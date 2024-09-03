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Если у вас мало времени но большое желание увидеть красивые горные пейзажи, памятники архитектуры или просто подышать свежим горным воздухом — то я уже на пути к вам! Мы проедем коротким маршрутом по двум живописным ущельям, увидим Башню кровника, городок мертвых Даргавс,печально известное Кармадонское ущелье, поговорим о знаменитых событиях, которые разыгрывались в этих местах.