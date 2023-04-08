Хетаг — ваш гид во Владикавказе

Меня зовут Хетаг, я гид в Северной Осетии. А еще видеоблогер, рассказывающий о родной республике и не только. Искренне верю, что живу в самом живописном месте планеты. С радостью покажу вам кристально чистые реки, водопады, ущелья и древние башни. Поделюсь историями о культуре моего народа и простом быте горцев. Мои экскурсии отличаются свободой и дружеским форматом общения. Мы никогда никуда не торопимся, проводим время красиво, вкусно и душевно.