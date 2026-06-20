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Таинственная Дигория: водопады, Галиат, Задалеск, каньон Ахсинта

Арт-объекты и панорамные виды: индивидуальная экскурсия в Таинственную Дигорию
Экскурсия в Горную Дигорию — это одно из самых интересных путешествий на Кавказе.

Вас ждет самое удаленное от столицы республики ущелье, по дну которого протекает шумный Урух, альпийские луга, крутые скалы, древние поселения, замки и башни на территории Национального парка «Алания».
5
17 отзывов
Таинственная Дигория: водопады, Галиат, Задалеск, каньон Ахсинта
Таинственная Дигория: водопады, Галиат, Задалеск, каньон Ахсинта
Таинственная Дигория: водопады, Галиат, Задалеск, каньон Ахсинта

Описание экскурсии

Что вас ждет Таинственная Дигория открывает свои секреты не каждому. Нас ожидают разные истории о счастье и печали в жизни древних алан и кобанцев. Вас ждет более 9 часов экскурсии, в течение которых мы проедем 4 административных района Осетии, увидим средневековые оборонительные сооружения, познакомим вас с традициями, обычаями и историей Осетии. Вы увидите каньон Ахсинта — потрясающий провал, на дне которого шумит Урух. Побываем возле святилища, где наберем чистейшей родниковой воды, поднимемся в селение Задалеск, посетим Этномузей и увидим самый загадочный замок Осетии — замок Цаллаевых. В Мацуте увидим склеп одного из главных героев Нартского эпоса. По дороге в Галиат сделаем несколько остановок в панорамных местах, около арт-объектов, возле небольшого водопада. На нашем пути будет башня Абисаловых, Фаснальская обогатительная фабрика и электростанция, построенные бельгийцами в начале XX века. Пройдемся на панорамную площадку, откуда открываются непередаваемые виды и увидим далее в пути село Камунта — самое высокогорное село в Дигории. Крайняя точка нашего путешествия – Галиат, который с легкой руки наших гостей стали называть осетинским Мачу-Пикчу. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида-водителя, • транспорт, • незабываемые впечатления. Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты, • питание, • сувениры.

Ежедневно с 7:00 до 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Ахсинта
  • Самая большая скульптура Иисуса Христа на Кавказе
  • Святилище Уастырджи
  • Скульптура покровителя мужчин (автор Соскиев)
  • Дом-музей Задалески Нана
  • Замок-фрегат
  • Склеп нарта Сослана
  • Осетинская арфа
  • Высокогорное селение Камунта
  • Селение Галиат - осетинский Мачу-Пикчу
  • Самая высокая башня Дигории
  • Водопад Кумалдон
Что включено
  • Услуги гида-водителя,
  • Транспорт,
  • Незабываемые впечатления.
Что не входит в цену
  • Входные билеты,
  • Питание,
  • Сувениры.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсанта во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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2
1
С
Наша семья совершила поездку по маршруту "Таинственная Дигория" с гидом Александром и мы остались в полном восторге! С погодой нам повезло, несмотря на дождливый июнь, и всю программу экскурсии удалось
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выполнить. Впечатление от красивейших пейзажей горной Осетии просто не передать словами! Плюс интересный рассказ Александра о тех местах, истории и обычаях осетинского народа. Все это увлекало и завораживало. Мы остались очень довольны и, поскольку время на отдых еще остается, обязательно совершим одну-две поездки. Семья Сойминых.

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М
Отличная экскурсия! Михаил создал дружескую атмосферу и преподнёс очень много интересной и разноплановой информации о своем народе, его обычаях, традициях и истории. Все это вместе с невероятными горными видами оставляет неизгладимые впечатления о Дигории.
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А
Просто прекрасная экскурсия. Впечатления на всю жизнь. Красота захватывает дух, а еще нам попался лучший гид Альберт! Очень душевный человек, который с любовью рассказал о своем крае и показал лучшие места. Мы очень благодарим за подаренное удовольствие!
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Г
Замечательная экскурсия по, на мой взгляд, самой красивой части Осетии - горной Дигории. Прекрасная и надежная машина, очень интересный рассказ гида Александра. Дополнительно заехали в Алагир, чего не было в программе, за что отдельное спасибо!
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А
Посетили семьей незабываемую Дигорию с гидом Александром. Красивые пейзажи, завораживающие виды и локации,которые не могут оставить вас равнодушными. Спасибо Александру за высокий уровень водительского мастерства при движении по горным извилистым дорогам, за это увлекательное путешествие в горную сказку, за интересные факты из истории Осетии и края! Наверное,лучшее место,что мы посетил. Рекомендуем!!!
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В
Это одно из самых незабываемых путешествий, то место куда хочется возвращаться, спасибо Михаилу за подаренный праздник, было КРУТО по всем показателям, что хотели увидеть- увидели с самых лучших локаций и с бережным отношением к нам, к природе, к наследию, за это отдельное спасибо. Дигория великолепна! Успеха, хороших гостей. Слава, Лиля.
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