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арт объекты, водопады и прекрасные вида Осетинского края. Были в горах Осетии не первый раз, но увидели много нового и такие места, куда не все могут проехать и не все знают, нам Дигория открылось с другой более интересной и впечатляющей стороны. Малхаз организовал нам данный тур всегда был на связи и мысленно с нами, передал вино и чай!