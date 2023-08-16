Сулакский каньон, известный как российский Гранд-Каньон, впечатляет своими бирюзовыми водами и отвесными скалами.
Это путешествие из Владикавказа позволит вам насладиться потрясающими панорамами и узнать много интересного о природе и культуре Дагестана.
По желанию, можно посетить бархан Сарыкум, крупнейший песчаный бархан в Европе, и сделать невероятные снимки. Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, транспорт включен в стоимость. Не забудьте паспорт и наличные
Это путешествие из Владикавказа позволит вам насладиться потрясающими панорамами и узнать много интересного о природе и культуре Дагестана.
По желанию, можно посетить бархан Сарыкум, крупнейший песчаный бархан в Европе, и сделать невероятные снимки. Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, транспорт включен в стоимость. Не забудьте паспорт и наличные
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды Сулакского каньона
- 📚 Интересные факты о Дагестане
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🏜 Посещение бархана Сарыкум
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Сулакского каньона - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и фотографий. В апреле и октябре также можно насладиться красотами каньона, но стоит быть готовым к возможным изменениям погоды. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
Описание экскурсии
Грандиозный Сулакский каньон
Сулакский каньон — «визитная карточка» Дагестана. Вы увидите с высоты ярко-бирюзовые воды реки Сулак, окруженные могучими отвесными скалами. Раскроете, как образовался каньон, какова его протяженность, какие интересные истории с ним связаны и с какими известными мировыми достопримечательностями его чаще всего сравнивают. А если пожелаете, прокатитесь по нему на катере!
Бархан Сарыкум
Если позволит погода, мы можем включить в программу бархан Сарыкум. Это одинокая песчаная гора, возвышающаяся на южной границе Прикаспийских равнин. Вы услышите, какие легенды ей посвящены, какие фильмы здесь снимали и почему ученые до сих пор спорят о ее происхождении. Погуляете по золотым пескам и сделаете невероятные снимки.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Транспорт включен в стоимость. Если кондиционер обязателен, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее.
- Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные (терминалов на маршруте нет)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Прогулка на катере — 7000 руб. за группу
- Поездка к бархану Сарыкум — 3000 руб. за группу
- Обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роланд — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3511 туристов
Я родился и вырос в Осетии, живу во Владикавказе. По образованию историк и юрист. Вместе с командой гидов провожу экскурсии и организуем туры по нашим горным регионам. Через нас прошли несколько
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вперные приехав на Кавказ мы с мамой решили заказать разные туры. Времени было мало, но всё равно хотелось прсетить многие места. По Сулакскому каньону выбрали экскурсию у Роланда. Настолько внимательного
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Е
Название экскурсии "невероятный Сулакский каньон" полностью соответствует действительности. Бирюзовая вода, прогулка на катере. Море впечатлений. Были на экскурсии с Роландом. Знающий гид и хороший человек, с прекрасным чувством юмора. Очень рекомендую для посещения, не пожалеете.
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А
Экскурсия интересная, гид учёл все пожелания. Было очень красиво
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