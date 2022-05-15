Таинственная Дигория

Экскурсия в Горную Дигорию - это одно из самых интересных путешествий на Кавказе

5
1 отзыв
Индивидуальная
Экскурсия в Горную Дигорию — это одно из самых интересных путешествий на Кавказе.

Вас ждет самое удаленное от столицы республики ущелье, по дну которого протекает шумный Урух, альпийские луга, крутые скалы, древние поселения, замки и башни на территории Национального парка «Алания».
Таинственная Дигория
Таинственная Дигория
Таинственная Дигория
Таинственная Дигория
Таинственная Дигория
Таинственная Дигория
Таинственная Дигория

Что вас ожидает 🤩

  • Каньон Ахсинта
  • Самая большая скульптура Иисуса Христа на Кавказе
  • Святилище Уастырджи
  • Скульптура покровителя мужчин (автор Соскиев)
  • Дом-музей Задалески Нана
  • Замок-фрегат
  • Склеп нарта Сослана
  • Осетинская арфа
  • Высокогорное селение Камунта
  • Селение Галиат — осетинский Мачу-Пикчу
  • Самая высокая башня Дигории
  • Водопад Кумалдон

Что вас ждет

Таинственная Дигория открывает свои секреты не каждому. Нас ожидают разные истории о счастье и печали в жизни древних алан и кобанцев. Вас ждет более 9 часов экскурсии, в течение которых мы проедем 4 административных района Осетии, увидим средневековые оборонительные сооружения, познакомим вас с традициями, обычаями и историей Осетии.
Вы увидите каньон Ахсинта — потрясающий провал, на дне которого шумит Урух. Побываем возле святилища, где наберем чистейшей родниковой воды, поднимемся в селение Задалеск, посетим Этномузей и увидим самый загадочный замок Осетии — замок Цаллаевых.
В Мацуте увидим склеп одного из главных героев Нартского эпоса.
По дороге в Галиат сделаем несколько остановок в панорамных местах, около арт-объектов, возле небольшого водопада.
На нашем пути будет башня Абисаловых, Фаснальская обогатительная фабрика и электростанция, построенные бельгийцами в начале XX века.
Пройдемся на панорамную площадку, откуда открываются непередаваемые виды и увидим далее в пути село Камунта — самое высокогорное село в Дигории.
Крайняя точка нашего путешествия – Галиат, который с легкой руки наших гостей стали называть осетинским Мачу-Пикчу.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида-водителя,
  • транспорт,
  • незабываемые впечатления.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты,
  • питание,
  • сувениры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
  • Незабываемые впечатления
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсанта во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Спасибо
  • Что выбрали нас. Мы сообщим вам точное время выезда заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 7:00 до 10:00

Отзывы от туристов

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