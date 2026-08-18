Готовы оставить сердце в горах? Тогда едем! Вы увидите Осетию такой, какой её знают местные — с характером, традициями, что хранят веками, и душевными разговорами. В живописных ущельях мы посетим Город мёртвых, Аланский монастырь, Дзигвисскую крепость, место гибели Бодрова и другие точки. А также поговорим о жизни в средневековых селениях, тонкостях менталитета, легендах и истории.

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Описание экскурсии

Кармадонское ущелье

Начнём в предполагаемом месте гибели съёмочной группы Сергея Бодрова. Вы узнаете, что произошло здесь в сентябре 2002 года и как сход ледника Колка изменил жизнь республики. Также остановимся на смотровой в селе Кани: именно тут ощущаешь весь масштаб Кавказских гор.

Город мёртвых

Даргавс — самый известный некрополь Кавказа и один из символов Осетии. Поговорим о древних обычаях, легендах и истории этого места.

Буква Æ

Сделаем атмосферные фото у арт-объекта на краю Куртатинского ущелья.

Башни Курта и Тага

Посетим родовое поселение братьев Курта и Тага — героев наших преданий. По легенде, от них происходят многие осетинские фамилии. Ценители ярких эмоций смогут покататься на зиплайне или качелях над пропастью.

Аланский монастырь

Проникнемся особой атмосферой спокойствия и умиротворения в самой высокогорной обители России, окружённой могучими скалами.

Дзивгисская крепость

Увидим уникальное оборонительное сооружение, встроенное в отвесный утёс. Обсудим, как жители этих мест веками защищали свои земли.

Кадаргаванский каньон

Финальной точкой станет впечатляющий природный памятник, где река Фиагдон прорезала узкий проход в скалах.

Организационные детали