Экскурсии на горячие термальные источники во Владикавказе

Найдено 8 экскурсий в категории «Термальные источники» во Владикавказе, цены от 6 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К сказочным панорамам Цейского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
«) и посещение горячих источников (300 руб»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1190010 710 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
88 отзывов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Горячие источники Бирагзанг — вы искупаетесь в термальных источниках под открытым небом и отдохнете после насыщенного дня»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405 за всё до 4 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
«Расслабиться после активного отдыха вам поможет купание в пятидесятиградусном термальном источнике под открытым небом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Черекская теснина, село Верхняя Балкария, Голубые озера и термальный источник Аушигер за 1 день
Начало: По договоренности
«Термальные источники Аушигер — вы услышите о том, при каких обстоятельствах они были открыты и от каких болезней лечат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990 за всё до 4 чел.
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края
Начало: Кармадонское ущелье селение Кани
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 6 чел.
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
Первозданная природа Балкарии: отвесные скалы, водопады и термальные источники
«В поездке пригодятся удобная теплая одежда и спортивная обувь, что-то на случай дождя, купальник/плавки и полотенце для термальных источников»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 000 за всё до 4 чел.
Куртатинское ущелье и горячий источник
Индивидуальная
5 часов
Куртатинское ущелье и горячий источник
Начало: Адрес Вашего проживания в г. Владикавказ
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
«В конце путешествия можем заехать на термальные источники Бирагзанга — релакс после активного дня гарантирован»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    31 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально классные термальные источники. Кроме того, Артур показал нам виды, от которых моя подруга в прямом смысле слова расплакалась.
    Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереальноГид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Ездили вчера на экскурсию в Цей) Нам очень все понравилось, как будто окунулись в детство, т. к. сами мы из средней
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    Азии, так что горы это наша любовь🫶 Артур забрал нас из отеля и мы отправились в горы. Он интересный собеседник. Рассказывал все доступным языком, не навязчиво и по делу. Очень внимательный, на протяжении всего тура интерисовался все ли хорошо, комфортно ли все?) Везде останавливались, фоткались, пили сероводородну воду) На обратном пути заехали в кафе и очень вкусно отобедали👌 Вообщем мы в восторге и всем будем рекомендовать Артура! Благодарим за возможность увидеть всю эту красоту🩷

    Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Отличная экскурсия, очень красивая, не утомительная, гиду Артуру большое спасибо за организацию, информацию, комфорт. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    К сказочным панорамам Цейского ущелья
    Это было потрясающее путешествие! Марат - отличный гид и человек, интересный рассказчик, а самое главное, не просто показал нам красоту
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    местных гор в Цейе, а провёл настоящее увлекательное путешествие, после которого хочется вернуться в Осетию и не раз! За один день где только не побывали, Нива -шикарная, на ней Марат мастерски заезжает по любому бездорожью, а ты попадаешь в места, где дух захватывает! Были с ребёнком, всем безумно понравилось! Очень рекомендуем!

  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
    Владимир отличный гид и очень внимательный,заботливый человек!!! Супер водитель,мастер своего дела!!! На обратном пути,попали в грозу, всё закончилось удачно,благодаря Владимиру!!! Очень интересные и позновательные исторические факты! Всем советуем!!!
  • Б
    Борис
    18 апреля 2024
    К сказочным панорамам Цейского ущелья
    Поездка оставила самые благоприятные впечатления. Наш проводник, Марат, профессионал, знающий и уважающий дело, которым занимается. Рекомендуем. Если у вас есть возможность, постарайтесь взять двухдневный тур. Горы, похоже, не любят суеты.
    Поездка оставила самые благоприятные впечатления. Наш проводник, Марат, профессионал, знающий и уважающий дело, которым занимается. РекомендуемПоездка оставила самые благоприятные впечатления. Наш проводник, Марат, профессионал, знающий и уважающий дело, которым занимается. РекомендуемПоездка оставила самые благоприятные впечатления. Наш проводник, Марат, профессионал, знающий и уважающий дело, которым занимается. Рекомендуем
  • Д
    Дмитрий
    12 апреля 2024
    К сказочным панорамам Цейского ущелья
    Все отлично!
  • Н
    Наталья
    10 марта 2024
    День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
    Хочу выразить огромнейшую благодарность нашему гиду Альберту за это незабываемое путешествие. Сама природа региона очень красивая, от локации Язык Тролля
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    просто захватывает дух! Но основное настроение поездки все равно делает человек. И Альберт наверно один из лучших гидов, с которыми я когда либо куда-то ездила. Он не просто обладает обширными знаниями по истории, не просто пытается дать максимум информации своим туристам и сделать поезду интересной, а он, в первую очередь, очень очень крутой человек! Все 9 часов экскурсии было ощущение, что мы ездим с очень хорошим другом, с которым открыто можно обсудить совершенно любую тему от природы до политики, от религии и стереотипов до психологии и саморазвития. Альберт, еще раз тебе огромнейшее спасибо за настроение!

