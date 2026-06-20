Экскурсия в Горную Дигорию — это одно из самых интересных путешествий на Кавказе.
Вас ждет самое удаленное от столицы республики ущелье, по дну которого протекает шумный Урух, альпийские луга, крутые скалы, древние поселения, замки и башни на территории Национального парка «Алания».
Вас ждет самое удаленное от столицы республики ущелье, по дну которого протекает шумный Урух, альпийские луга, крутые скалы, древние поселения, замки и башни на территории Национального парка «Алания».
Описание экскурсии
Что вас ждет Таинственная Дигория открывает свои секреты не каждому. Нас ожидают разные истории о счастье и печали в жизни древних алан и кобанцев. Вас ждет более 9 часов экскурсии, в течение которых мы проедем 4 административных района Осетии, увидим средневековые оборонительные сооружения, познакомим вас с традициями, обычаями и историей Осетии. Вы увидите каньон Ахсинта — потрясающий провал, на дне которого шумит Урух. Побываем возле святилища, где наберем чистейшей родниковой воды, поднимемся в селение Задалеск, посетим Этномузей и увидим самый загадочный замок Осетии — замок Цаллаевых. В Мацуте увидим склеп одного из главных героев Нартского эпоса. По дороге в Галиат сделаем несколько остановок в панорамных местах, около арт-объектов, возле небольшого водопада. На нашем пути будет башня Абисаловых, Фаснальская обогатительная фабрика и электростанция, построенные бельгийцами в начале XX века. Пройдемся на панорамную площадку, откуда открываются непередаваемые виды и увидим далее в пути село Камунта — самое высокогорное село в Дигории. Крайняя точка нашего путешествия – Галиат, который с легкой руки наших гостей стали называть осетинским Мачу-Пикчу. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида-водителя, • транспорт, • незабываемые впечатления. Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты, • питание, • сувениры.
Ежедневно с 7:00 до 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Ахсинта
- Самая большая скульптура Иисуса Христа на Кавказе
- Святилище Уастырджи
- Скульптура покровителя мужчин (автор Соскиев)
- Дом-музей Задалески Нана
- Замок-фрегат
- Склеп нарта Сослана
- Осетинская арфа
- Высокогорное селение Камунта
- Селение Галиат - осетинский Мачу-Пикчу
- Самая высокая башня Дигории
- Водопад Кумалдон
Что включено
- Услуги гида-водителя,
- Транспорт,
- Незабываемые впечатления.
Что не входит в цену
- Входные билеты,
- Питание,
- Сувениры.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсанта во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Наша семья совершила поездку по маршруту "Таинственная Дигория" с гидом Александром и мы остались в полном восторге! С погодой нам повезло, несмотря на дождливый июнь, и всю программу экскурсии удалось
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М
Отличная экскурсия! Михаил создал дружескую атмосферу и преподнёс очень много интересной и разноплановой информации о своем народе, его обычаях, традициях и истории. Все это вместе с невероятными горными видами оставляет неизгладимые впечатления о Дигории.
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А
Просто прекрасная экскурсия. Впечатления на всю жизнь. Красота захватывает дух, а еще нам попался лучший гид Альберт! Очень душевный человек, который с любовью рассказал о своем крае и показал лучшие места. Мы очень благодарим за подаренное удовольствие!
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Г
Замечательная экскурсия по, на мой взгляд, самой красивой части Осетии - горной Дигории. Прекрасная и надежная машина, очень интересный рассказ гида Александра. Дополнительно заехали в Алагир, чего не было в программе, за что отдельное спасибо!
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А
Посетили семьей незабываемую Дигорию с гидом Александром. Красивые пейзажи, завораживающие виды и локации,которые не могут оставить вас равнодушными. Спасибо Александру за высокий уровень водительского мастерства при движении по горным извилистым дорогам, за это увлекательное путешествие в горную сказку, за интересные факты из истории Осетии и края! Наверное,лучшее место,что мы посетил. Рекомендуем!!!
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В
Это одно из самых незабываемых путешествий, то место куда хочется возвращаться, спасибо Михаилу за подаренный праздник, было КРУТО по всем показателям, что хотели увидеть- увидели с самых лучших локаций и с бережным отношением к нам, к природе, к наследию, за это отдельное спасибо. Дигория великолепна! Успеха, хороших гостей. Слава, Лиля.
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