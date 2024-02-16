Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Главная цель этого путешествия - посидеть на лавочке среди облаков! Туристы проедут по высокогорным перевалам, прогуляются по ущелью к водопаду и исследуют скальные замки Дзивгис.
Вкусные осетинские пироги на фоне заснеженных читать дальшеуменьшить
вершин, топовые фото и отдых в целебных источниках сделают этот день незабываемым. Участники экскурсии услышат интересные рассказы об истории, культуре и традициях края. Организационные детали включают транспортные расходы, посещение горячих источников и обед
Лучшее время для посещения «Лавочки над облаками и других чудес Осетии» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и восхождений, а горные пейзажи особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, однако в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальные месяцы посещение возможно, но следует быть готовым к более холодной погоде и возможным осадкам, что может ограничить комфортность пребывания.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Водопад Кольцо
Каньон Кадаргаван
Скальные замки Дзивгис
Аланский Успенский монастырь
Архонский перевал
Скульптура всадника Уастырджи
Описание экскурсии
Причудливые формы природы
Путешествие начнется с прогулки по живописному ущелью к водопаду Кольцо — невысокому, но необычному. Вода здесь ниспадает через отверстие, которое за века образовалось в горной породе. Следующая природная достопримечательность на нашем пути — каньон Кадаргаван, где река, прокладывая путь, разрубила скалу на две части. Поблизости вы увидите огромные валуны, а у арт-объекта «Зеркальный барс» узнаете, почему этот зверь стал историческим символом Осетии.
Немного истории: Дзивгисская крепость и Аланский монастырь
Остановимся у одного из масштабных укреплений, которые сохранились на территории Кавказа. Вы услышите легенды о воинах-аланах, защищавших цитадель, и узнаете, в каких условиях они жили и какими хитростями заставляли врага отступать. Из крепости отправимся в Аланский Успенский монастырь, самую высокогорную обитель России.
На пороге неба
Захватив с собой осетинских пирогов из дровяной печи, мы начнем подъем к высокогорной лавочке. Преодолев серпантин, вы окажетесь за границей облаков: у вас будет достаточно времени, чтобы созерцать величественные горные вершины и фотографировать. Захватывающие виды ждут вас и на Архонском перевале, через который мы попадем в соседнее ущелье. По пути вы увидите внушительную скульптуру всадника Уастырджи, а мы расскажем о религии и традициях местного народа.
Купание в горячих источниках
Расслабиться после насыщенного дня вам поможет купание в термальных источниках Бирагзанг под открытым небом. Это три бассейна с лечебной водой разной температуры, оборудованные раздевалками и душем. Считается, что купание в источнике оказывает омолаживающий эффект.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: посещение горячих источников (250 руб. /чел.) и обед
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3321 туриста
Меня зовут Александра, и я представляю команду гидов в Северной Осетии. Отправляясь с нами на экскурсию, вы можете быть уверены в том, что этот день вам запомнится надолго. Неповторимая природа, древние легенды, захватывающие виды — и всё это с привкусом кавказского гостеприимства!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий
Тур в Северной Осетии оказался невероятно увлекательным и живописным. Горы, перевал Архонский и гид Георгий оставили незабываемые впечатления.
Георгий оказался не только профессиональным гидом, но и интересным рассказчиком. Он увлекательно рассказывал читать дальшеуменьшить
о культуре и истории Северной Осетии, а также о природе и географии региона. Показал все самые интересные места и поделился ценными советами о том, что стоит посмотреть и где побывать в свободное время.
Во время тура посетил множество красивых мест, включая перевал Архонский, который поразил меня своей красотой и величием. В целом, тур в Северной Осетии оставил массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Рекомендую всем, кто хочет насладиться красотой гор, познакомиться с местной культурой и историей.
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А
Алла
Спасибо огромное за экскурсию, она превзошла все наши ожидания! Локация «лавочка над облаками» по-настоящему невероятно красивое место, оно просто обязательно для посещения. Отдельное спасибо гиду Зелимхану за интересные рассказы, внимательное отношение и теплые впечатления. Мы просто в восторге🙏
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Алексей
Экскурсовод Давид, провел очень увлекательную и информативную экскурсию, а купание в горячем источнике было незабываемым и отличным завершением дня.
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Ирина
Очень комфортный красивый маршрут. Спасибо Зелимхану за профессиональное вождение, интересные рассказы, обходительные общение. Горы великолепные, впечатления яркие и незабываемый.
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Александр
Всё было профессионально проведено. Качественно и очень интересно. Великолепный водитель, великолепный рассказчик! Я не знаю, что ещё добавить, будем рекомендовать всем своим друзьям!!!!
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Н
Николай
Ездили с гидом Давидом. Очень понравилась поездка! Комфортно, дружелюбно и весело. Облачность не все локации позволила посетить, но Давид предложил скорректировать маршрут, получилось не менее увлекательно и впечатляюще! Мы были с маленьким ребёнком 2,5 года - проблем не возникло. Спасибо большое! Мы очень довольны остались
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