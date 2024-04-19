Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» во Владикавказе, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
На машине
4 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
Первозданная природа Балкарии: отвесные скалы, водопады и термальные источники
«В поездке пригодятся удобная теплая одежда и спортивная обувь, что-то на случай дождя, купальник/плавки и полотенце для термальных источников»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
18 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
На машине
17 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Черекская теснина, село Верхняя Балкария, Голубые озера и термальный источник Аушигер за 1 день
Начало: По договоренности
«Термальные источники Аушигер — вы услышите о том, при каких обстоятельствах они были открыты и от каких болезней лечат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990 за всё до 4 чел.
Цейское ущелье и термальный источник за 1 день - на экскурсии из Владикавказа
На машине
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Цейское ущелье и термальный источник за 1 день - на экскурсии из Владикавказа
Увидеть ледник, попробовать целебную воду и познакомиться с культурой осетин
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите перекрёсток двух ущелий, прокатитесь на канатной дороге и полюбуетесь видами на ледник и горы, а на обратной дороге искупаетесь в термальных источниках под открытым небом»
Расписание: ежедневно в 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
    Владимир отличный гид и очень внимательный,заботливый человек!!! Супер водитель,мастер своего дела!!! На обратном пути,попали в грозу, всё закончилось удачно,благодаря Владимиру!!! Очень интересные и позновательные исторические факты! Всем советуем!!!
  • Н
    Наталья
    10 марта 2024
    День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
    Хочу выразить огромнейшую благодарность нашему гиду Альберту за это незабываемое путешествие. Сама природа региона очень красивая, от локации Язык Тролля
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    просто захватывает дух! Но основное настроение поездки все равно делает человек. И Альберт наверно один из лучших гидов, с которыми я когда либо куда-то ездила. Он не просто обладает обширными знаниями по истории, не просто пытается дать максимум информации своим туристам и сделать поезду интересной, а он, в первую очередь, очень очень крутой человек! Все 9 часов экскурсии было ощущение, что мы ездим с очень хорошим другом, с которым открыто можно обсудить совершенно любую тему от природы до политики, от религии и стереотипов до психологии и саморазвития. Альберт, еще раз тебе огромнейшее спасибо за настроение!

  • В
    Вера
    9 января 2024
    День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
    Искренне хочется поблагодарить нашего гида Альберта за возможность провести день чудес в горах Кавказа. Мы увидели уникальные места Балкарии с
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    безумно красивыми видами! Мы много путешествуем и стараемся выбирать гида из местных жителей - это придаёт экскурсии особый колорит и возможность прочувствовать всю любовь рассказчика к родному краю. Альберт очень интересный рассказчик и собеседник, это был очень интересный и увлекательный день с великолепными пейзажами и рассказами об истории Алании, о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня, о традициях и обычаях народов Северного Кавказа. Благодарим Альберта за профессионализм! Отдельное спасибо за прекрасные фото! Желаем творческих успехов, процветания и до новых встреч!

  • Ж
    Жанна
    3 сентября 2023
    Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
    Очень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожидания от экскурсии оправданы и
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    даже превзойдены! С удовольствием поехала бы снова, потому что, на мой взгляд, от этих видов устать невозможно! Комфортное вождение, интересные факты, головокружительные виды и дружеская атмосфера во время поездки - буду рекомендовать друзьям!

    Очень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожиданияОчень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожиданияОчень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожиданияОчень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожиданияОчень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожиданияОчень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожидания
  • Е
    Елена
    6 мая 2023
    День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
    Вчера ездили с дочерью на экскурсию. Всё очень понравилось! Тимур очень интересный гид, аккуратный и внимательный водитель и просто отличный
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    человек)) Видно, что он любит и знает историю не только родного края, но и окружающих мест - таких как Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня… А сколько у нас теперь потрясающих фотографий - сами бы так не смогли, честно говоря. И только положительные эмоции. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «SPA»

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  6. Даргавс
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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