А Александр

М Марина читать дальше экскурсии! Алихан очень интересно все рассказывал, мы спустя время до сих пор вспоминаем какие то интересные факты из истории! Узнали много интересного, и мало того запомнили, что по моему опыту происходит редко после экскурсий!) Однозначно рекомендую Алихана, как самого профессионального экскурсовода! Хочу выразить огромную благодарность Алихану, за проведенную экскурсию. Я и трое моих спутников настолько были впечатлены экскурсией, что даже доехав до дома в больших подробностях рассказали все что запомнили на

И Ирина Экскурссия прошла в соответствии с маршрутом. Гид на протяжение всего пути рассказывал историю Осетии, легенды. Было очень интересно и увлекательно

М Мария Прекрасная экскурсия, за одну поездку так увидели много прекрасных мест. И горы, и архитектура, и арт-объекты, и история. Гид Георгий рассказал много всего интересного об истории и традициях осетинского народа. Рекомендуем!!

Л Лена Это было первое знакомство с горами☺. Наш гид Михаил сделал все, чтобы нам понравилось. Мы увидели потрясающий загадочный Даргавский некрополь, Башни Курта и Тага и арт-объект в виде буквы из осетинского алфавита, Дзивгисскую крепость построенную прямо в скале. Мы были в восторге

С Сабина Очень понравилась экскурсия. Гид Алихан «на ниве» был очень дружелюбен, вежлив и самое главное рассказал много интересного про Северную Осетию и не только! Мы всей компанией остались очень довольны и рекомендуем всем, кто еще не решился!

Ю Юлия Машина комфортная, были группой 5 человек, водитель Сослан отлично справился со всеми перепадами высот, показал самые лучшие места ущелий. Потрясающие виды, красивая природа и хорошая кампания сделали путешествие незабываемым. Спасибо организатору Руслану.

А Алия Спокойная, размеренная экскурсия с комфортом и насыщенной программой. Алан очень приятный экскурсовод. Интересные и познавательные истории. Великолепные пейзажи!

Т Татьяна Отличная экскурсия. У меня был всего один день и организатор посоветовал мне именно эту экскурсию для знакомства с Осетией. Поэтому если у вас схожий запрос, однозначно советую к посещению. Гиду Алану отдельное спасибо

А Алёна читать дальше По времени не ограничивал,мы ориентировались друг на друга и смогли насладиться увиденным. Мне все очень понравилось, но хотелось бы услышать больше историй и легенд,связанных с этими удивительными местами (немного не хватило рассказов). Спасибо большое за организацию данного тура. В воскресенье поедем кщеена одну экскурсию от этого же организатора))) Это была каша первая экскурсия по достопримечательностям Осетии. Машина была удобной и комфортной. Группа из 5 человек (наша семья и семейная пара). Нашим гидом был Сослан. Приятный человек,вежливый и учтивый.

И Инна Замечательная экскурсию по горным районам Осетии. Посетили места, которые являются знаковыми и очень красивыми. Очень профессиональный гид Аслан. Время пролетело незаметно. Рекомендую поездки с этой фирмой. Мини группы, гиды, которые интересно рассказывают о истории и природе Осетии, хорошая организация экскурсий начиная от бронирования и заканчивая проведением поездки

Е Евгения Увлекательное мини-путешествие! Организация на высоком уровне! Все вовремя. Замечательный водитель, он же гид, Аслан! Интересный рассказчик и собеседник. Очень хорошо, что небольшая группа туристов. Виды потрясающие! Вода чистейшая) Осетия влюбляет в себя навсегда) непременно буду рекомендовать друзьям.

П Полина Экскурсия прошла великолепно! Невероятные виды попали в самое сердце! Спасибо большое за потрясающий день 😍

Т Татьяна Экскурсию проводил гид-водитель Михаил, замечательный рассказчик, очень аккуратный водитель, хорошая комфортная машина, забрал от места проживания в заранее оговоренное время. Экскурсия была прекрасно организованная, не утомительные переезды, гид на остановках не торопил,рассказывал много интересной информации. Все было очень комфортно. Природа бесподобна, очень красиво! Экскурсию однозначно рекомендую!