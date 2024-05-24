1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа в Северную Осетию: красота горных сел и древних мест
Погрузитесь в атмосферу старинной Северной Осетии: уникальные горные села, древние склепы и захватывающие виды ждут вас
Начало: Владикавказ
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
10 499₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500011 250₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия24 мая 2024Ездили на экскурсию, у нас был гид Денис 😻 Очень душевный и добрый мужчина. Рассказывает очень интересно, проводит по пустым безлюдным
- ААнастасия7 мая 2024Спасибо огромное нашему гиду Денису, увидели очень много живописных мест горной Осетии. Денис отличный водитель, по горным дорогам не каждый
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Животные»
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