1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
«Таинственная Дигория»: незабываемое путешествие по ущельям и замкам Осетии
Вас ждет более 9 часов путешествия по Горной Дигории, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
3 950₽ за человека
Групповая
10 часов
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник и четверг в 8:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Таинственная Дигория
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Начало: У вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дигорское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческая Дигория
Начало: Владикавказ Барбашова 46
Расписание: Ежедневно в 9,00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Долина водопадов - горная Дигория
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дорога легенд
Начало: Памятник Исса Плиеву
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана30 мая 2024Ездили на экскурсию с гидом Михаилом. Все прошло на высшем уровне! Погода была отличная, виды просто бомбические! Гид рассказывал много
- РРегина29 мая 2024Экскурсия супер. Виды замечательные. Всё очень понравилось.
- AAmaru28 мая 2024Шикарная поездка в Дигорию - данный тур обязателен, для получения полной картины Северной Осетии. Ехали с Романом покорять горные вершины
- ЕЕлена28 мая 2024Увидели все, что было намечено по плану, все пункты программы в Дигорском ущелье были выполнены. Водитель Сергей безупречно возил нас
- ММарина20 мая 2024Всё очень понравилось. Природа впечатляет, вкусно накормили. Гид Георгий профессионал. Очень приятный как человек. Следил за всеми участниками группы. От экскурсии остались хорошие впечатления!
- ААлла20 апреля 2024Спасибо большое за экскурсию, все было великолепно. Гид внимательный, все рассказал и показал.
- ААлена14 марта 2024Путешествовали с гидом Казбеком. Отдельное спасибо ему за человечность и хорошее отношение! Посетили красивые ущелья, единственное летом все гораздо красивее
- IIrinanie9 ноября 2023Это было сказочное и волшебное путешествие, которое состоялось благодаря Малхазу и Давиду. Давид показал нам очень красивые места Дигорского ущелья,
- ЕЕлена21 сентября 2023Сразу скажу, нам очень повезло. С гидом, погодой, и всем-всем. Очень. Нас возил/показывал/ рассказывал Казбек. Очень внимательный человек эрудированный гил.
- ЯЯна3 августа 2023Были на экскурсии с семьей. В Осетии не первый раз, но остались в восторге от поездки. Потрясающие виды. Огромная благодарность
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Верхний Задалеск»
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