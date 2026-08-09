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Для меня родная Северная Осетия — это самое красивое место на Земле, и я очень хочу поделиться этим чувством с вами! На комфортабельном внедорожнике мы отправимся исследовать ущелья, крепости и арт-объекты.



Дышать свежим воздухом, наслаждаться природным великолепием этих мест и погружаться в их богатую историю. А ещё я возьму с собой дрон и подарю вам снимки на память!