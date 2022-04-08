Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии

Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах

Индивидуальная
Главная цель этого путешествия — посидеть на лавочке… среди облаков! Вы проедете по высокогорным перевалам, прогуляетесь по ущелью к водопаду и исследуете скальные замки Дзивгис.

Поедите осетинских пирогов на фоне заснеженных вершин, сделаете топовые фото и отдохнете в целебных источниках.

А мы обещаем интересные рассказы об истории, культуре и традициях края.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Причудливые формы природы

Путешествие начнется с прогулки по живописному ущелью к водопаду Кольцо — невысокому, но необычному. Вода здесь ниспадает через отверстие, которое за века образовалось в горной породе. Следующая природная достопримечательность на нашем пути — каньон Кадаргаван, где река, прокладывая путь, разрубила скалу на две части. Поблизости вы увидите огромные валуны, а у арт-объекта «Зеркальный барс» узнаете, почему этот зверь стал историческим символом Осетии.

Немного истории: Дзивгисская крепость и Аланский монастырь

Остановимся у одного из масштабных укреплений, которые сохранились на территории Кавказа. Вы услышите легенды о воинах-аланах, защищавших цитадель, и узнаете, в каких условиях они жили и какими хитростями заставляли врага отступать. Из крепости отправимся в Аланский Успенский монастырь, самую высокогорную обитель России.

На пороге неба

Захватив с собой осетинских пирогов из дровяной печи, мы начнем подъем к высокогорной лавочке. Преодолев серпантин, вы окажетесь за границей облаков: у вас будет достаточно времени, чтобы созерцать величественные горные вершины и фотографировать. Захватывающие виды ждут вас и на Архонском перевале, через который мы попадем в соседнее ущелье. По пути вы увидите внушительную скульптуру всадника Уастырджи, а мы расскажем о религии и традициях местного народа.

Купание в горячих источниках

Расслабиться после насыщенного дня вам поможет купание в термальных источниках Бирагзанг под открытым небом. Это три бассейна с лечебной водой разной температуры, оборудованные раздевалками и душем. Считается, что купание в источнике оказывает омолаживающий эффект.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: посещение горячих источников (250 руб. /чел.) и обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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