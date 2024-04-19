9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
Первозданная природа Балкарии: отвесные скалы, водопады и термальные источники
«В поездке пригодятся удобная теплая одежда и спортивная обувь, что-то на случай дождя, купальник/плавки и полотенце для термальных источников»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Черекская теснина, село Верхняя Балкария, Голубые озера и термальный источник Аушигер за 1 день
Начало: По договоренности
«Термальные источники Аушигер — вы услышите о том, при каких обстоятельствах они были открыты и от каких болезней лечат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Цейское ущелье и термальный источник за 1 день - на экскурсии из Владикавказа
Увидеть ледник, попробовать целебную воду и познакомиться с культурой осетин
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите перекрёсток двух ущелий, прокатитесь на канатной дороге и полюбуетесь видами на ледник и горы, а на обратной дороге искупаетесь в термальных источниках под открытым небом»
Расписание: ежедневно в 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 апреля 2024Владимир отличный гид и очень внимательный,заботливый человек!!! Супер водитель,мастер своего дела!!! На обратном пути,попали в грозу, всё закончилось удачно,благодаря Владимиру!!! Очень интересные и позновательные исторические факты! Всем советуем!!!
- ННаталья10 марта 2024Хочу выразить огромнейшую благодарность нашему гиду Альберту за это незабываемое путешествие. Сама природа региона очень красивая, от локации Язык Тролля
- ВВера9 января 2024Искренне хочется поблагодарить нашего гида Альберта за возможность провести день чудес в горах Кавказа. Мы увидели уникальные места Балкарии с
- ЖЖанна3 сентября 2023Очень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожидания от экскурсии оправданы и
- ЕЕлена6 мая 2023Вчера ездили с дочерью на экскурсию. Всё очень понравилось! Тимур очень интересный гид, аккуратный и внимательный водитель и просто отличный
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «SPA»
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