Одним из красивейших уголков Кавказа является Дигорское ущелье в Северной Осетии. Сюда приезжают обучаться альпинизму. Помимо природных хитов здесь имеются замки-крепости и древние могильники. В этих краях можно заниматься горными лыжами, водным и велосипедным туризмом.

Наша экскурсия начнется с Каньон Ахсинта

Каньон Ахсинта – самое узкое место ущелья, своеобразные природные ворота в Дигорию. Многие века тут закрывался проход для врагов, пытавшихся проникнуть в верховья Дигории. Река Ираф (Урух) прорыла узкий каньон глубиной свыше 100 м. Ираф настолько глубоко врезался в пласты мергелей и известняков, что реки почти не видно с дороги. Над дорогой нависают скалы, образующие своеобразные балконы и кровли.

Ахсинтта — историческое место. Оно — свидетель многочисленных столкновений жителей с врагами, пытавшимися вторгнуться в ущелье.

Я расскажу вам почему мост через Каньон называется Чертовым и почему его избегали местные жители.

Следующая остановка Дом Музей Нана Заделеск

История Задалеска связана с самой трагической страницей истории Алан. В конце 14 века, когда походы Тимура в Осетию завершились почти поголовным истреблением народа, сжигали целые поселения. Одна пожилая женщина, Нана, как принято, было называть женщин ее возраста, дабы не исчез с земли род аланский, пошла по селам собирать осиротевших детей, чтобы тайком увести их в горы. Собрала она детей из 16 осетинских родов и вывела их тайными ходами, дабы уберечь их и сохранить нацию. Она кормила их дикими фруктами, различными кореньями, всем, что ей удавалось добыть. Однажды Нана с детьми попала в Задалеск, в род Текиевых. Хозяева по возможности приютили детей. Кто-то предложил распределить их по семьям, но Нана не согласилась. Тогда жители селения выстроили для нее и ее детей дом и в дальнейшем помогали им, как могли. Время шло. Дети выросли. Девушки вышли замуж, юноши женились. Семья Нана разрослась, пустила корни, а сама она так полюбилась жителям селения, что когда ее не стало, они сделали из ее дома святилище.

Я расскажу вам о чем молятся около ее дома местные жители и почему она считается святой.

Следующая остановка Замок Фрегат

Ханаз – многовековое высокогорное селение в Дигорском ущелье, прославившееся своим легендарным замком-фрегатом. Сейчас Ханаз – это множество разваленных каменных замков с еле просматриваемыми улочками. Всё поросло крапивой. А в прошлом, селение считалось крупным, в центре его возвышался поражающий воображение своей архитектурой и размерами, замок-фрегат. Расположенный на высоком скалистом уступе, на высоте почти 2000 метров над уровнем моря, замок представляет собой потрясающее зрелище: не то парусный фрегат, не то средневековый рыцарский замок, разрезающий острым каменным носом воздушные волны. Второго такого замка нет на всем Северном Кавказе. Есть грустная история связанная с этим замком о которой я расскажу вам на экскурсии.

Последняя остановка самое высокогорное село в Осетии Галиат.

Галиат — последнее, самое крупное поселение по дороге к Згидскому перевалу. Это удивительный средневековый архитектурный комплекс. Дома здесь строились ярусами. Вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые X веком.

В Галиате все говорит о былом величии. Археологи утверждают, уже в X веке он имел водопровод и канализационную систему. Здесь были сосредоточены крупные ремесленные мастерские. Местная знать торговала скотом. Галиатские бычки и барашки славились далеко за пределами Древней Осетии. Через Уаллагкомкое ущелье, где расположен Галиат, пролегал знаменитый Шелковый путь.

Вокруг Галиата, на отрогах хребта, расположено несколько культовых комплексов. Наиболее интересный из них — святилище «Авд дзуары», восходящий еще к скифскому семибожному пантеону.

Удаленность от главных дорог и разрушительной цивилизации позволила сохранить в Галиате средневековый дух поселения. Бродя по его узким улочкам, касаясь камней, глядя на раскинувшиеся вокруг сдержанные просторы легко представить себе, как неспешно, размеренно и аскетично текли здесь дни, года, столетия.