.

Организационные детали