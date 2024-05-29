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местам, я словила свой отдельный восторг 😁 Как собеседник хороший, и на все вопросы получили внятные развернутые ответы, также аккуратный водитель. Прилетела домой и по фотографиям родным пересказывала все то, что получила на экскурсии) Спасибо!! Мы еще вернемся и будем обязательно снова обращаться ❤️ Денис очень хорошо располагает к себе, за весь день я очень привыкла к этому человеку, потому что все проходило максимально комфортно 🔥