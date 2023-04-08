Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Для меня родная Северная Осетия — это самое красивое место на Земле, и я очень хочу поделиться этим чувством с вами! На комфортабельном внедорожнике мы отправимся исследовать величественные ущелья, крепости, арт-объекты и древние ущелья.
Дышать свежим воздухом, наслаждаться природным великолепием этих мест и погружаться в их богатую историю.
Дышать свежим воздухом, наслаждаться природным великолепием этих мест и погружаться в их богатую историю.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Северная Осетия яркая и самобытная
Я покажу вам самые-самые места республики. В программе экскурсии:
- Кармадонское ущелье — место, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Мы посетим мемориал команде Бодрова, поговорим о причинах катастрофы и связанных с ней историях людей.
- Даргавcкий некрополь — вы разгадаете загадки крупнейшего могильника на Северном Кавказе, услышите мистические легенды и подниметесь на смотровую площадку с видом на селение Даргавс.
- Арт-Объекты — я покажу вам замечательные образцы современного искусства, раскрывающие историю и культуру нашей земли. Например, колесо Балсага, Снежного барса и букву осетинского алфавита.
- Качели с видом на Куртатинское ущелье — что может быть лучше красоты перед глазами одновременно с ощущением полёта!
- Башня Курта и Тага — мы посетим башни основателей двух ущелий. Погрузимся в их историю, послушаем шум ветра и насладимся величием гор.
- Аланский Свято-Успенский монастырь — это самый высокогорный монастырь в России и просто невероятно красивое место. Хотя ему не так много лет, строители сделали всё, чтобы перенести вас на несколько веков назад.
- Селение Цимити — вы получите представление об устройстве древнего городского поселения, увидите старинные башни и впечатлитесь видом на ущелье.
- Дзивгисская наскальная крепость — я расскажу о системе внутренних тоннелей, благодаря которым крепость оставалась неприступной многие годы.
- Кадаргаванский каньон — вы увидите живописную узкую теснину, которую делит пополам река Фиагдон.
Если вдруг вы захотите свернуть с дороги и уехать как можно дальше от людей в дикое высокогорье, разжечь костер и приготовить вкусную еду в тишине — конечно же, мы это сделаем!
Организационные детали
- Транспорт и небольшой обед включены в стоимость
- Билеты в Даргавский некрополь оплачиваются дополнительно — 100 руб. с человека
- Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
- Я возьму с собой дрон и подарю вам снимки на память
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хетаг — ваш гид во Владикавказе
Меня зовут Хетаг, я гид в Северной Осетии. А еще видеоблогер, рассказывающий о родной республике и не только. Искренне верю, что живу в самом живописном месте планеты. С радостью покажу вам кристально чистые реки, водопады, ущелья и древние башни. Поделюсь историями о культуре моего народа и простом быте горцев. Мои экскурсии отличаются свободой и дружеским форматом общения. Мы никогда никуда не торопимся, проводим время красиво, вкусно и душевно.Задать вопрос
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