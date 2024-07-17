Загадочная долина водопадов

Приглашаем вас на экскурсию по Даргавскому ущелью и Мидаграбинской долине водопадов.

В ущелье, прежде всего известном самым большим на Кавказе некрополем, есть также и природные достопримечательности.

Вы увидите водопад Большой Зейгалан высотой более 600 метров, а также другие Мидаграбинские каскады.
4.9
17 отзывов
Загадочная долина водопадов
Загадочная долина водопадов
Загадочная долина водопадов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Каскады воды, живописные горные озера и памятники природы
Двенадцать водопадов, спадающих со склонов гор Зейгалан, Шау и Дончента в естественном горном цирке не оставят равнодушным не одного из путешественников. Различной высоты, спадающие каскадами и заполняющие брызгами всю долину, от небольших ручейков до настоящих горных рек с высоты более трёх тысяч метров эти памятники природы зимой превращаются в хрустальные замки из льда. Для того, чтобы увидеть всю красоту водопадов лучше посетить их в июне-августе, когда водные потоки достигают своего максимума. После прохождения пограничного пункта, путь лежит вдоль реки Гизельдон (Стырдон) мимо живописных горных озер, с форелью. Подъём пешком займёт 40-60 минут, в зависимости от вашей физической подготовки. Самый ближайшие водопад — Малый Зейгалан, далее проход разрешен только по пограничным пропускам. Организационные детали:
  • Обязательно возьмите с собой российский паспорт, для иностранцев обязательно погранпропуска;
  • Оденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком. Возьмите перекус и бутылочку для воды.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мидаграбинская долина водопадов
  • Большой и Малый Зейгалан, Тахадон
  • Даргавский некрополь (по желанию)
  • Зеленный перевал
  • Кармадонское ущелье
  • Арт объект «Меч в камне»
  • Арт объект «Колесо Балсага»
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: Доставим по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Оденьте удобную обувь и брюки
  • Чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком. Возьмите перекус и бутылочку для воды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
1
3
2
1
А
17 июл 2024
М
8 июл 2024
Хочу выразить огромную благодарность Алихану, за проведенную экскурсию. Я и трое моих спутников настолько были впечатлены экскурсией, что даже доехав до дома в больших подробностях рассказали все что запомнили на
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экскурсии! Алихан очень интересно все рассказывал, мы спустя время до сих пор вспоминаем какие то интересные факты из истории! Узнали много интересного, и мало того запомнили, что по моему опыту происходит редко после экскурсий!) Однозначно рекомендую Алихана, как самого профессионального экскурсовода!

И
7 июл 2024
Экскурссия прошла в соответствии с маршрутом. Гид на протяжение всего пути рассказывал историю Осетии, легенды. Было очень интересно и увлекательно
М
6 июл 2024
Прекрасная экскурсия, за одну поездку так увидели много прекрасных мест. И горы, и архитектура, и арт-объекты, и история. Гид Георгий рассказал много всего интересного об истории и традициях осетинского народа. Рекомендуем!!
Л
4 июл 2024
Это было первое знакомство с горами☺. Наш гид Михаил сделал все, чтобы нам понравилось. Мы увидели потрясающий загадочный Даргавский некрополь, Башни Курта и Тага и арт-объект в виде буквы из осетинского алфавита, Дзивгисскую крепость построенную прямо в скале. Мы были в восторге
С
1 июл 2024
Очень понравилась экскурсия. Гид Алихан «на ниве» был очень дружелюбен, вежлив и самое главное рассказал много интересного про Северную Осетию и не только! Мы всей компанией остались очень довольны и рекомендуем всем, кто еще не решился!
Ю
30 июн 2024
Машина комфортная, были группой 5 человек, водитель Сослан отлично справился со всеми перепадами высот, показал самые лучшие места ущелий. Потрясающие виды, красивая природа и хорошая кампания сделали путешествие незабываемым. Спасибо организатору Руслану.
А
28 июн 2024
Спокойная, размеренная экскурсия с комфортом и насыщенной программой. Алан очень приятный экскурсовод. Интересные и познавательные истории. Великолепные пейзажи!
Т
20 июн 2024
Отличная экскурсия. У меня был всего один день и организатор посоветовал мне именно эту экскурсию для знакомства с Осетией. Поэтому если у вас схожий запрос, однозначно советую к посещению. Гиду Алану отдельное спасибо
А
15 июн 2024
Это была каша первая экскурсия по достопримечательностям Осетии. Машина была удобной и комфортной. Группа из 5 человек (наша семья и семейная пара). Нашим гидом был Сослан. Приятный человек,вежливый и учтивый.
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По времени не ограничивал,мы ориентировались друг на друга и смогли насладиться увиденным. Мне все очень понравилось, но хотелось бы услышать больше историй и легенд,связанных с этими удивительными местами (немного не хватило рассказов). Спасибо большое за организацию данного тура. В воскресенье поедем кщеена одну экскурсию от этого же организатора)))

И
13 июн 2024
Замечательная экскурсию по горным районам Осетии. Посетили места, которые являются знаковыми и очень красивыми. Очень профессиональный гид Аслан. Время пролетело незаметно. Рекомендую поездки с этой фирмой. Мини группы, гиды, которые интересно рассказывают о истории и природе Осетии, хорошая организация экскурсий начиная от бронирования и заканчивая проведением поездки
Е
9 июн 2024
Увлекательное мини-путешествие! Организация на высоком уровне! Все вовремя. Замечательный водитель, он же гид, Аслан! Интересный рассказчик и собеседник. Очень хорошо, что небольшая группа туристов. Виды потрясающие! Вода чистейшая) Осетия влюбляет в себя навсегда) непременно буду рекомендовать друзьям.
П
2 июн 2024
Экскурсия прошла великолепно! Невероятные виды попали в самое сердце! Спасибо большое за потрясающий день 😍
Т
31 мая 2024
Экскурсию проводил гид-водитель Михаил, замечательный рассказчик, очень аккуратный водитель, хорошая комфортная машина, забрал от места проживания в заранее оговоренное время. Экскурсия была прекрасно организованная, не утомительные переезды, гид на остановках не торопил,рассказывал много интересной информации. Все было очень комфортно. Природа бесподобна, очень красиво! Экскурсию однозначно рекомендую!
А
29 мая 2024
Интересная экскурсия,прекрасный экскурсовод, любящий Осетию и знающий ее историю. Хорошо поставленная речь и легкое повествование. Большое спасибо за это прекрасное времяпровождение!

Входит в следующие категории Владикавказа

ГрупповыеНеобычныеПрирода и пейзажиГорыНа весь деньСеверная ОсетияВыездныеКармадонское ущельеПопулярные местаМидаграбинские водопадыВодопадыОт вашего отеля

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