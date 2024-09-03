Если у вас мало времени но большое желание увидеть красивые горные пейзажи, памятники архитектуры или просто подышать свежим горным воздухом — то я уже на пути к вам! Мы проедем коротким маршрутом по двум живописным ущельям, увидим Башню кровника, городок мертвых Даргавс,печально известное Кармадонское ущелье, поговорим о знаменитых событиях, которые разыгрывались в этих местах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье. Место неописуемой красоты и известных печальных событий, связанных со схождением ледника Колка. Здесь вы лучше представите масштаб катастрофы, случившейся в сентябре 2002 года, и узнаете о ходе поисковых операций.
- Тагаурское ущелье и Даргавский некрополь. Мы посетим территорию крупнейшего могильника на Северном Кавказе, где поговорим не только о его археологической ценности, но и о различных загадках Города мёртвых.
- Башня кровника. Я расскажу зловещую историю о человеке, который прятался от кровной мести и по ночам строил себе убежище из обломков скал. Посетить башню не так просто, но если вы очень захотите, мы попробуем это сделать.
- Перевал Кахтисар и спуск по его живописному серпантину станут завершением нашего маршрута.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- Тагаурское ущелье и Даргавский некрополь
- Башня кровника
- Перевал Кахтисар
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
Место вашего размещения в городе Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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