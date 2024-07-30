мы устроим пикник. Здесь, на высоте, можно будет отдохнуть, насладиться горным сыром, мёдом, травяным чаем из собранных в Мидаграбинской долине трав и местными сладостями с захватывающими дух пейзажами. Присоединяйтесь к нам для вдохновляющего и освежающего дня в горах!

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на перевал Суагдом! Во время экскурсии мы преодолеем захватывающий дух маршрут через живописные горные тропы, наслаждаясь великолепными видами и кристально чистым воздухом. Вершина перевала станет наградой за наше старание — здесь мы покачаемся, на самых высокогорных качелях и устроим пикник среди облаков, наслаждаясь видами на бескрайние горные просторы. Это идеальное сочетание активного отдыха и релаксации на высоте! Самое захватывающее зрелище ждет вас на перевале, откуда открывается вид с одной стороны на Кармадон и Даргавскую долину, с другой — на обратную сторону Столовой горы, водохранилище ГЭСа и ущелье за Джейрахом. Визитная карточка данного места — «облака под ногами».