1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
«Также можно будет устроить конные прогулки и прокатиться по канатной дороге к фантастическим пейзажам горы Монах»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа в Северную Осетию: красота горных сел и древних мест
Погрузитесь в атмосферу старинной Северной Осетии: уникальные горные села, древние склепы и захватывающие виды ждут вас
Начало: Владикавказ
«И, если захотите, вы совершите здесь часовую конную прогулку»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
10 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
«Конные прогулки по предварительной договорённости — 2000 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 мая 2024Очень понравилась экскурсия,живописные места завораживают своей красотой! Экскурсию проводил гид Юрий, отдельное ему спасибо, очень интересно и познавательно рассказывал про историю осетинского народа, много исторических фактов! ❤️
- ААнастасия24 мая 2024Гид Юрий очень интересно провёл экскурсию. Человек влюблëнный в свой край. Было совсем не утомительно. Немного не подфартило с погодой, но это не капли не испортило впечатление от окружающей красоты. Отличным завершением являются горячие источники. Красота Осетии невероятна.
- ААнастасия24 мая 2024Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻 Очень душевный и добрый мужчина. Рассказывает очень интересно, проводит по пустым безлюдным
- ААнастасия23 мая 2024Большое спасибо за экскурсию. Приехали первый раз и эта первая поездка в горы превзошла все ожидания 😍
- ААнастасия7 мая 2024Спасибо огромное нашему гиду Денису, увидели очень много живописных мест горной Осетии. Денис отличный водитель, по горным дорогам не каждый
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Конные прогулки»
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Сейчас во Владикавказе в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 10 499 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях во Владикавказе. Максимально сближение с природой Владикавказа, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024