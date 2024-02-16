Лучшее время для посещения «Лавочки над облаками и других чудес Осетии» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и восхождений, а горные пейзажи особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, однако в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальные месяцы посещение возможно, но следует быть готовым к более холодной погоде и возможным осадкам, что может ограничить комфортность пребывания.

Главная цель этого путешествия - посидеть на лавочке среди облаков! Туристы проедут по высокогорным перевалам, прогуляются по ущелью к водопаду и исследуют скальные замки Дзивгис.Вкусные осетинские пироги на фоне заснеженных

вершин, топовые фото и отдых в целебных источниках сделают этот день незабываемым. Участники экскурсии услышат интересные рассказы об истории, культуре и традициях края. Организационные детали включают транспортные расходы, посещение горячих источников и обед

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Причудливые формы природы

Путешествие начнется с прогулки по живописному ущелью к водопаду Кольцо — невысокому, но необычному. Вода здесь ниспадает через отверстие, которое за века образовалось в горной породе. Следующая природная достопримечательность на нашем пути — каньон Кадаргаван, где река, прокладывая путь, разрубила скалу на две части. Поблизости вы увидите огромные валуны, а у арт-объекта «Зеркальный барс» узнаете, почему этот зверь стал историческим символом Осетии.

Немного истории: Дзивгисская крепость и Аланский монастырь

Остановимся у одного из масштабных укреплений, которые сохранились на территории Кавказа. Вы услышите легенды о воинах-аланах, защищавших цитадель, и узнаете, в каких условиях они жили и какими хитростями заставляли врага отступать. Из крепости отправимся в Аланский Успенский монастырь, самую высокогорную обитель России.

На пороге неба

Захватив с собой осетинских пирогов из дровяной печи, мы начнем подъем к высокогорной лавочке. Преодолев серпантин, вы окажетесь за границей облаков: у вас будет достаточно времени, чтобы созерцать величественные горные вершины и фотографировать. Захватывающие виды ждут вас и на Архонском перевале, через который мы попадем в соседнее ущелье. По пути вы увидите внушительную скульптуру всадника Уастырджи, а мы расскажем о религии и традициях местного народа.

Купание в горячих источниках

Расслабиться после насыщенного дня вам поможет купание в термальных источниках Бирагзанг под открытым небом. Это три бассейна с лечебной водой разной температуры, оборудованные раздевалками и душем. Считается, что купание в источнике оказывает омолаживающий эффект.

Организационные детали