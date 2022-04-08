Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон

Отправиться в загадочную республику Дагестан и восхититься ее природной красотой

Индивидуальная
Вы знали, что в России есть свой Гранд-Каньон? Он находится всего в нескольких часах езды от Владикавказа, в долине реки Сулак.

Вы насладитесь захватывающими дух панорамами и услышите интересные факты о природе, истории, культуре Дагестана.

По желанию также посетите крупнейший песчаный бархан в Европе — Сарыкум.
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Грандиозный Сулакский каньон

Сулакский каньон — «визитная карточка» Дагестана. Вы увидите с высоты ярко-бирюзовые воды реки Сулак, окруженные могучими отвесными скалами. Раскроете, как образовался каньон, какова его протяженность, какие интересные истории с ним связаны и с какими известными мировыми достопримечательностями его чаще всего сравнивают. А если пожелаете, прокатитесь по нему на катере!

Бархан Сарыкум

Если позволит погода, мы можем включить в программу бархан Сарыкум. Это одинокая песчаная гора, возвышающаяся на южной границе Прикаспийских равнин. Вы услышите, какие легенды ей посвящены, какие фильмы здесь снимали и почему ученые до сих пор спорят о ее происхождении. Погуляете по золотым пескам и сделаете невероятные снимки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Транспорт включен в стоимость.
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные (терминалов на маршруте нет)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Прогулка на катере — 7000 руб. за группу
  • Поездка к бархану Сарыкум — 3000 руб. за группу
  • Обед

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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