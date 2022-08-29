Подробнее о программе

Сперва мы с вами посетим Кармадонское ущелье, попадем на место схода ледника Колка, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова. После посетим Даргавский некрополь «Город мертвых», вы узнаете всю историю его возведения. Далее направимся к Мидаграбинским водопадам, один из которых, «Большой Зейгалан», входит в пятерку высочайших водопадов Европы! Далее мы с вами едем к арт-объекту в виде буквы осетинского алфавита величиной в несколько метров.

Покачаемся над пропастью на качелях (одно из любимых мест наших туристов) и насладимся великолепными видами.

Расскажем вам историю башен Курта и Тага, основателей ущелья, ну и естественно посмотрим на них.

Посетим высокогорный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, осмотрим Дзивгисскую наскальную крепость XII-XII вв., вы пройдете над обрывом по Тропе чудес, покормите мишек, увидите Кадаргаванский каньон с застрявшим между скалами каменным валуном, арт-объекты «Скифский акинак» и «Зеркальный барс». Выпьете кристально чистую воду прямо из водопада!

По пути вы услышите интересные истории и легенды, связанные с нашим родным краем.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобилях Lexus LX и новый УАЗ Патриот.

В маршрут можно включить: