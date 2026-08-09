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Северная Осетия в душевной компании

Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Для меня родная Северная Осетия — это самое красивое место на Земле, и я очень хочу поделиться этим чувством с вами! На комфортабельном внедорожнике мы отправимся исследовать ущелья, крепости и арт-объекты.

Дышать свежим воздухом, наслаждаться природным великолепием этих мест и погружаться в их богатую историю. А ещё я возьму с собой дрон и подарю вам снимки на память!
Северная Осетия в душевной компании
Северная Осетия в душевной компании
Северная Осетия в душевной компании

Описание экскурсии

Северная Осетия яркая и самобытная

Я покажу вам самые-самые места республики. В программе экскурсии:

  • Кармадонское ущелье — место, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Мы посетим мемориал команде Бодрова, поговорим о причинах катастрофы и связанных с ней историях людей.
  • Даргавcкий некрополь — вы разгадаете загадки крупнейшего могильника на Северном Кавказе, услышите мистические легенды и подниметесь на смотровую площадку с видом на селение Даргавс.
  • Арт-объекты — я покажу вам замечательные образцы современного искусства, раскрывающие историю и культуру нашей земли. Например, колесо Балсага, Снежного барса и букву осетинского алфавита.
  • Качели с видом на Куртатинское ущелье — что может быть лучше красоты перед глазами одновременно с ощущением полёта!
  • Башня Курта и Тага — мы посетим башни основателей двух ущелий. Погрузимся в их историю, послушаем шум ветра и насладимся величием гор.
  • Аланский Свято-Успенский монастырь — это самый высокогорный монастырь в России и просто невероятно красивое место. Хотя ему не так много лет, строители сделали всё, чтобы перенести вас на несколько веков назад.
  • Селение Цимити — вы получите представление об устройстве древнего городского поселения, увидите старинные башни и впечатлитесь видом на ущелье.
  • Дзивгисская наскальная крепость — я расскажу о системе внутренних тоннелей, благодаря которым крепость оставалась неприступной многие годы.
  • Кадаргаванский каньон — вы увидите живописную узкую теснину, которую делит пополам река Фиагдон.

Если вдруг вы захотите свернуть с дороги и уехать как можно дальше от людей в дикое высокогорье, разжечь костер и приготовить вкусную еду в тишине — конечно же, мы это сделаем!

Организационные детали

  • Транспорт и небольшой обед включены в стоимость
  • Билеты в Даргавский некрополь оплачиваются дополнительно — 100 руб. с человека
  • Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хетаг
Хетаг — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Меня зовут Хетаг, я гид в Северной Осетии. А еще видеоблогер, рассказывающий о родной республике и не только. Искренне верю, что живу в самом живописном месте планеты. С радостью покажу
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вам кристально чистые реки, водопады, ущелья и древние башни. Поделюсь историями о культуре моего народа и простом быте горцев. Мои экскурсии отличаются свободой и дружеским форматом общения. Мы никогда никуда не торопимся, проводим время красиво, вкусно и душевно.

Входит в следующие категории Владикавказа

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