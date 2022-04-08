Что вас ожидает

Грандиозный Сулакский каньон

Сулакский каньон — «визитная карточка» Дагестана. Вы увидите с высоты ярко-бирюзовые воды реки Сулак, окруженные могучими отвесными скалами. Раскроете, как образовался каньон, какова его протяженность, какие интересные истории с ним связаны и с какими известными мировыми достопримечательностями его чаще всего сравнивают. А если пожелаете, прокатитесь по нему на катере!

Бархан Сарыкум

Если позволит погода, мы можем включить в программу бархан Сарыкум. Это одинокая песчаная гора, возвышающаяся на южной границе Прикаспийских равнин. Вы услышите, какие легенды ей посвящены, какие фильмы здесь снимали и почему ученые до сих пор спорят о ее происхождении. Погуляете по золотым пескам и сделаете невероятные снимки.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Транспорт включен в стоимость.

Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные (терминалов на маршруте нет)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)