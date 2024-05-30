Верхний Задалеск – экскурсии во Владикавказе

Найдено 9 экскурсий в категории «Верхний Задалеск» во Владикавказе, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
Групповая
10 часов
167 отзывов
«Таинственная Дигория»: незабываемое путешествие по ущельям и замкам Осетии
Вас ждет более 9 часов путешествия по Горной Дигории, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
3 950 за человека
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
47 отзывов
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник и четверг в 8:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Таинственная Дигория
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Таинственная Дигория
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 3 чел.
Национальный парк «Алания»: джип-тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Начало: У вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Дигорское ущелье
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Дигорское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Историческая Дигория
Индивидуальная
8 часов
Историческая Дигория
Начало: Владикавказ Барбашова 46
Расписание: Ежедневно в 9,00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Долина водопадов - горная Дигория
Индивидуальная
8 часов
Долина водопадов - горная Дигория
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Дорога легенд
Индивидуальная
8 часов
Дорога легенд
Начало: Памятник Исса Плиеву
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    «Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
    Ездили на экскурсию с гидом Михаилом. Все прошло на высшем уровне! Погода была отличная, виды просто бомбические! Гид рассказывал много
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    всего интересного, на вершине около замка Фрегат угощал нас вкусным травяным чаем и орешками с изюмом. На локациях оставались столько, сколько нам нужно. Экскурсия на 5+, всем советую!

  • Р
    Регина
    29 мая 2024
    «Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
    Экскурсия супер. Виды замечательные. Всё очень понравилось.
  • A
    Amaru
    28 мая 2024
    «Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
    Шикарная поездка в Дигорию - данный тур обязателен, для получения полной картины Северной Осетии. Ехали с Романом покорять горные вершины
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    и поездка удалась на все 100 %. Прекраснейший вид с разных высот, чистый горный воздух, согревающие напитки и отличная компания сделала поездку незабываемой, не зря говорят, что многое зависит от компании в дороге. На некоторых локациях встречались местные жители, которые с удовольствием рассказывали интересные факты о данной местности. Также Роман показал много красивых локаций, где можно сделать шикарные кадры, так чтоб телефон можно заполнить фотографиями. На обратной дороге в машине устроили караоке клуб:-). По итогу время пролетело как мгновение, оставив только положительные эмоции. Огромное спасибо!!!

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
    Увидели все, что было намечено по плану, все пункты программы в Дигорском ущелье были выполнены. Водитель Сергей безупречно возил нас
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    по горным дорогам, поражаюсь спокойствию и мастерству. Гид Давид не давал заскучать всю дорогу, рассказал много интересного из истории поселений в Дигорском ущелье, ответил на множество самых разных вопросов, держал нас в тонусе всю дорогу. С такой командой действительно приятно и весело путешествовать, спасибо. Обедали в частном доме в Галиате, отдельная благодарность Таисии, хозяйке этого дома, за вкусную еду и доброе отношение.

  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
    Всё очень понравилось. Природа впечатляет, вкусно накормили. Гид Георгий профессионал. Очень приятный как человек. Следил за всеми участниками группы. От экскурсии остались хорошие впечатления!
  • А
    Алла
    20 апреля 2024
    Таинственная Дигория
    Спасибо большое за экскурсию, все было великолепно. Гид внимательный, все рассказал и показал.
  • А
    Алена
    14 марта 2024
    Дигорское ущелье
    Путешествовали с гидом Казбеком. Отдельное спасибо ему за человечность и хорошее отношение! Посетили красивые ущелья, единственное летом все гораздо красивее
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    должно выглядеть. По пути назад гид предложил заехать в термальные источники, так как у нас оставалось время до самолёта. Впечатления от экскурсии остались хорошие)

  • I
    Irinanie
    9 ноября 2023
    Дигорское ущелье
    Это было сказочное и волшебное путешествие, которое состоялось благодаря Малхазу и Давиду. Давид показал нам очень красивые места Дигорского ущелья,
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    арт объекты, водопады и прекрасные вида Осетинского края. Были в горах Осетии не первый раз, но увидели много нового и такие места, куда не все могут проехать и не все знают, нам Дигория открылось с другой более интересной и впечатляющей стороны. Малхаз организовал нам данный тур всегда был на связи и мысленно с нами, передал вино и чай!

  • Е
    Елена
    21 сентября 2023
    Дигорское ущелье
    Сразу скажу, нам очень повезло. С гидом, погодой, и всем-всем. Очень. Нас возил/показывал/ рассказывал Казбек. Очень внимательный человек эрудированный гил.
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    Маршрут удивительный сам во себе. Казбек пояснял все, что мы видели, ответил на все вопросы. Водитель-виртуоз, на таких крутых горных дорогах, так легко передвигаться!!! И настоящий мужчина. Спасибо

  • Я
    Яна
    3 августа 2023
    Национальный парк «Алания»: джип-тур
    Были на экскурсии с семьей. В Осетии не первый раз, но остались в восторге от поездки. Потрясающие виды. Огромная благодарность
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    гиду Георгию за экскурсию. Рассказал много интересных фактов о культуре, о традициях. Очень доброжелательный, с чувством юмора. Получили море эмоций и прекрасных впечатлений.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Верхний Задалеск»

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Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
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