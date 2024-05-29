Экскурсии на лошадях во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» во Владикавказе, цены от 10 499 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
109 отзывов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
«Также можно будет устроить конные прогулки и прокатиться по канатной дороге к фантастическим пейзажам горы Монах»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Из Владикавказа в Северную Осетию: красота горных сел и древних мест
Погрузитесь в атмосферу старинной Северной Осетии: уникальные горные села, древние склепы и захватывающие виды ждут вас
Начало: Владикавказ
«И, если захотите, вы совершите здесь часовую конную прогулку»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
10 499 за всё до 4 чел.
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
«Конные прогулки по предварительной договорённости — 2000 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Очень понравилась экскурсия,живописные места завораживают своей красотой! Экскурсию проводил гид Юрий, отдельное ему спасибо, очень интересно и познавательно рассказывал про историю осетинского народа, много исторических фактов! ❤️
  • А
    Анастасия
    24 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Гид Юрий очень интересно провёл экскурсию. Человек влюблëнный в свой край. Было совсем не утомительно. Немного не подфартило с погодой, но это не капли не испортило впечатление от окружающей красоты. Отличным завершением являются горячие источники. Красота Осетии невероятна.
  • А
    Анастасия
    24 мая 2024
    Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
    Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻 Очень душевный и добрый мужчина. Рассказывает очень интересно, проводит по пустым безлюдным
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    местам, я словила свой отдельный восторг 😁 Как собеседник хороший, и на все вопросы получили внятные развернутые ответы, также аккуратный водитель. Прилетела домой и по фотографиям родным пересказывала все то, что получила на экскурсии) Спасибо!! Мы еще вернемся и будем обязательно снова обращаться ❤️ Денис очень хорошо располагает к себе, за весь день я очень привыкла к этому человеку, потому что все проходило максимально комфортно 🔥

    Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Большое спасибо за экскурсию. Приехали первый раз и эта первая поездка в горы превзошла все ожидания 😍
  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
    Спасибо огромное нашему гиду Денису, увидели очень много живописных мест горной Осетии. Денис отличный водитель, по горным дорогам не каждый
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    проедет. Угостил нас местным национальным напитком, похожим на квас и подарил сувениры на память. При подъёме к водопадам помогал детям на сложных участках. Остались очень довольны нашей поездкой.

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Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
  2. Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
  3. Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 10 499 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях во Владикавказе. Максимально сближение с природой Владикавказа, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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