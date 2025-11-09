Конная прогулка в горах Северной Осетии

Живописные маршруты в горах Северной Осетии открывают перед туристами уникальные виды и атмосферу.
Во время прогулки верхом можно увидеть древние аланские башни и крепости, а также насладиться панорамой Даргавского и Гизельдонского ущелий.
Опытный инструктор проведет инструктаж и будет сопровождать на протяжении всего пути, делясь интересными историями и легендами региона. Прогулка подходит для всех, даже для тех, кто никогда не сидел на лошади
5 причин купить эту экскурсию
- 🐎 Незабываемая конная прогулка
- 🏞️ Захватывающие горные пейзажи
- 🏰 Древние аланские башни и крепости
- 📜 Интересные истории и легенды
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Аланские башни
- Крепости
Описание экскурсии
Во время прогулки вы увидите не только горные пейзажи, захватывающие дух, но и древние аланские башни и крепости. У нас есть несколько вариантов маршрута — выбирайте тот, который нравится вам больше!
- Можно пойти вниз к пойме реки, мимо некрополя, и заглянуть в Гизельдонское ущелье
- А можно — отправиться наверх по холмам, чтобы осмотреть Даргавское ущелье сверху
На прогулке вы будто перенесётесь в прошлое и погрузитесь в уникальную культуру региона. А инструктор поделится с вами историями о жизни местных и легендами, которые окутывают здешние места.
Организационные детали
По желанию можно взять яблоки или морковь для лошадей, они будут очень рады:)
Важно знать
- Перед прогулкой будет инструктаж — всё покажем, всему научим. На протяжении всего маршрута с вами будет опытный инструктор
- Маршрут прогулки может измениться — мы за безопасность движения
- Ограничение по весу всадника — не более 90 кг
- Дети до четырёх лет едут на одной лошади с родителем, дети старше — самостоятельно, но инструктор будет вести лошадь под уздцы
Дополнительные расходы (по желанию)
- До места старта вы добираетесь самостоятельно, но по запросу мы можем организовать трансфер. Из аэропорта — 2500 ₽, из Фиагдона или Кобана — 1300 ₽, из Владикавказа — 2000 ₽ (в одну сторону)
- Для опытных всадников есть более длительные маршруты — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Даргавсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 35 туристов
С 2005 работаю в сфере конного туризма. На данный момент являюсь основателем двух конно-туристических клубов в Рязанской области и в Северной Осетии. Можно сказать, живу на два региона, оба уже родные. Когда-то и сам впервые открыл для себя красоту Кавказа, буду рад стать вашим проводником в этот удивительный мир.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Аль-Битар
9 ноя 2025
Все было великолепно: шикарный инструктор, добрые кони, прекрасные виды гор! Обязательно вернусь!
Е
Егор
19 окт 2025
Супер
Е
Елизавета
16 окт 2025
Мы катались с мужем, все доступно объясняют, помогают и отвечают на вопросы.
Виды невероятные и лошади добрые.
Maiya
30 июл 2025
Это была чудесная 3-х часовая верховая прогулка по красивейшей долине. Особенно понравилось отношение к лошадям, правильная оценка уровня гостя как наездника и грамотно построенный маршрут, на котором при соответствующем опыте
Алёна
26 мая 2025
Замечательная конная прогулка в горах❤️🤗в свой день рождения мне удалось осуществить мечту! 🐎⛰️ невероятной красоты природа, ухоженные, статные кони, ответственные организаторы 💪👌
Рекомендую всем👋🐾🙂
