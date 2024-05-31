1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
«) и посещение горячих источников (300 руб»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1190010 710₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Горячие источники Бирагзанг — вы искупаетесь в термальных источниках под открытым небом и отдохнете после насыщенного дня»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
«Расслабиться после активного отдыха вам поможет купание в пятидесятиградусном термальном источнике под открытым небом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Черекская теснина, село Верхняя Балкария, Голубые озера и термальный источник Аушигер за 1 день
Начало: По договоренности
«Термальные источники Аушигер — вы услышите о том, при каких обстоятельствах они были открыты и от каких болезней лечат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края
Начало: Кармадонское ущелье селение Кани
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
Первозданная природа Балкарии: отвесные скалы, водопады и термальные источники
«В поездке пригодятся удобная теплая одежда и спортивная обувь, что-то на случай дождя, купальник/плавки и полотенце для термальных источников»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Куртатинское ущелье и горячий источник
Начало: Адрес Вашего проживания в г. Владикавказ
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
«В конце путешествия можем заехать на термальные источники Бирагзанга — релакс после активного дня гарантирован»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим31 мая 2024Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально классные термальные источники. Кроме того, Артур показал нам виды, от которых моя подруга в прямом смысле слова расплакалась.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Ездили вчера на экскурсию в Цей) Нам очень все понравилось, как будто окунулись в детство, т. к. сами мы из средней
- ООльга20 мая 2024Отличная экскурсия, очень красивая, не утомительная, гиду Артуру большое спасибо за организацию, информацию, комфорт. Рекомендую!
- ННаталья11 мая 2024Это было потрясающее путешествие! Марат - отличный гид и человек, интересный рассказчик, а самое главное, не просто показал нам красоту
- ЕЕлена19 апреля 2024Владимир отличный гид и очень внимательный,заботливый человек!!! Супер водитель,мастер своего дела!!! На обратном пути,попали в грозу, всё закончилось удачно,благодаря Владимиру!!! Очень интересные и позновательные исторические факты! Всем советуем!!!
- ББорис18 апреля 2024Поездка оставила самые благоприятные впечатления. Наш проводник, Марат, профессионал, знающий и уважающий дело, которым занимается. Рекомендуем. Если у вас есть возможность, постарайтесь взять двухдневный тур. Горы, похоже, не любят суеты.
- ДДмитрий12 апреля 2024Все отлично!
- ННаталья10 марта 2024Хочу выразить огромнейшую благодарность нашему гиду Альберту за это незабываемое путешествие. Сама природа региона очень красивая, от локации Язык Тролля
- ВВера9 января 2024Искренне хочется поблагодарить нашего гида Альберта за возможность провести день чудес в горах Кавказа. Мы увидели уникальные места Балкарии с
- ААлександра21 ноября 2023Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том числе корректировку по плану,
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Термальные источники»
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