Конная прогулка в горах Северной Осетии

Живописные маршруты в горах Северной Осетии открывают перед туристами уникальные виды и атмосферу. Во время прогулки верхом можно увидеть древние аланские башни и крепости, а также насладиться панорамой Даргавского и Гизельдонского ущелий. Опытный инструктор проведет инструктаж и будет сопровождать на протяжении всего пути, делясь интересными историями и легендами региона. Прогулка подходит для всех, даже для тех, кто никогда не сидел на лошади

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Во время прогулки вы увидите не только горные пейзажи, захватывающие дух, но и древние аланские башни и крепости. У нас есть несколько вариантов маршрута — выбирайте тот, который нравится вам больше!

Можно пойти вниз к пойме реки, мимо некрополя, и заглянуть в Гизельдонское ущелье

А можно — отправиться наверх по холмам, чтобы осмотреть Даргавское ущелье сверху

На прогулке вы будто перенесётесь в прошлое и погрузитесь в уникальную культуру региона. А инструктор поделится с вами историями о жизни местных и легендами, которые окутывают здешние места.

Организационные детали

По желанию можно взять яблоки или морковь для лошадей, они будут очень рады:)

Важно знать

Перед прогулкой будет инструктаж — всё покажем, всему научим. На протяжении всего маршрута с вами будет опытный инструктор

Маршрут прогулки может измениться — мы за безопасность движения

Ограничение по весу всадника — не более 90 кг

Дети до четырёх лет едут на одной лошади с родителем, дети старше — самостоятельно, но инструктор будет вести лошадь под уздцы