  • В
    Вера
    9 января 2024
    День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
    Искренне хочется поблагодарить нашего гида Альберта за возможность провести день чудес в горах Кавказа. Мы увидели уникальные места Балкарии с
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    безумно красивыми видами! Мы много путешествуем и стараемся выбирать гида из местных жителей - это придаёт экскурсии особый колорит и возможность прочувствовать всю любовь рассказчика к родному краю. Альберт очень интересный рассказчик и собеседник, это был очень интересный и увлекательный день с великолепными пейзажами и рассказами об истории Алании, о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня, о традициях и обычаях народов Северного Кавказа. Благодарим Альберта за профессионализм! Отдельное спасибо за прекрасные фото! Желаем творческих успехов, процветания и до новых встреч!

  • А
    Александра
    21 ноября 2023
    Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
    Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том числе корректировку по плану,
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    так как нам было удобнее приехать накануне вечером и сходить в поход в первый день. Также мы согласовали дополнительную ночевку в гостевом доме. Верхние термальные источники находятся в пограничной зоне, куда необходимо оформить пропуск (разрешение). Олег своевременно направил необходимые документы в погран. службу, разрешения к нашему приезду были готовы, мы получили их по пути к началу маршрута. Первая часть маршрута (до погран. поста) идет по грунтовой автомобильной дороге (серпантин), поэтому мы воспользовались дополнительной услугой трансфера на внедорожнике, что всем рекомендую). От погран. поста начинается красивая тропа вдоль р. Геналдон с шикарными видами на ледник Майли. До начала похода (прогулки) Олег проинструктировал нас о вещах, которые необходимо взять с собой, предупредил нас о возможных опасностях на маршруте и контролировал соблюдение правил безопасности. Также он рассказал нам о районе и его обитателях, показал следы схода ледника Колка, мы обменялись разными историями о приключениях в горах. Нам повезло, поскольку к моменту нашего прихода с источников ушли все группы туристов, которые там останавливались. На месте источников сделаны небольшие ванны, разной глубины (чуть ниже колена), температуру воды в разных ваннах можно немного отрегулировать, используя камни, перекрывая ими поступление воды в ванну. Сначала вода кажется очень горячей, потом привыкаешь. После подъема очень приятно полежать / посидеть в горячей термальной воде (по ощущениям температура воды от 35 до 40 градусов в разных ваннах). В процессе принятия ванн у нас был небольшой пикник, после которого мы направились в обратный путь. Тропа в целом не представляет технической сложности (особенно в сухую и солнечную погоду). Есть небольшой участок с осыпью, который легко проходится без спец. средств, есть небольшие участки, где идешь по камням. Набор высоты в целом равномерный на протяжении всего маршрута (на 8 км около 600 м), чуть покруче к концу маршрута. В целом при нормальной физической форме никаких затруднений участие в походе вызвать не должно. В гостевом доме нас встретили очень радушно, накормили, напоили, спать уложили. Есть все необходимые условия для проживания (душ и туалет в отдельном помещении, горячая вода без ограничений), качели с фантастическим видом, по желанию - мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов. Дополнительно из поселка можно еще сходить на нижние термальные источники прогуляться по Кармадонскому ущелью или сходить в соседнее ущелье. Всем желаю такой же отличной погоды при посещении экскурсии! Не забывайте, что погода в горах очень переменчива и наверху может быть совсем другая погода, надевайте комфортную обувь (туфли не очень подойдут) и берите с собой одежду, чтобы защититься от дождя и утеплиться при необходимости. Удачи!

    Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Термальные источники»

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