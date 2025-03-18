Предлагаем вам набраться природной энергии от родника, который бьёт с глубины более 2000 метров, и расслабиться на фоне сочных пейзажей и горных вершин.
В этой поездке мы всё продумали за вас — заберём из города в назначенный час, с комфортом доставим до купелей, подождём, пока вы отдохнёте, и привезём обратно.
В этой поездке мы всё продумали за вас — заберём из города в назначенный час, с комфортом доставим до купелей, подождём, пока вы отдохнёте, и привезём обратно.
Описание экскурсии
Памятник ВОВ
По дороге к источникам мы увидим мемориальный комплекс под открытым небом «Барбашово поле». Здесь в 1942 году были разбиты немецкие войска. Мы остановимся возле памятника братьям Газдановым. Их история вдохновила аварского поэта Расула Гамзатова на создание знаменитого стихотворения «Журавли», которое позже стало песней в исполнении Марка Бернеса.
Термальные источники Бирагзанг
На облагороженной территории комплекса вы найдёте три бассейна с термальной водой разной температуры. После купания сможете выпить горячий чай и расслабиться в зоне отдыха.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Crafter или Hyundai H-1 в зависимости от количества человек
- Билеты на территорию комплекса входят в стоимость экскурсии
- Термальные источники находятся в 50 минутах езды от Владикавказа. Купание занимает 1 час
- Лицам, имеющим хронические заболевания, перед посещением термальных источников рекомендуем проконсультироваться с врачом
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Гизельском круге
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 179 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Коренные жители нашей прекрасной маленькой республики. Знаем все наши устои, обычаи и традиции. На наших экскурсиях вы получите не просто голую и сухую информацию, а интересные исторические факты, личное общение и немного легенд и преданий, которыми окутан весь Кавказ.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Владикавказа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
9810 ₽
10 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Увлекательное путешествие в сердце Кавказа: от Черекской теснины до термальных источников. Узнайте больше о культуре и истории региона
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Поход на Кармадонские источники
Погрузитесь в мир Осетии: треккинг к Кармадонским источникам, отдых в термальных ваннах и мастер-классы в горном селении
Начало: Кармадонское ущелье селение Кани
19 мар в 08:00
20 мар в 08:00
20 900 ₽
22 000 ₽ за всё до 10 чел.