Таинственная Дигория

Экскурсия в Горную Дигорию - это одно из самых интересных путешествий на Кавказе

5
19 отзывов
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Экскурсия в Горную Дигорию — это одно из самых интересных путешествий на Кавказе.

Вас ждет самое удаленное от столицы республики ущелье, по дну которого протекает шумный Урух, альпийские луга, крутые скалы, древние поселения, замки и башни на территории Национального парка «Алания».
Таинственная Дигория
Таинственная Дигория
Таинственная Дигория
Таинственная Дигория
Таинственная Дигория
Таинственная Дигория
Таинственная Дигория
Ближайшие даты:
18
мар
19
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20
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Что вас ожидает 🤩

  • Каньон Ахсинта
  • Самая большая скульптура Иисуса Христа на Кавказе
  • Святилище Уастырджи
  • Скульптура покровителя мужчин (автор Соскиев)
  • Дом-музей Задалески Нана
  • Замок-фрегат
  • Склеп нарта Сослана
  • Осетинская арфа
  • Высокогорное селение Камунта
  • Селение Галиат — осетинский Мачу-Пикчу
  • Самая высокая башня Дигории
  • Водопад Кумалдон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Таинственная Дигория открывает свои секреты не каждому. Нас ожидают разные истории о счастье и печали в жизни древних алан и кобанцев. Вас ждет более 9 часов экскурсии, в течение которых мы проедем 4 административных района Осетии, увидим средневековые оборонительные сооружения, познакомим вас с традициями, обычаями и историей Осетии.
Вы увидите каньон Ахсинта — потрясающий провал, на дне которого шумит Урух. Побываем возле святилища, где наберем чистейшей родниковой воды, поднимемся в селение Задалеск, посетим Этномузей и увидим самый загадочный замок Осетии — замок Цаллаевых.
В Мацуте увидим склеп одного из главных героев Нартского эпоса.
По дороге в Галиат сделаем несколько остановок в панорамных местах, около арт-объектов, возле небольшого водопада.
На нашем пути будет башня Абисаловых, Фаснальская обогатительная фабрика и электростанция, построенные бельгийцами в начале XX века.
Пройдемся на панорамную площадку, откуда открываются непередаваемые виды и увидим далее в пути село Камунта — самое высокогорное село в Дигории.
Крайняя точка нашего путешествия – Галиат, который с легкой руки наших гостей стали называть осетинским Мачу-Пикчу.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида-водителя,
  • транспорт,
  • незабываемые впечатления.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты,
  • питание,
  • сувениры.

Ежедневно с 7:00 до 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
  • Незабываемые впечатления
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсанта во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Спасибо
  • Что выбрали нас. Мы сообщим вам точное время выезда заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
О
6 мар 2023
экскурсия очень интересная.
A
25 фев 2023
Экскурсия отличная! Очень красивые места, которые позволяют сделать потрясающие фотографии.
Д
8 фев 2023
Великолепные виды, я очень рада, что продолжила свое путешествие в Северную Осетию!
М
6 дек 2022
Отлично продуманная и организованная экскурсия! Аккуратный водитель, он же гид с энциклопедическими знаниями о своей Родине! Очень довольны и рекомендуем всем!
Е
25 ноя 2022
Рекомендую!!! Гид был великолепен!!! Спасибо всем организаторам!!!
С
14 ноя 2022
Экскурсия просто прекрасная! Мы и не догадывались, что будет такое большое количество невероятно красивых мест, знали что программа будет насыщенная, но это тот случай, когда реальность оказалась даже лучше всех самых крутых ожиданий!
Я
11 ноя 2022
Море эмоций, красивых мест, все хорошо организованно
Л
21 окт 2022
Экскурсия понравилась, красота неимоверная, лучше один раз увидеть)
М
4 окт 2022
Отличная экскурсия! Очень красивые виды, стоит посмотреть.
А
29 сен 2022
Нам Понравился гид, транспорт, горы.
К
16 сен 2022
Всё очень понравилось. Попали в туманную погоду, но это только мотивация поехать ещё раз, но уже когда будет погода получше.
М
13 авг 2022
Экскурсия потрясающая. Гид Казбек создал уютную и дружелюбную атмосферу, все в восторге. Группа небольшая, по времени нас нигде не ограничивали, мы смогли получить максимум удовольствия от поездки!
Огромное спасибо организаторам, это супер!
Р
11 авг 2022
Это настолько насыщенная экскурсия, что под конец уже устала, но приятно устала. От эмоций. От впечатлений. Это что то невероятное. Столько всего увидеть за пол дня! Кайф
Е
13 июля 2022
Очень душевно. Благодарим гида Казбека за увлекательную экскурсию и аккуратное вождение. Особенно понравилось что небыли ограничения во времени по объектам.
Ю
9 июня 2022
Красивые места, горы, ущелья. Нам очень понравилось! Отличная экскурсия, забрали вовремя. Автомобиль вместительный, места много. Гид рассказывал интересные факты.
Ещё 4 отзыва

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