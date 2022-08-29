Три ущелья и море эмоций за 8 часов

Мы с вами посетим Кармадонское ущелье

5
1 отзыв
Мы с вами посетим Кармадонское ущелье, место схода ледника Колка, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова. Увидим Даргавский некрополь, вы узнаете всю историю его возведения.

Направимся к Мидаграбинским водопадам, один из которых входит в пятерку высочайших водопадов Европы! Проедем к современным арт-объектам, покачаемся над пропастью на небесных качелях.

Посетим высокогорный Аланский монастырь, Кадаргаванский каньон, выпьем кристально чистую воду с водопада и поднимемся выше облаков.
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает 🤩

  • Кармадонское ущелье
  • Даргавский некрополь «Город мертвых»
  • Мидаграбинские водопады
  • Буква осетинского алфавита величиной в несколько метров
  • Качели над пропастью
  • Башни Курта и Тага
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Дзивгисская наскальная крепость XII-XII вв.
  • Тропа чудес
  • Кадаргаванский каньон
  • Арт-объекты «Скифский акинак» и «Зеркальный барс»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее о программе

Сперва мы с вами посетим Кармадонское ущелье, попадем на место схода ледника Колка, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова. После посетим Даргавский некрополь «Город мертвых», вы узнаете всю историю его возведения. Далее направимся к Мидаграбинским водопадам, один из которых, «Большой Зейгалан», входит в пятерку высочайших водопадов Европы! Далее мы с вами едем к арт-объекту в виде буквы осетинского алфавита величиной в несколько метров.
Покачаемся над пропастью на качелях (одно из любимых мест наших туристов) и насладимся великолепными видами.
Расскажем вам историю башен Курта и Тага, основателей ущелья, ну и естественно посмотрим на них.
Посетим высокогорный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, осмотрим Дзивгисскую наскальную крепость XII-XII вв., вы пройдете над обрывом по Тропе чудес, покормите мишек, увидите Кадаргаванский каньон с застрявшим между скалами каменным валуном, арт-объекты «Скифский акинак» и «Зеркальный барс». Выпьете кристально чистую воду прямо из водопада!
По пути вы услышите интересные истории и легенды, связанные с нашим родным краем.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобилях Lexus LX и новый УАЗ Патриот.

В маршрут можно включить:

  • Посещение Лавочки над пропастью (2500 метров над уровнем моря), получите невероятные впечатления и прекрасные фото (+2000 руб. к маршруту);
  • Пикник на природе с приготовлением мяса на ваших глазах и национальными напитками (стоимость определяется при согласовании меню).

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Транспорт
  • Бутилированная вода
  • Чай
Что не входит
  • Вход в «Даргавский некрополь» 100 руб. /чел.
  • «Тропа чудес» (100 руб. /чел.)
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на автомобилях Lexus LX и новый УАЗ Патриот.
  • В маршрут можно включить:
  • Посещение Лавочки над пропастью (2500 метров над уровнем моря), получите невероятные впечатления и прекрасные фото (+2000 руб. к маршруту)
  • Пикник на природе с приготовлением мяса на ваших глазах и национальными напитками (стоимость определяется при согласовании меню)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
И
29 авг 2022
Получилось очень насыщенная экскурсия, нам очень понравилось, комфортная машина, комфортный экскурсовод рассказывающий интересные факты, так же была возможность прогуляться по водопадам, а не просто ездить как на такси по точкам. Алан интересный человек, так что очень советуем данную экскурсию:)

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