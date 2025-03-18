Предлагаем вам набраться природной энергии от родника, который бьёт с глубины более 2000 метров, и расслабиться на фоне сочных пейзажей и горных вершин. В этой поездке мы всё продумали за вас — заберём из города в назначенный час, с комфортом доставим до купелей, подождём, пока вы отдохнёте, и привезём обратно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Памятник ВОВ

По дороге к источникам мы увидим мемориальный комплекс под открытым небом «Барбашово поле». Здесь в 1942 году были разбиты немецкие войска. Мы остановимся возле памятника братьям Газдановым. Их история вдохновила аварского поэта Расула Гамзатова на создание знаменитого стихотворения «Журавли», которое позже стало песней в исполнении Марка Бернеса.

Термальные источники Бирагзанг

На облагороженной территории комплекса вы найдёте три бассейна с термальной водой разной температуры. После купания сможете выпить горячий чай и расслабиться в зоне отдыха.

Организационные детали