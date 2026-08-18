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Золотое кольцо Северной Осетии - из Владикавказа

Кармадон, Город мёртвых, Аланский монастырь, Дзигивсская крепость, башни Курта и Тага
Готовы оставить сердце в горах? Тогда едем! Вы увидите Осетию такой, какой её знают местные — с характером, традициями, что хранят веками, и душевными разговорами.

В живописных ущельях мы посетим Город мёртвых, Аланский монастырь, Дзигвисскую крепость, место гибели Бодрова и другие точки. А также поговорим о жизни в средневековых селениях, тонкостях менталитета, легендах и истории.
Золотое кольцо Северной Осетии - из Владикавказа
Золотое кольцо Северной Осетии - из Владикавказа
Золотое кольцо Северной Осетии - из Владикавказа

Описание экскурсии

Кармадонское ущелье

Начнём в предполагаемом месте гибели съёмочной группы Сергея Бодрова. Вы узнаете, что произошло здесь в сентябре 2002 года и как сход ледника Колка изменил жизнь республики. Также остановимся на смотровой в селе Кани: именно тут ощущаешь весь масштаб Кавказских гор.

Город мёртвых

Даргавс — самый известный некрополь Кавказа и один из символов Осетии. Поговорим о древних обычаях, легендах и истории этого места.

Буква Æ

Сделаем атмосферные фото у арт-объекта на краю Куртатинского ущелья.

Башни Курта и Тага

Посетим родовое поселение братьев Курта и Тага — героев наших преданий. По легенде, от них происходят многие осетинские фамилии. Ценители ярких эмоций смогут покататься на зиплайне или качелях над пропастью.

Аланский монастырь

Проникнемся особой атмосферой спокойствия и умиротворения в самой высокогорной обители России, окружённой могучими скалами.

Дзивгисская крепость

Увидим уникальное оборонительное сооружение, встроенное в отвесный утёс. Обсудим, как жители этих мест веками защищали свои земли.

Кадаргаванский каньон

Финальной точкой станет впечатляющий природный памятник, где река Фиагдон прорезала узкий проход в скалах.

Организационные детали

  • Едем на внедорожнике
  • В каждой локации можем провести ~1 ч. Но мы не привязаны к графику: подстроим маршрут, если вам захочется где-то задержаться
  • Дополнительно оплачиваются: билет в Даргавс — 200 ₽, обед — средний чек 800 ₽
  • По желанию: лавочка счастья — 5000 ₽, Мидаграбинское озеро — 2000 ₽, водопад Кольцо — 3000 ₽, термальные источники — 3000 ₽
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У аэропорта/вашего отеля/другого удобного вам места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сослан
Сослан — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я аттестованный гид-экскурсовод. Живу во Владикавказе всю жизнь, с детства интересовался историей родного края и горной местностью, после чего и решил показывать любимую землю в лучшем виде. Разбираюсь во всём, что касается Северной Осетии, поэтому идеальный отпуск вам обеспечен. Я и моя команда гидов готовы вас влюбить в горы!

Входит в следующие категории Владикавказа

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