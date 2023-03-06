Что вас ждет

Таинственная Дигория открывает свои секреты не каждому. Нас ожидают разные истории о счастье и печали в жизни древних алан и кобанцев. Вас ждет более 9 часов экскурсии, в течение которых мы проедем 4 административных района Осетии, увидим средневековые оборонительные сооружения, познакомим вас с традициями, обычаями и историей Осетии.

Вы увидите каньон Ахсинта — потрясающий провал, на дне которого шумит Урух. Побываем возле святилища, где наберем чистейшей родниковой воды, поднимемся в селение Задалеск, посетим Этномузей и увидим самый загадочный замок Осетии — замок Цаллаевых.

В Мацуте увидим склеп одного из главных героев Нартского эпоса.

По дороге в Галиат сделаем несколько остановок в панорамных местах, около арт-объектов, возле небольшого водопада.

На нашем пути будет башня Абисаловых, Фаснальская обогатительная фабрика и электростанция, построенные бельгийцами в начале XX века.

Пройдемся на панорамную площадку, откуда открываются непередаваемые виды и увидим далее в пути село Камунта — самое высокогорное село в Дигории.

Крайняя точка нашего путешествия – Галиат, который с легкой руки наших гостей стали называть осетинским Мачу-Пикчу.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида-водителя,

транспорт,

незабываемые впечатления.

Туристы оплачивают самостоятельно: