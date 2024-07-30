Добро пожаловать в приключение на перевале Суаргом! Вас ждет незабываемый поход по живописным тропам, окруженным величественными горами и чистым воздухом. На вершине, с которой открывается панорамный вид на горные хребты,
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на перевал Суагдом! Во время экскурсии мы преодолеем захватывающий дух маршрут через живописные горные тропы, наслаждаясь великолепными видами и кристально чистым воздухом. Вершина перевала станет наградой за наше старание — здесь мы покачаемся, на самых высокогорных качелях и устроим пикник среди облаков, наслаждаясь видами на бескрайние горные просторы. Это идеальное сочетание активного отдыха и релаксации на высоте! Самое захватывающее зрелище ждет вас на перевале, откуда открывается вид с одной стороны на Кармадон и Даргавскую долину, с другой — на обратную сторону Столовой горы, водохранилище ГЭСа и ущелье за Джейрахом. Визитная карточка данного места — «облака под ногами».
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дарьяльское ущелье
- Смотровая площадка Арвы-Ком
- Перевал Суагдом
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Место начала и завершения?
Владикавказ, Коцоева 73
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
30 июл 2024
Небольшая душевная поездка в горы с короткой прогулкой и травяным чаем с медовиком. Подходит для первого дня отпуска, с дороги, когда нужно разогнать кровь для более серьезных походов, проникнуться историей
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии из Владикавказа
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
13 400₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: У места вашего проживания
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
19 940₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.