Экскурсии с животными во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» во Владикавказе, цены от 10 499 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
110 отзывов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Из Владикавказа в Северную Осетию: красота горных сел и древних мест
Погрузитесь в атмосферу старинной Северной Осетии: уникальные горные села, древние склепы и захватывающие виды ждут вас
Начало: Владикавказ
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
10 499 за всё до 4 чел.
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500011 250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    24 мая 2024
    Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
    Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻 Очень душевный и добрый мужчина. Рассказывает очень интересно, проводит по пустым безлюдным
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    местам, я словила свой отдельный восторг 😁 Как собеседник хороший, и на все вопросы получили внятные развернутые ответы, также аккуратный водитель. Прилетела домой и по фотографиям родным пересказывала все то, что получила на экскурсии) Спасибо!! Мы еще вернемся и будем обязательно снова обращаться ❤️ Денис очень хорошо располагает к себе, за весь день я очень привыкла к этому человеку, потому что все проходило максимально комфортно 🔥

    Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻
  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
    Спасибо огромное нашему гиду Денису, увидели очень много живописных мест горной Осетии. Денис отличный водитель, по горным дорогам не каждый
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    проедет. Угостил нас местным национальным напитком, похожим на квас и подарил сувениры на память. При подъёме к водопадам помогал детям на сложных участках. Остались очень довольны нашей поездкой.

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Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
  2. Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
  3. Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 10 499 до 11 250 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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